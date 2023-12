¿Cómo impactará el incremento de los ingresos en los sectores de Salud y Educación?

Como parte de la estrategia nacional para defender las principales conquistas de la Revolución Cubana, la máxima dirección del país aprobó, de cara a 2024, varias medidas que impactarán en el incremento de los ingresos de los trabajadores de Salud y Educación.

Para ofrecer detalles de esas disposiciones, dirigidas a estabilizar la fuerza laboral en ambos sectores, y a reconocer la consagración de sus trabajadores, los ministros de Educación y de Educación Superior, viceministros de Salud Pública y de Finanzas y Precios, y secretarios generales de ambos sindicatos, comparecieron este jueves en el programa Mesa Redonda.

Al intervenir en ese espacio, Maritza Cruz García, viceministra de Finanzas y Precios, explicó que en la planificación del presupuesto del Estado para 2024 se mantuvo como prioridad el respaldo a los gastos sociales.

Dijo que es una conquista de la Revolución que se mantiene, aun en condiciones adversas, y muestra de ello, señaló, «es que en 2024 el 63 % del gasto total está dedicado a los sectores de Salud, Educación, la Asistencia y la Seguridad Social, además de Cultura y Deporte.

«En nuestro presupuesto siempre han sido primordiales la Salud y la Educación. Salud Pública recibe un 26 % del gasto total y Educación un 20 %; o sea que, si hablamos de valores, a Salud van 60 000 millones de pesos, y a Educación 55 000», apuntó Cruz García, quien añadió que el gasto en el personal en esos sectores es de un 20 %.

La Viceministra de Finanzas y Precios aclaró, además, que el presupuesto se ha planificado en condiciones complejas, mediadas por una economía con un crecimiento muy discreto, que no genera todos los ingresos que se requieren para sostener los gastos sociales.

«Es por ello que no se ha podido respaldar un incremento salarial en todo el sector presupuestado, porque no hay capacidad de ingreso en este ejercicio fiscal», subrayó.

No obstante, expresó que el Gobierno ha decidido respaldar una justa y necesaria medida para Salud y Educación, «por la necesidad que tenemos de estabilizar la fuerza laboral especializada en esos sectores, para mejorar la calidad de vida y de la enseñanza. Es una medida que ha reclamado el pueblo», afirmó Cruz García.

De acuerdo con la directiva, esa medida tiene una repercusión en el gasto del presupuesto, pues son sectores con casi un millón de trabajadores. «Estamos hablando de más de 25 000 millones de pesos en el incremento del gasto para respaldar las medidas. En Salud Pública son 13 785 millones en gasto del personal y los impuestos; mientras que en Educación ronda los 11 544 millones, en lo cual se incluye la Educación Superior, con 756 millones».

Agregó que, «en la medida en que seamos capaces de producir e incrementar los bienes y servicios, estaremos en capacidad de implementar otras medidas en estos y otros sectores».

CUATRO MEDIDAS CARDINALES PARA SALUD

Luis Fernando Navarro Martínez, viceministro de Salud Pública, explicó que en el sector de la Salud se aplicarán varias medidas durante 2024, las cuales están dirigidas a elevar la calidad de los servicios y a disminuir la fluctuación de los profesionales

hacia otros empleos; pero de esas nuevas disposiciones, cuatro (que están relacionadas con el incremento de los ingresos) se pondrán en práctica desde el 1ro. de enero del venidero año.

El directivo informó que el sector agrupa a más de 409 000 trabajadores, de los cuales 279 429 son profesionales, incluidos universitarios, técnicos de nivel superior y medio, y unos 130 000 son administrativos, operarios y de servicios.

Según Navarro Martínez, la primera medida está relacionada con el pago adicional mensual por años de servicios para médicos, estomatólogos, personal de enfermería, sicólogos, tecnólogos, licenciados y técnicos que cumplen funciones específicas, propias de la actividad de Salud.

