Explotar las reservas existentes y replicar los buenos ejemplos

Holguín.–Cuando uno ve ejemplos como el de la Empresa de Materiales de la Construcción de la provincia, se refuerza la convicción de que vamos a vencer todas las adversidades, puntualizó el Presidente de la República y Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en las conclusiones de la tercera visita gubernamental a este territorio.

Ese es el tipo de empresa que uno quiere, enfatizó. Su colectivo sufre los efectos del bloqueo, no recibió el combustible y el cemento en las cantidades que necesita; pero cumplió el plan y sus trabajadores tienen buen salario. «¿Son magos allí?», se preguntó, para aseverar que la clave está en trabajar distinto.

Para los trabajadores, con quienes se consultaron los pasos a seguir, romper esquemas ha significado escoger aquellos surtidos en los que el combustible y el cemento rinden más, explicó.

También decidieron emplear el combustible que tenía por destino la transportación de personal y labores administrativas, y lo reasignaron al buldócer de una cantera, y a máquinas procesadoras de áridos, narró, recordando el intercambio que sostuvo con personal de la entidad, que también emplea los recortes de la madera en la carpintería para producir y ofertar a la población toalleros, zapateras, muebles para niños y juguetes, entre otras cosas.

Las utilidades las emplean para mejorar las casas de los trabajadores, construir nuevas viviendas y la innovación y desarrollo, a lo que se suma la vinculación con la Universidad, lo que le ha permitido solucionar problemas de la producción y organizar maestrías.

Allí –elogió–, al aplicar a su manera el Programa de Adelanto de la Mujer, han entregado motos a una parte de las compañeras, además de poner en funcionamiento una casita infantil, en la que las madres solo pagan 40 pesos por la atención que reciben sus hijos.

Esas son acciones que deben seguir las empresas, muchas de las cuales no aprovechan toda la autonomía que se les concede, recalcó.

Al reflexionar sobre las necesidades inmediatas del país, el mandatario también insistió en modificar el concepto de garantizar la alimentación del pueblo a partir de la importación de la mayoría de los productos, y acudir al potencial de los municipios, en los cuales hay muchas reservas.

Como había hecho la tarde anterior, en una reunión con el Consejo de Administración del municipio de Cacocum, puntualizó que, debido a las muertes de ganado vacuno por diversas causas, en los territorios se está dejando de ofertar carne a la población, que aunque no sea toda la que se requiere, sería más de lo que se distribuye ahora.

Al referirse a otros alimentos, entre ellos la leche, dijo que, al evaluar los planes concebidos para garantizar la soberanía alimentaria desde los municipios, es necesario realizar análisis más rigurosos, exigentes y menos complacientes para desentrañar los fenómenos que lastran los procesos productivos.

En el conjunto de planteamientos realizados por Díaz-Canel, se destacó la importancia de no desmantelar las medidas de ahorro de combustible adoptadas, aunque el país presente una mejor situación.

Todo lo que propicie ahorro y eficiencia energética hay que mantenerlo, recalcó, para especificar, entre otras cosas, que los carros estatales deben seguir contribuyendo a la transportación de pasajeros, lo cual es parte de otras medidas, como el uso de los ferrobuses en Cacocum para transportar mercancías con destino a las bodegas desde los centros de carga, acción con la que, en ese territorio, ha disminuido el consumo de diésel.

UNA VERDADERA RADIOGRAFÍA

Esta tercera visita gubernamental a Holguín, en opinión de los pobladores, ha constituido una verdadera radiografía al territorio, por el alcance, lo que se expresa, según información ofrecida por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en las visitas a unos 200 objetivos socioeconómicos y el intercambio con más de 6 500 personas distribuidas en varios municipios

Bajo la conducción del Presidente del país, explicó, en las dos jornadas de trabajo también estuvieron presentes el vicepresidente de la República Salvador Valdés Mesa, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez y otros cuatro vice primeros ministros, varios ministros y viceministros, tres presidentes de institutos nacionales, la Directora General de la Vivienda, la máxima autoridad de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular del Gobierno de la República, cuadros en formación que rotan por la estructura superior del Gobierno y funcionarios de la Secretaría del Consejo de Ministros.

