Parte de cierre del día 26 de febrero a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 26 de febrero, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 19 mil 491 pacientes, sospechosos 3 mil 072, en vigilancia 12 mil 198 y confirmados activos 4 mil 221 activos.

Para COVID-19 estudiaron 17 mil 892 muestras, resultando 720 muestras positivas. El país acumula dos millones 374 mil 019 muestras realizadas y 49 mil 161 positivas.

Del total de casos (720): 680 fueron contactos de casos confirmados; 17 con fuente de infección en el extranjero, y 23 sin fuente de infección precisada. De los 720 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 372 y del sexo masculino 348.

El 44.5% (321) de los 720 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 26 mil 510 que representa el 53.9% de los confirmados hasta la fecha.

Los 720 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: menores de 20 años: 112; de 20 a 39 años: 239; de 40 a 59 años: 242 y más de 60: 127 casos.

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 34 casos

Consolación del Sur: 1 (contacto de caso confirmado).

La Palma: 2 (contactos de casos confirmados).

Pinar del Río: 23 (contactos de casos confirmados).

San Juan y Martínez: 2 (contactos de casos confirmados).

San Luis: 6 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 37 casos

Alquízar: 2 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 14 (10 contactos de casos confirmados, 1 importado y 3 sin fuente de infección precisada).

Bahía Honda: 4 (contactos de casos confirmados).

Bauta: 3 (contactos de casos confirmados).

Candelaria: 1 (contacto de caso confirmado).

Guanajay: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Güira de Melena: 1 (contacto de caso confirmado).

Mariel: 1 (contacto de caso confirmado).

San Antonio de los Baños: 2 (contactos de casos confirmados).

San Cristóbal: 6 (contactos de casos confirmados).

La Habana: 362 casos

Diez de Octubre: 35 (contactos de casos confirmados).

Arroyo Naranjo: 38 (contactos de casos confirmados).

Boyeros: 12 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana: 43 (41 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Cerro: 22 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 16 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 15 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 15 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 36 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 21 (contactos de casos confirmados).

Marianao: 18 (contactos de casos confirmados).

Playa: 16 (contactos de casos confirmados).

Plaza de La Revolución: 16 (contactos de casos confirmados).

Regla: 15 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 44 (43 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Mayabeque: 60 casos

Batabanó: 6 (contactos de casos confirmados).

Bejucal: 2 (contactos de casos confirmados).

Güines: 2 (contactos de casos confirmados).

Jaruco: 2 (contactos de casos confirmados).

Madruga: 4 (contactos de casos confirmados).

Melena del Sur: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Nueva Paz: 2 (contactos de casos confirmados).

Quivicán: 5 (contactos de casos confirmados).

San José de Las Lajas: 21 (19 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

San Nicolás de Bari: 8 (7 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Santa Cruz del Norte: 5 (contactos de casos confirmados).

Matanzas: 2 casos

Calimete: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 1 (contacto de caso confirmado).

Cienfuegos: 16 casos

Cienfuegos: 8 (4 contactos de casos confirmados, 2 importados y 2 sin fuente de infección precisada).

Cruces: 2 (contactos de casos confirmados).

Cumanayagua: 1 (importado).

Palmira: 5 (contactos de casos confirmados).

Villa Clara: 10 casos

Caibarién: 5 (contactos de casos confirmados).

Manicaragua: 2 (contactos de casos confirmados).

Santa Clara: 3 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 18 casos

Cabaiguán: 1 (sin fuente de infección precisada).

Jatibonico: 2 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 14 (8 contactos de casos confirmados y 6 sin fuente de infección precisada).

Yaguajay: 1 (contacto de caso confirmado).

Ciego de Ávila: 12 casos

Baraguá: 1 (importado).

Bolivia: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado).

Ciego de Ávila: 1 (contacto de caso confirmado).

Morón: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Venezuela: 1 (contacto de caso confirmado).

Camagüey: 55 casos

Camagüey: 41 (38 contactos de casos confirmados, 2 importados y 1 sin fuente de infección precisada).

Carlos Manuel de Céspedes: 1 (contacto de caso confirmado).

Esmeralda: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Florida: 4 (contactos de casos confirmados).

Guáimaro: 1 (contacto de caso confirmado).

Minas: 1 (contacto de caso confirmado).

