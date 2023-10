Primer Torneo de Ajedrez Relámpago del naciente Proyecto ChessChago

En la urbe santiaguera se poncharon los relojes de la esperada 1era Edición del Torneo de Ajedrez Relámpago del naciente Proyecto ChessChago ♟️❤️🖤, organizado por la Comisión Provincial de Ajedrez que agrupó a la élite de los trebejos.

Con una nómina de 15 jugadores entre ellos a 3 GM, 1 MI, 7 MF y 3 MN, con un palmarés que incluye medallas olímpicas 🎖️, mundiales 🏅 y títulos centroamericanos 🥇 y Nacionales 🇨🇺 en la modalidad clásica y del ajedrez para discapacitados. Se jugaron 15 rondas en un sistema Round Robin o de “Todos vs Todos “, al ritmo blitz ⚡ ⚡⚡de 3min+2seg de bonificación por cada jugada.

La competencia fue hasta la oncena ronda un solo del MF Alejandro Alegre quien acumulaba solo 2 empates contra los juveniles MF Brayan Torres Valiente y la WMF Leannet Maraya Bosch y un pleno de victorias ante sus rivales de turno. A falta de 4 rondas tenía ventaja de 1pto sobre sus más cercanos perseguidores los GM Lelys, Yaniela y Oleiny que curiosamente no había enfrentado aún. Para sorpresa de todos esa ventaja la cedió ante su próximo rival; en la 12da ronda, luego de una pausa otorgada por los organizadores para recobrar energías en tan agotadora jornada, el EP Roberto Carlos Vázquez (atleta invitado ganador del grupo abierto de la Semifinal Provincial concluida en la vispera), hacía su primer punto, arrebatándole el invicto y el liderato, dejándolo a merced de sus perseguidores.

Foto Edgar Rielo

No obstante el MF Alegre supo ripostar e imponerse consecutivamente ante los GM Lelys (con blancas Sistema Londres 🇬🇧 vs esquema india de dama) y Yaniela (con negras en una Holandesa 🇳🇱 vs un esquema de Inglesav🇬🇧) para dejar todas las emociones para un final épico.

La última ronda tenía a Alegre con 11ptos, y a Lelys y Oleiny con 10 ptos, siendo Oleiny su próxima rival y teniendo en sus manos la posibilidad de llevar a un triple empate con definición incierta del vencedor.

La tensa partida fue el centro de atención de la sala, todos grabando el suceso como Final de Superbowl . Alegre blancas contra Oleiny negras se dispusieron a mover rápido en la apertura, Alegre fiel a su estilo sólido forzó cambio de Damas antes de las 20 primeras jugadas y dominó la única columna abierta, y se dispuso a no arriesgar si posición, sabiéndose ganador del torneo con un empate. Mientras Oleiny se negaba a aceptar el mutuo acuerdo en posición que no progresaba, la que posteriormente tras una reclamación de tablas tuvo que conformarse con él.

Así quedó concluido el evento con el MF Alejandro Alegre 🥇 Leyva vencedor con 11½ptos, media raya por encima del GM Lelys Martinez 🥈 y a una unidad de la WGM Oleiny Linares Nápoles🥉.

Al evento asistió Carlos Felipe Ledesma Soto Subdirector de Deportes del Inder y en especial del colaborador y filántropo estaudonidense 🇺🇸 Melvin Reynolds Meels conocido jocosamente por “Paco” quien entregó a la Comisión Provincial de Ajedrez y al Proyecto ChessChago un grupo de juegos de ajedrez y relojes que se usarán en próximos torneos.