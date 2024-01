Ante la embestida de la potencia del norte, los cubanos no podemos transigir

Al concluir la marcha de la libertad y la victoria, que se había iniciado el 2 de enero de 1959 en Santiago de Cuba, el Comandante en jefe Fidel Castro Ruz expresó: “parecen victoriosas las fuerzas revolucionarias, el gobierno está constituido, reconocido por numerosos países del mundo; al parecer se ha conquistado la paz y, sin embargo, no debemos estar optimistas”. Y tuvo mucha razón.

Sesenta y cinco años después, el lenguaje bélico sigue prevaleciendo y es importante recordar que nuestro principal adversario es el imperialismo estadounidense y, aunque parezca que su atención principal está en Ucrania, Palestina y Rusia, no debemos olvidar que también tiene como objetivo obstinado destruir la revolución cubana.

Utilizan diversas tácticas: algunas sutiles y otras totalmente abiertas para lograr su objetivo que es respaldar a mercenarios que buscan un protagonismo en el juego de la contrarrevolución interna y una feroz guerra mediática, como las principales armas que emplean en estos momentos en nuestro país. En Santiago de Cuba, algunos “luchadores independientes” aparecen ocasionalmente por algún pueblo o en la capital provincial, tratando de asegurarse el pago que reciben periódicamente del Departamento de Estado.

Por eso, en Cuba no podemos olvidar la esencia de estar preparados para enfrentar las diversas incursiones enemigas en nuestro territorio, que actualmente se centran en el refuerzo de las medidas de bloqueo económico y financiero, así como en la lucha en el ámbito de las ideas a través de las redes sociales.

No importa que los Estados Unidos y sus aliados estén enfocados en Europa, Oriente Medio y en el enfrentamiento con China, eso no significa que abandonarán sus aspiraciones sobre este rebelde archipiélago del Caribe, del que han pretendido apropiarse hace más de 120 años, desde la nefasta Enmienda Platt.

Tampoco debemos ignorar los escenarios de Irán, Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua, entre otros de los “más de 60 lugares oscuros de este planeta” proclamados por el presidente Busch, donde Estados Unidos está presente o trata de estarlo, con el objetivo de apropiarse de sus recursos naturales, destruir las culturas de sus pueblos e imponer el caos. ¿Alguien puede olvidar lo que hicieron en Iraq, Afganistán Libia, entre otros?. Los conflictos entre Israel y Palestina, y Rusia y Ucrania son, ahora mismo, los objetivos militares más visibles, y el genocidio está cobrando demasiadas vidas humanas.

La ONU, como organización representativa de todos los países, se ha convertido prácticamente en una caricatura, por lo tanto, los cubanos no podemos transigir y creernos que el capitalismo es la solución de nuestros problemas, porque si caemos en ese infierno, lo que nos espera no tendrá comparación en esta tierra; el imperio desatará todo su odio contra los cubanos y no tendrá misericordia alguna.

La bestia está herida, pero no vencida; si no se detiene a tiempo, y no por la fuerza sino con inteligencia, las consecuencias de sus actos podrían ser irreparables. Ante tal realidad, los cubanos no podemos Ante la embestida de la potencia del norte, los cubanos no podemos transigir.