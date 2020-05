¿Por qué un solo caso de Covid 19 en Songo-La Maya?

Songo-La Maya, Santiago de Cuba, 31 may.— Caras cubiertas con mascarillas, curso detenido por única vez en la historia, una escuela convertida en hospital, no hay transporte público, cientos de trabajadores resguardados en sus casas, la emisora municipal se encadena y transmite lo mínimo, las tiendas solo expenden alimentos y enseres de limpieza.

La vida parece aquella película en la que Will Smith se ha quedado solo en Nueva York con su perro, y en la televisión se habla de miles de muertos, la economía china no crecerá, Renault despide a miles de trabajadores, Avianca y Latam en bancarrota, el dinero fiat ( el de uso común) se tambalea y se habla del bitcoin y oro. Una verdadera distopía, sin embargo, en Songo–La Maya solo ha habido un caso de Covid 19 ¿Seremos especiales? El director de salud, Rafael Giraldo Morán, nos saca de dudas.

El municipio mantiene el reporte de un caso importado desde España quien desde marzo fue notificado. Mantuvo su ingreso por 14 días en La Habana. Ya está en el poblado con alta clínica y epidemiológica.

El municipio ha remitido como sospechosos a 289 pacientes, han regresado 150; 139 se encuentran en vigilancia. Tenemos un centro de aislamiento con 95 pacientes, algunos han salido, se les hizo diagnóstico que ha sido negativo. Se hizo un estudio nacional en tres localidades y tenemos dos puntos de control de fronteras en Salvador Rosales y en Belleza.

Se está implementando que los viajeros una vez que regresen al territorio deben mostrar evidencia del diagnóstico hecho, si no los remitimos al centro de aislamiento.

¿Y el dengue?

A partir del primero de junio estamos en La operación Salud que es la lucha contra el dengue. Songo-La Maya diseñó una estrategia localizada en las tres Mayas y en el poblado de Songo que son los sitios donde hemos tenido trasmisión abierta. Se dividió la operación en pequeños sectores para hacer el trabajo por cuadrantes: 16 manzanas que están en La Maya que han sido comprometidas en etapas anteriores y seis de Alto Songo.

Tenemos más de 12 focos con respecto al ciclo anterior pero no tenemos dengue; sin embargo, la contingencia de la Covid puede haber desvirtuado un poco la atención. Las muestras a estudiar son muy pocas y estamos tratando de aumentar el universo de estudio.

¿Covid y Cólera?

Desde el 14 de febrero de 2016 no hay cólera. Se han adoptado todas las medidas, el uso del nasobuco ayuda también a que las personas no hablen sobre los alimentos, y se protege, ojalá quede como una cultura.

¿Somos especiales?

La provincia ha hecho un trabajo organizado de prevención; el contagio ha estado bien focalizado en los centros de hospitalización. No hemos desatado una transmisión local y eso ha evitado que haya más casos en el territorio. El doctor Durán lo ha explicado y ha felicitado a Santiago por el trabajo, por eso pedimos a las personas el uso del baño podálico, el uso del nasobuco, el distanciamiento social. No hay inmunidad innata, lo que hemos logrado se debe a que no habido focos generadores.

¿Cuándo volvemos a lo que llamamos normalidad?

Lo primero para entrar a una normalidad exitosa, es mantener las medidas. No se han fijado fechas, el Consejo de Defensa no ha hecho referencia al tema. Nosotros no haremos especulaciones…