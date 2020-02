Yipsi Moreno aboga por talentos naturales

Santiago de Cuba, 26 feb.— Volver al monte, a las raíces a buscar talentos; es obvio, los números de los kenianos o Jamaicanos muestran lo que estaba sobre el tapete y habíamos dejado a un lado. Esos somatotipos y hábitos de vida del monte esplendoroso dan poder, pero en los últimos años en Cuba se había obviado ese asunto.

Sumemos algo, los niños reciben clases todo el día y poco tiempo pueden dedicar al deporte. Las llamadas áreas especiales cedieron paso a entrenamientos de muy corto tiempo: “ En 45 minutos no se hace un deportista. ” Lo dice Yipsi Moreno que tiene tres mundiales en currículo: (Edmonton 2001, París 2003 y Helsinki 2005) quien es campeona olímpica (Pekín 2008) y por suerte comisionada nacional de atletismo. Lo dice en la tierra de Miguelina Cobián, Virgen Benavides y Yaimé Pérez Téllez.

Yipsi Moreno, que conoce bien sobre el tema llegó a Songo – La Maya junto a otros metodólogos para iniciar una búsqueda, iniciar el cambio.

Yipsi Moreno: Es un orgullo estar aquí y a la vez un honor, es la primera vez. Estuve en Santiago, no en Songo – La Maya y mucho menos en la misión que vengo. Vengo junto a metodólogos de la Comisión nacional para trabajar con jóvenes y tratar de potenciar la calidad de atletismo cubano. Aquí son muy cariñosos y hacen más fácil el trabajo que venimos a hacer.

La ex atleta, experta en lides internacionales se refirió a los cambios en La Liga del Diamante y a las olimpiadas de Tokio 2020.

Yipsi Moreno: Lo que hicieron en La Liga del Diamante fue quitar algunos eventos, quitaron el tour de la liga de disco, por ejemplo. Lo único que perjudica es no tener un título más, pero no te afecta en la forma deportiva, ni estar en la élite. Es solo un mecanismo de cambio y al que hay que adaptarse.

Para Tokio 2030 queremos tener entre 20 y 25 personas, vamos a tratar de aportar la mayor cantidad de medallas quizá tres o cuatro, eso no se sabe en definitiva. Hay que venlo in citu. Es además un espacio para que se superen los más jóvenes, que den lo mejor de ellos mismos. Ese puede ser el momento que marque la pauta del nuevo ciclo olímpico que debe ser de mejor calidad.

Yaimé Pérez

Yo creo que Yaimé Pérez está en el mejor momento de su vida, por lógica entre ella y Denia deben representar dignamente a Cuba ya sea oro o plata le debe tocar a ellas.

La salud del atletismo

No solo como territorio, yo creo que como país se ha deteriorado el atletismo, quizá porque hemos perdido mucho en la base. Hemos perdido el vínculo con los lugares más intrincados. Cuando usted va a la historia las mejores figuras han salido de los lugares más intrincados y no es que sea mejor un lugar que otro, pero es lo que pasa con los kenianos, los jamaicanos y en estos lugares de montaña. Por equis razones nos hemos quedado con los de la ciudad, que no es que no haya talento, pero perdemos a muchos. Más que criticar, creo que cada cubano, que cada metodólogo o especialista debe acercarse a estos talentos. Es mi humilde opinión.

Educación, tiempo y deporte

Por razones obvias, necesarias hubo la necesidad de mover ciertos espacios, ahora con la nueva reestructuración se está luchando por retomarlos. Hay que recuperar lo que estaba escrito, no puedes pretender hacer deportes con 45 minutos, ni tampoco con una hora. El deporte es una cosa y la Educación física es otra, es muy difícil volver a las preeides pero podríamos hacer escuelas, donde quizá estén esos niñitos o dejar las escuelas como están pero dejar tiempo para el deporte. Es solo mi humilde criterio.