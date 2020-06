Extiende Correo Santiago servicio de giros internacionales a cinco municipios

Santiago de Cuba, 5 jun.— Las principales oficinas de correo de los municipios Palma Soriano, Songo La Maya, San Luis, Contramaestre y Santiago de Cuba, ofrecen el servicio de giro internacional desde el pasado 3 de junio, según informaron recientemente, especialistas de la organización estatal en la provincia.

La intencion es evitar las aglomeraciones de personas, agilizar el servicio y disminuir el traslado de los beneficiarios hasta la ciudad cabecera, en la cual solo estuvo habilitada una ventanilla para la atencion a la población, dadas las medidas de aislamiento social adoptadas en el territorio, para frenar la propagacion de la Covid-19.

Lianet Rodriguez Frometa, Especialista en Comunicacion de la Empresa de Correo Santiago explicó que durante el pasado mes diariamente fueron atendidos cerca de 70 clientes en el Correo Central, por lo cual se registraron 2 151 giros internacionales procedentes de España, Chile y Uruguay, paises con los cuales Cuba tiene establecido el convenio.

En respuesta al incremento de la demanda la Dirección Comercial decidio extender el pago de giros internacionales, de lunes a viernes en el horario de 8:30 am -12:00 m en las oficinas de los municipios Palma Soriano, Songo La Maya, San Luis y Contramaestre, mientras que en el Correo Central de Santiago de Cuba están habilitadas dos ventanillas de lunes a viernes de 8:30 am a 3:30 pm y los sábados de 8:30 am a 12:00 m.

Rodríguez Frómeta puntualizó que “de una a 24 horas de haberse impuesto el giro, el monto está disponible para ser pagado en Cuba” y que “el cliente tiene 30 días hábiles para efectuar el cobro”. La experta senaló que “pasado este tiempo se reembolsa el dinero al pais de origen”.

Dijo ademas que “el cobro lo realiza sólo el destinatario, previa presentación de su carnet de identidad y el código secreto o localizador que le envía el remitente, el cual contiene números o letras, o puede combinar ambos”.

De igual forma la especialista especificó que “el beneficiario no debe pagar para acceder el servicio y que el monto mínimo a recibir en una orden puede ser desde 1cuc hasta 1000 cuc, aunque una persona puede tener en un día hasta tres órdenes de giro”.

La Dirección Comercial de la Empresa de Correos Santiago de Cuba aclara a su vez que ante cualquier inquietud o necesidad de información los interesados pueden contactar con la Oficina de Atención a la Población a través de los siguientes canales: teléfono 22 654412 y el correo electronico: atencion.cliente@scu.ecc.cu

* Foto: Colaboracion Lianet Rodriguez Frometa. Especialista en Comunicacion Empresa Correos Santiago