Los objetivos de la visita que pretende consolidar los vínculos con el pueblo, acotó, son amplios, como confirma la diversidad de asuntos abordados, parte de los cuales ha sido la comprobación de los resultados de los principales programas e indicaciones de la provincia, el seguimiento al proceso seguido en la conformación del plan y el presupuesto para el año 2024, y los contactos con residentes en los barrios en condiciones de vulnerabilidad.

Acerca de esto último, al tener en cuenta conversaciones con holguineros que se han dirigido a las máximas instancias del Partido y del Gobierno, en busca de soluciones a problemas que los afectan, reiteró que hay que actuar con rapidez y sensibilidad, sin formular promesas imposibles de cumplir.

MÉDANO: UN MODELO DE EMPRESA ESTATAL SOCIALISTA

Como modelo de empresa estatal calificó el Primer Secretario la Empresa de Materiales de la Construcción de Holguín, cuando en la mañana de este viernes comprobó allí varios proyectos de índole social y económica que esta desarrolla.

Conocida comercialmente como Médano, la entidad, organizada en una oficina central y varias unidades empresariales de base, ha logrado niveles productivos con la aplicación permanente de la ciencia y la innovación, y la constante superación profesional de sus directivos, técnicos y obreros.

La vocación innovadora de la empresa ha repercutido, entre otros beneficios, en que el salario medio de sus más de 600 trabajadores sea de unos 10 000 pesos mensuales, así como en el sobrecumplimiento de sus producciones, excepto la fabricación de bloques, debido a las limitaciones con el cemento.

Acompañado por el vice primer ministro Alejandro Gil Fernández, y por el primer secretario del Comité Provincial del Partido en Holguín, Ernesto Santiesteban Velázquez, el Jefe de Estado comprobó in situ la aplicación en la empresa de políticas nacionales en el área social, como el Programa para el Adelanto de las Mujeres, que incluye facilidades para la superación, la promoción en cargos técnicos y de dirección, y otras vertientes, incluida la asignación de motos eléctricas a especialistas y a otros trabajadores.

Las mujeres son alrededor del 30 % de la fuerza laboral de Médano. La apertura de una casita infantil también es un propósito cumplido. En la ciudad capital, la guardería de la empresa da abrigo a una decena de niñas y de niños de familias de la entidad y de otras aledañas.

La iniciativa ha sido muy bien recibida por las jóvenes madres, ante las limitaciones en el otorgamiento de plazas en los círculos infantiles, y por el esmero que ponen en la atención de sus hijos la licenciada en Educación Prescolar Yudith Rojas Ávila, y la auxiliar pedagógica Talía Quesada Mederos.

Especial atención dedicó el Presidente de la República a las soluciones innovadoras que ha encontrado la empresa para continuar con su producción principal, los materiales de la construcción, y suplir las limitaciones impuestas en el orden económico, como la escasez de combustible, cemento e insumos de importación.

El ingeniero Yunior Pupo Leiva, director general de Médano, enfatizó en que la respuesta a los problemas ha estado, en primer lugar, en el uso extensivo de la ciencia, en vínculo con la universidad, además de encadenamientos productivos con otras entidades del sector estatal y el no estatal, y la ampliación del objeto social y la diversificación de las producciones.

Refirió que entre las variantes para mantener la vitalidad empresarial está la fabricación de productos de alta demanda popular, desde útiles para el hogar en la carpintería, a partir de subproductos, hasta, incluso, la fabricación de ataúdes.

También han accedido a encadenamientos productivos con entidades como las del turismo, para el acceso al financiamiento con capacidad de liquidez, y con trabajadores por cuenta propia para la fabricación de elementos de piso, a fin de mitigar los impactos por las limitaciones energéticas e incluso tecnológicas.

En el orden laboral, la Empresa de Materiales de la Construcción de Holguín ha adoptado medidas dirigidas a incrementar el pago de utilidades a los trabajadores, y la aplicación del Decreto 87, sobre la organización de los salarios en el sistema empresarial cubano.

Se ha trabajado, además, en el redireccionamiento de utilidades, incluyendo destinos como la reparación y construcción de viviendas y el estímulo de trabajadores y colectivos, y el financiamiento de la actividad de ciencia e innovación.