Vertientes: 4 (contactos de casos confirmados).

Granma: 26 casos

Bayamo: 17 (16 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Campechuela: 1 (contacto de caso confirmado).

Cauto Cristo: 1 (contacto de caso confirmado).

Jiguaní: 1 (contacto de caso confirmado).

Manzanillo: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Niquero: 3 (contactos de casos confirmados).

Yara: 1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 28 casos

Báguanos: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado).

Holguín: 14 (12 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Mayarí: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Moa: 1 (contacto de caso confirmado).

Rafael Freyre: 2 (1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Sagua de Tánamo: 5 (contactos de casos confirmados).

Urbano Noris: 1 (contacto de caso confirmado).

Santiago de Cuba: 45 casos

Contramaestre: 3 (contactos de casos confirmados).

Guamá: 1 (contacto de caso confirmado).

Palma Soriano: 1 (contacto de caso confirmado).

San Luis: 1 (contacto de caso confirmado).

Santiago de Cuba: 37 (36 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Songo La Maya: 2 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 11 casos

Caimanera: 1 (contacto de caso confirmado).

Guantánamo: 8 (contactos de casos confirmados).

Manuel Tames: 2 (contactos de casos confirmados).

Municipio Especial Isla de La Juventud: 4 (contactos de casos confirmados).

De los 49 mil 161 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 4 mil 221, de ellos 4 mil 162 con evolución clínica estable. Se acumulan 318 fallecidos (cuatro en el día), dos evacuados, 54 retornados a sus países, 831 altas del día, se acumulan 44 mil 566 pacientes recuperados (90.6%). Se atienden en las terapias intensivas 59 pacientes confirmados, 26 críticos y 33 graves.