«Este es un reclamo importante, sobre todo de médicos y estomatólogos, porque para enfermeras y tecnólogos estaba aprobado un mínimo de antigüedad; sin embargo, médicos y estomatólogos no tenían ese pago», explicó, y precisó que se establece una escala de pago determinado por años de servicios, que va desde los cinco años, con una cuantía de mil pesos, hasta los 30 años, con 3 000 pesos.

Agregó que, a partir de los 30 años de labor, cada dos años corresponde un incremento de 400 pesos mensuales.

En el caso de los trabajadores de las universidades de Ciencias Médicas, recibirán el pago por años de servicios, según lo dispuesto por el sistema de Educación Superior.

La segunda medida aprobada consiste en incrementar la tarifa horaria (pesos por hora) para médicos, estomatólogos, personal de enfermería y tecnólogos, de acuerdo con los horarios.

La tercera medida se trata de un pago adicional por condiciones especiales de trabajo a médicos, estomatólogos, personal de enfermería, sicólogos, tecnólogos, farmacéuticos y otros profesionales y técnicos que trabajan directamente en los servicios de mayor demanda asistencial, y que tienen un nivel de responsabilidad superior, o donde se demanda un esfuerzo físico o mental por encima del normal.

Para ello, el Ministerio de Salud Pública estableció cinco grupos de condiciones especiales de trabajo, aplicables a médicos y estomatólogos, que incluyen servicios brindados, desde la atención primaria, secundaria y terciaria.

La cuarta medida está relacionada con los ingresos de los profesionales de la Salud, y autoriza el pago por el máximo esfuerzo en la carga asistencial, docente, investigativa y de otros servicios que aseguren la vitalidad del sistema nacional de Salud.

«Esta medida busca paliar el incremento del trabajo de nuestros profesionales, ante la falta de algún otro profesional en el mismo servicio en el que pudieran asumir tareas que corresponden a otros, que hoy no tenemos cubiertas», explicó el Viceministro.

Añadió que esta medida no implica directamente un incremento del gasto en el presupuesto, pues se trata de la redistribución de ese financiamiento aprobado para cada unidad asistencial, y el cual no se ejecuta por no estar cubierta la plaza. La cuantía máxima aprobada para pagar es del 100 % del salario.

EDUCACIÓN BENEFICIARÁ A SUS TRABAJADORES

La ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, dijo que, al igual que en Salud, el programa de medidas para su sector es muy integral y abarcador, pero que tendrá prioridades relacionadas con los ingresos.

Al respecto, destacó que, en el pago por antigüedad por primera vez, para el sistema de la Educación se involucra no solo a los docentes, sino también a los trabajadores no docentes. «Creo que eso tiene un impacto importante, porque también forman parte de ese proceso educativo tan integral que tiene lugar desde la primera infancia hasta todos los niveles educativos», expresó.

Los rangos son los mismos que en Salud, y se va a beneficiar, de un modo u otro, a más de 240 000 docentes.

Subrayó, además, la importancia de las medidas relacionadas con la remuneración para condiciones de sobrecarga. «En este caso, estamos estimulando a trabajadores que, además de cumplir con la actividad que normalmente le corresponde a un docente de un nivel educativo, asume condiciones especiales para poder cumplir con las labores que corresponderían a un docente que hoy no tenemos».

Por su parte, el doctor en Ciencias Walter Baluja García, ministro de Educación Superior, enfatizó en que, en el caso de esta enseñanza, que en 2024 retoma su calendario docente tradicional, las medidas implican un esfuerzo presupuestario superior para el país.

Dijo que ya se trabaja en la documentación y en el marco regulatorio para establecer, en primer lugar, el pago por la sobrecarga de trabajo, tanto en la formación de pregrado como de posgrado, y posteriormente, en otras áreas de proyectos, investigaciones y de exportaciones de servicios.

Los dirigentes sindicales destacaron que estas medidas beneficiarán a los trabajadores de dos sectores claves de la sociedad, lo cual «es fruto de la voluntad política del Estado y del Gobierno».

Autor: Mailenys Oliva Ferrales