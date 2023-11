La lucha contra los delitos y corrupción NO es para mañana

Un país que viva hoy a espaldas de las actividades ilícitas, dígase de los delitos y la corrupción, sabrá que su economía estará más que sumergida, condenada a un cáncer muy mortal que hará metástasis en todos los recónditos de la nación.

Por eso, urge actuar con rigor, la articulación profunda de todas las fuerzas internas con la máxima dirección del Partido y el pueblo unido ante cualquier flagelo como la evasión fiscal, el mercado ilegal de divisas, la especulación, la corrupción, la vagancia, la burocracia, la vulgaridad, la mentira y la indecencia.

“Todo eso, sin abandonar las acciones para aliviar otras consecuencias que provocan desde las disfuncionalidad familiar, la ruptura de vínculos para el estudio y el trabajo, la no adecuada incorporación a la sociedad de quienes han cumplido sanciones penales, entre otros casos”, como sentenció el Primer Secretario del Partido y Presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, el 22 de julio en las conclusiones del Primer Periodo de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) en su X Legislatura.

“No podemos permitir que quienes no trabajen y se mueven en un entorno de ilegalidad ganen más y tengan mejores condiciones de vida, que quienes laboran honradamente y aportan a la sociedad”, advirtió el jefe de Estado”.

Y es que cada día conlleva a proteger más nuestros recursos y cuidar de la seguridad nacional, que es velar por la disciplina cívica, el comportamiento responsable y comprometido con nuestra casa, la familia, la vecindad, el propio barrio y la comunidad donde se decide la suerte de este país.

No hay por qué no hacerlo cuando sobran los ejemplos de otras naciones que son celosas por la salvaguarda de sus recursos, la responsabilidad depositada en quienes deciden y gestionan, de ahí que en las noticias diarias son numerosos los casos que se destapan sobre la corrupción, los delitos, las malversaciones, las drogas y otros flagelos que no sólo dañan la integridad humana, sino la destruyen.

No es posible que el discurso contrario gane fuerzas y no existan actitudes que atajen dichas conductas que muchas veces se convierten en hostiles, manipuladoras y enfocadas a destruir los valores sociales y humanos que aparecen entre el cúmulo de conquistas en más de sesenta años de Revolución.

Queda claro que “ni el Partido ni el Gobierno pueden estar al margen de las problemáticas que están sucediendo en la sociedad, por lo tanto, no podemos ser contemplativos y no podemos tener inmovilidad en la actuación ante escenarios sumamente complejos”.

Donde está el descuido por lo general aparece el robo, detrás los precios altos y a todas luces los recursos que fueron sustraídos; entonces, una mayoría protesta, fácilmente, surgen los comentarios sin argumentos sólidos y como fenómeno social, a veces, hasta el propio ladrón es dignificado con el coro: “por eso estamos como estamos”.

Usted mira en muchos lugares cómo la mayoría de los trabajos por cuenta propia; mipymes y otras estructuras legalizadas se dedican a revender y no a producir, y en ése concierto aprovecha la delincuencia y la corrupción para insertar productos robados, alterados o simplemente, no autorizados según la modalidad que se trata. Hasta no pocos se molestan si aparece un inspector, entonces, no faltan quienes lejos de la discusión intentan sobornar.

“Muchas de estas cosas suceden porque no hemos actuado desde las facultades y las responsabilidades que tienen nuestras instituciones”, señaló el Presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, “Está demostrado que muchos delitos, ilegalidades y manifestaciones de corrupción existen porque hay causas que los favorecen, “ocurren a la vista de los núcleos del Partido, de las instituciones administrativas y de los consejos de dirección, que no siempre han tenido un control de la gestión y los recursos para evitar todas estas anomalías (…) El pueblo está exigiendo sistematicidad, integralidad y que lleguemos hasta el final. Y eso hay que cumplirlo”.