Pacientes en estado crítico

Ciudadano cubano de 83 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica e Insuficiencia Cardíaca. Se encuentra en Cuidados Intensivos, se le realizó traqueostomía sin complicaciones, afebril, sin sedación, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético adecuado. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Sin cambios. Engrosamiento hiliobasal derecho de aspecto inflamatorio sobreañadiéndose lesiones inflamatorias hiliobasal izquierda con radiopacidad en velo del ángulo costofrénico, en relación con posible derrame pleural. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 86 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardiaca, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Accidente Vascular Encefálico antiguo y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con sedación intermitente, se le realizó traqueostomía sin complicaciones, con descontrol metabólico, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Engrosamiento bilateral más marcado en hemitórax derecho de aspecto inflamatorio con derrame pleural izquierdo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 75 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético disminuido. Gasometría con acidosis respiratoria ligera e hipoxemia moderada. Rayos X de Tórax con lesiones inflamatorias bibasales. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 70 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio severo. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético disminuido. Gasometría conhipoxemia moderada.Rayos X tórax. Sin cambios. Extensas lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, neumotórax derecho reexpandido. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 43 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, taquicárdica, en ventilación mecánica con altos parámetros, con distress respiratorio severo. Hemodinámicamenteestable, se retira el apoyo con aminas. Buena diuresis. Gasometría con alcalosis metabólica e hipoxemia severa. Rayos X tórax. Sin cambios. Extensas lesiones inflamatorias de ambos campos pulmonares a predominio derecho. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con alcalosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, a predominio derecho, asociado a fibrosis. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 56 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Renal Crónica, Bronquitis. Glaucoma y Amputación infracondilia del miembro inferior derecho. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con acidosis resìratoria ligera e hipoxemia moderada.Rayos X tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 61 años de edad. Municipio Plaza de la revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica a través de la traqueostomía, con distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente, apoyada con doble aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria severa e hipoxemia severa. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 60 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Artritis Reumatoide. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, con apoyo de aminas. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 76 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia cardiaca y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, no obedece órdenes a pesar de bajo nivel de sedación, en ventilación mecánica a través de traqueostomía, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable, se retira el apoyo de amina. Ritmo diurético mejorado. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial y Miastenia Grave. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin sedación, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con una acidosis metabólica. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en base pulmonar izquierda. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 77 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X tórax. Sin cambios. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 57 años de edad. Municipio Mariel. Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Cardiopatía Isquémica, Obesidad y úlcera Gástrica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Sin cambios. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con buen control metabólico, continúa con polipnea por lo que se inicia la ventilación no invasiva, con signos de hipoxemia y bajos niveles de saturación con necesidad de intubar y ventilar. En ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Gasometría con acidosis metabólica. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de78 años de edad. Municipio Madruga. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Fractura de Cadera operada. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, intubado y ventilado por polipnea marcada e hipoxemia, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente, aunque con tendencia a la hipotensión arterial. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 75 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con buena saturación de oxígeno. Estable hemodinámicamente con tendencia a la hipotensión arterial. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones radiopacas y no homogéneas, hiliobasal derecha y hacia la periferia de ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 46 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus e Hipertiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax izquierdo. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Fibrilación Auricular, Fractura de cadera izquierda (postoperado) y Espondilitis Anquilopoyética. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica con saturación adecuada. Inestable hemodinámicamente, con apoyo de aminas. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 49 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ha presentado fiebre, con ventilación mecánica, en decúbito prono y adecuada saturación. Inestabilidad hemodinámica, con apoyo de aminas. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias que afectan los cuatro cuadrantes de ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 74 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con deterioro de parámetros de oxigenación, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado, en decúbito prono. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Poliúrica. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Radiopacidad difusa bilateral mayor hacia hemitórax izquierdo. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 67 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con hipotensión marcada, disminución de la diuresis con necesidad de intubar y ventilar además de apoyar con aminas, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Gasometría conacidosis respiratoria. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones extensas en ambos campos pulmonares, con predominio hacia hemitórax izquierdo con tendencia a la consolidación. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 89 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, monoplejia de miembro inferior izquierdo, en ventilación mecánica, sin distress respiratorio. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Sin cambios. Radiopacidad en ambos hemitórax, más acentuado en el derecho con área de condensación a ese nivel. TAC Cráneo. Infarto Cerebral extenso con conversión hemorrágica. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio Sagua de Tánamo. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Ritmo diurético disminuido. Gasometría conhipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Opacidades heterogéneas, mal definidas, algodonosas de aspecto inflamatorio, con tendencia a la confluencia en regiones periferia bilateralmente de aspecto inflamatorio, asociado a marcado patrón intersticial difuso bilateral. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 41 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Nefropatía Lúpica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, continúa con edemas, se le retira sedación, empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, con apoyo de aminas. Oligoanúria, con elevación de la creatinina. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Sin cambios. Persistencia de lesiones de aspecto inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 80 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Fibrilación Auricular Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Sin cambios. Infiltrado alveolar parahiliar derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 78 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia severa. Rayos X de tórax. Infiltrado alveolar difuso bilateral a predominio derecho, signos de congestión pulmonar y cardiomegalia. Reportada de crítica estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadano cubano de 39 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Ulcera Péptica Gastroduodenal y Enfermedad de Guillain Barré. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con ligera disnea, ventilando en espontánea sin suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones parahiliares bilaterales de aspecto inflamatorio con fina banda atelectásica derecha. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 67 años de edad. Municipio La Palma. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin diarreas, mejor clínicamente, ventilando en espontánea sin suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones parahiliares bilaterales de aspecto inflamatorio bilaterales. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 86 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, desorientada, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Sin cambios. Extensas lesiones inflamatorias de ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 86 años de edad. Municipio Bahía Honda. Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mantiene déficit motor de hemiparesia izquierda a predominio braquial, sin síntomas respiratorios, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 72 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Neoplasia Cerebral con múltiples metástasis. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin falta de aire, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 52 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 73 años de edad. Municipio Plaza de La Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, continua con polipnea, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 37 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 83 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus, Neoplasia Colon operada, Psoriasis y Demencia senil. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica ligera. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 69 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis metabólica. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 92 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Demencia Senil y Fibrilación Auricular Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia ligera. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 80 años de edad. Municipio San José de las Lajas. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Linfangitis crónica. (Úlceras en ambas piernas). Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Municipio Plaza de La Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Trastornos Psiquiátrico. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 44 años de edad. Municipio Chambas. Provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Fractura de Cadera. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, continúa con sepsis de la herida quirúrgica, ventila espontáneamente con saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 73 años de edad. Municipio Plaza de La Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación no invasiva alternando con ventilación espontánea, con buena saturación de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones de aspecto inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 51 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con mejoría clínica, afebril, en ventilación espontánea, con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Radiopacidad heterogénea en ambos campos pulmonares, fundamentalmente hilio basal izquierdo y base derecha. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 62 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con decaimiento y polipnea, se inicia la ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalemia metabólica. Rayos X de tórax. Moteado inflamatorio heterogénea, con parches más homogéneas que ocupa el lóbulo medio y 2/3 del campo pulmonar izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 75 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Artritis Reumatoide y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente y cooperativa, estable, afebril, tolerando la vía oral, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Rayos X de tórax. Sin cambios. Infiltrado inflamatorio bilateral. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 11 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con petequias en miembros inferiores, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 17 años de edad. Municipio y provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 54 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Trastorno de la función plaquetaria. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, afebril, con ventilación espontánea con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Estable hemodinámicamente con tendencia a la hipertensión arterial. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones intersticiales difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio Venezuela. Provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Cerebrovascular Isquémica Antigua. Se encuentra en Cuidados Intensivos hipotérmico, desorientado, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Radiopacidades en ambos hemitórax. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos afebril, con ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica ligera. Rayos X de tórax. Radiopacidades en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 57 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica, EPOC, Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria ligera. Rayos X de tórax. Radiopacidad en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 67 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Radio-opacidades en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 70 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos afebril, presenta cianosis distal y polipnea por lo que se inicia la ventilación no invasiva. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Radiopacidades en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 77 años de edad. Municipio y provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Miocardiopatía dilatada y Fibrilación Auricular Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros estables. Rayos X de tórax. Opacidades heterogéneas mal definidas de aspecto inflamatorio. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 81 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Fibrilación Auricular Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos afebril, con Glasgow en 11 puntos, lenguaje tropeloso y hemiparesia izquierda, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Infiltrado retículo alveolar en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 66 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma bronquial e hipotiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos afebril, en ventilación espontánea. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X de tórax. Infiltrado retículo alveolar en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Songo La Maya. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Neoplasia de Pulmón y Neoplasia Próstata. Se encuentra en Cuidados Intensivos afebril, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Imagen tumoral parahiliar media derecha y lesiones inflamatorias no consolidadas en base derecha. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 76 años de edad. Municipio El Salvador. Provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos consciente, afebril, ventila espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros normales. Rayos X de tórax. Sin cambios. Radiopacidades difusas heterogéneas en ambos campos pulmonares, con predominio hacia las bases y borramiento de los ángulos costofrénicos, compatible con derrame pleural de ligera cuantía. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 90 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos consciente, afebril, ventila espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros normales. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica, Infiltrado parahiliar bilateral. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 76 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Gastritis y Enfermedad del Colágeno. Se encuentra en Cuidados Intensivos consciente, afebril, ventila espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X de tórax. Discreto infiltrado alveolo intersticial bibasales. Reportada de grave.

