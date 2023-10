Una noche para la familia

Por Mayte García Tintoré

Quizás usted es de los que acostumbran a dar una salidita los fines de semana, en especial los sábados; tal vez suba y baje Enramadas, visite la Plaza de Marte, La Alameda o frecuente sitios de la gastronomía en las arterias principales de Santiago de Cuba.

Si habitualmente pasea por Chago, de seguro ha notado transformaciones en la concepción de la Noche Santiaguera, esa opción recreativa de gran aceptación popular, creada para fomentar la espiritualidad del pueblo trabajador y su familia, que ahora suma a su proyecto el área del Corredor Patrimonial Las Enramadas.

Fue un reclamo de los santiagueros la permanencia de este espacio cada sábado, a pesar de las serias limitaciones económicas y de recursos que presenta el país y el territorio; y en verdad es una proeza de la máxima dirección del Partido y el Gobierno en la provincia y de todos los directivos y trabajadores que se suman para hacer realidad la Noche Santiaguera.

Ahora, con un diseño más funcional, la Noche se extienden por toda la avenida Victoriano Garzón -pero sin obstaculizar el tránsito-, sino al interior de las instalaciones, que están llamadas a permanecer abiertas y brindar un servicio de excelencia.

Plaza de Marte mantiene la otra variante con sus múltiples carpas, donde se ubican el sector estatal, trabajadores por cuenta propia, y Mipymes. La Calle de la Familia se traslada hasta allí, y el Inder da la bienvenida a esta área de recreación, donde se combinan actividades deportivas, zarabandas, bailoterapia, y otras acciones programadas por las direcciones de Cultura y Educación. También se ubican los inflables del Parque de los Sueños, que son un atractivo para los más pequeños de casa.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo determina los cuentapropistas y Mipyme que se ubican cada sábado en dicho espacio, quienes deben garantizar en sus carpas la mejor imagen, desde velar por el orden, la disciplina, el respeto al cliente y el ambiente sano que debe caracterizar la Noche.

De igual modo, las instalaciones que están alrededor de la Plaza de Marte tributan a la celebración, dígase la tienda de instrumentos musicales Sindo Garay y sus ventas variadas; el café Sofía, con opciones para los miembros de la UJC; la chocolatería Fraternidad, pizzería La Scala de Milano y el café Mamá Inés, abiertos al público con diversas ofertas.

Enramadas: Novia de nuestra ciudad

Hace pocas semanas se viene poniendo en práctica la experiencia de extender la Noche Santiaguera por la calle Enramadas, y aunque no fueron pocos los escépticos, muchos agradecen esta iniciativa que recobra la vida nocturna en esa arteria emblemática de nuestra ciudad.

Limpia, embellecida, iluminada y con todas sus instalaciones abiertas luce Enramadas cada sábado. Allí lo mismo puede encontrarse a los piquetes soneros derrochando cubanía (Caribe Son, Son Ashé, Juanita y su Son), que a Folkloyuma, tocando una buena rumba en el portal del cine Cuba.

Abiertos deben estar en la Noche Santiaguera el museo Tomás Romay, las farmacias, tiendas Cimex y TRD, los centros tecnológicos, e instalaciones culturales (Salón del Son, El Ingenio, El Cabildo, Allegro, Arte Decó, La Pachanga, Alegrémonos), también otras de servicios, como el Chaguito, Casa de las Mascotas, el Jardín de las Enramadas, el mercado Avileño, el Fondo Cubano de Bienes Culturales, Arte Café y otros lugares ubicados en la arteria. Todos en función de la familia santiaguera.

A esta reanimación le han dado un toque distintivo los TPC y Mipyme que radican en el Corredor Patrimonial, quienes junto a las unidades de la gastronomía y Compay Tiago, salen a los exteriores para vender sus ofertas y engalanan la calle.

Buen ambiente se percibe en el parque Serrano, con la pantalla de la Década, que se trasladó desde los 18 plantas de Garzón y ha tenido aceptación aquí. Además, puede disfrutar de los teatreros y sus pasacalles, de las floristas con su venta, de las estatuas vivientes.

El Grupo Extrahotelero Palmares se inserta con tres instalaciones en la populosa arteria: Parrillada BBQ Las Enramadas, Parque del Ajedrez y Bodeguita del Medio, y mantienen su stand habitual en la Plaza de Marte, siempre con opciones de calidad y un servicio que marca la diferencia. También en Garzón el restaurante El Barracón y el Ocio Club se suman a las actividades.

Pero las áreas destinadas para el disfrute no son solo las antes mencionadas, en el Paseo Marítimo La Alameda, hacia el interior de las instalaciones El Náutico, la Patana, El Rapidito, Ferropizza, la Maison Alameda, y la cervecería Puerto del Rey se insertan con propuestas atractivas.

Sin duda, para hacer de esta Noche un espacio de disfrute muchos hombres y mujeres, directivos y trabajadores pasan horas de desvelo, pues no es tarea fácil sostener una variada oferta acorde a diferentes públicos y poderes adquisitivos; diseñarlas pensando en complacer desde los más pequeños de casa hasta los adultos mayores, requiere compartir ideas, sumar intereses, mover el pensamiento de unos y darles riendas sueltas a iniciativas creadoras.

Precisa, además, ser rigurosos en el montaje y desmonte de las carpas, con el control de los recursos para que no haya acaparamiento ni desvío; mantener la higiene y amanecer al día siguiente con las áreas limpias como si no hubiera acontecido nada; preservar el orden ciudadano mientras duren las actividades…Usted que la disfruta, no imagina lo complejo que resulta articular ese proyecto de la Noche Santiaguera.

Y como toda obra humana es perfectible, queda mucho trabajo por hacer, en primer orden potenciar la presencia del pueblo trabajador y atraerlo con opciones acorde a sus posibilidades. Es impostergable, también, que todas las entidades estatales y no estatales (dígase cuentapropistas y Mipyme) están en la obligación de aceptar el pago electrónico por los canales conocidos. No pueden negarse a esta forma de pago, y mucho menos exigir un porciento adicional; es una violación y el pueblo está en el derecho de denunciar a quienes se aprovechan y tergiversan lo establecido, orientado y regulado. Se hace necesario, el actuar más enérgico del cuerpo de inspectores.

Hago mías las palabras del Primer Secretario del Partido en la provincia, José Ramón Monteagudo Ruiz, cuando en una reunión de trabajo con todos los implicados en garantizarla dijo: “Las áreas donde se realiza la Noche Santiaguera y en especial Enramadas, tienen que estar impecables, y todo el mundo tiene que cooperar”.

Entonces, la tarea está dada para unos, y la invitación está hecha para el pueblo santiaguero, que debe encontrar en estos espacios, un lugar acogedor para pasar la tarde-noche de sábado en familia.