Pacientes fallecidos:

Ciudadana cubana de 72 años de edad. Residía en el Municipio Céspedes, provincia Camagüey. Antecedentes patológicos personales: Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus, EPOC y Epilepsia. Estadía hospitalaria: 5 días. Hizo arritmias taquicardia ventricular, fibrilación ventricular con parada cardiaca, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 70 años de edad. Residía en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebrovascular, Miocardiopatía Dilatada e Insuficiencia Venosa Periférica. Estadía hospitalaria: 4 días. Hizo bradicardia extrema seguida de paro cardíaco en asistolia, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultados efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 90 años de edad. Residía en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía isquémica. Estadía hospitalaria: 2 días. Hizo parada cardiaca en asistolia, se realizaron maniobras de reanimación que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Residía en el municipio Marianao, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebrovascular e Insuficiencia Arterial Periférica. Estadía hospitalaria: 8 días. Presentó de forma súbita episodio parada cardiorespiratoria, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 26 de febrero se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19, asciende a 113 millones 951 mil 192 los casos confirmados (+ 727 mil 892) con 21 millones 910 mil 977 casos activos y 2 millones 527 mil 769 fallecidos (+ 16 mil 522) para una letalidad de 2,21 ( = ).

En la región de las Américas se reportan 51 millones 207 mil 49 casos confirmados (+ 343 mil 342), el 44,93 % del total de casos reportados en el mundo, con 10 millones 811 mil 137 casos activos y un millón 217 mil 596 fallecidos (+ 9 mil 68) para una letalidad de 2,37 ( = ).