Además de que cada unidad empresarial de base (UEB) de la empresa debe tener sembrado cada espacio de tierra que tenga libre, y solicitar otras áreas, en el orden social-comunitario, Médano contribuye con el transporte público y la recogida de desechos sólidos en la ciudad de Holguín.

En la mañana de este viernes, como parte de la visita gubernamental a la provincia, el Presidente de la República también recorrió la UEB Turquino, de la empresa local de conservas, en la que conoció sobre los encadenamientos productivos con agricultores, principalmente de guayaba, cuyas fincas están relativamente cercanas a la ciudad, y así, entre otros beneficios, reducir los costos por transportación.

Al dialogar sobre la calidad e inocuidad de los alimentos que aquí se elaboran, se le informó al Jefe de Estado sobre los vínculos con varias minindustrias de la región, para, de conjunto, garantizar pulpas, en especial de guayaba, lo cual les ha permitido, entre otros destinos, volúmenes de concentrados dirigidos a la elaboración de compotas en las industrias especializadas.

En intercambio con Manuel Sobrino Martínez, ministro de la Industria Alimentaria, y Ramón Rodríguez Galindo, director de la ueb, se habló sobre inversiones y proyectos.

Conoció del funcionamiento de una planta de tratamiento de residuales, hecha en colaboración con la universidad, y que ha permitido eliminar el vertimiento directo a los cauces de agua; y sobre la gestión de inversiones para colocar paneles solares en los amplios techos de la instalación, entre otras iniciativas para concretar en el futuro.

El Primer Ministro se interesó por el cumplimiento de aquellos programas que inciden directamente en la comunidad. Foto: José M. Correa

HACER MÁS EFICIENTE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES

Una mujer a la que «no le gusta lo mal hecho», y que sabe muy bien que «la Revolución es decir la verdad», Juana Julia Rojas Leiva, residente en la circunscripción 81 del consejo popular de Alex Urquiola, habló este viernes al miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, de los problemas acumulados en esta comunidad, valorada como compleja, por sus vulnerabilidades sociales.

De trabas, de papeleos, de acuerdos sin seguimiento… dialogaron también madres con más de tres hijos, personas de la tercera edad, así como trabajadores por cuenta propia.

Yo tuve entrevistas con el Gobierno, las autoridades vinieron a mi casa, me llenaron papeles, «pero no he tenido respuesta de ninguna parte», señaló Yaima Verdecia Campo, a quien deben hacerle un cambio de vivienda, pues su hijo presenta una parálisis cerebral.

A su preocupación constante por el tema de la recreación para los niños y adolescentes de este reparto, y a su interés en hacer realidad proyectos comunitarios, para los cuales no dispone aún de un local, se refirió Aracelis Osorio Parra, miembro del Grupo de Trabajo Comunitario Integrado. Otros hablaron de dificultades relacionadas con la recogida de desechos sólidos y de la ausencia de redes de alcantarillado.

Precisamente estas visitas gubernamentales, como explicó el Primer Ministro a los vecinos del reparto, tienen el propósito de «entrar a todos los lugares, contactar con el pueblo y ver cuáles son los principales problemas, aunque los dominamos; pero, además de ver las cosas que no están funcionando bien, lo más importante es ver cómo ayudamos a empujar, cómo ayudamos a buscar soluciones».

Dijo que todo ello se hace bajo el convencimiento de que tenemos muchos problemas acumulados, y no podemos resolverlos todos a la vez. «Es verdad que faltan recursos, pero también nos faltan iniciativas, o hay cosas que sí se pudieran hacer y que no siempre las hacemos. Tenemos que definir prioridades, tenemos que ver cómo sumamos a la población, y a todos los que dirigen a los diferentes niveles, a buscar soluciones con recursos propios, que aunque no sean definitivas, sí ayudan a aliviar la situación de las personas».

Aunque existen situaciones por remediar todavía en esta comunidad, como reconocieron los propios pobladores, es palpable también cuánto se ha hecho en el barrio, que desde hace algunos meses transforma su entorno con el apoyo de entidades estatales y privadas, organizaciones y los vecinos.

El pasado año se asignaron cinco subsidios de construcción de células básicas, y se desarrollaron otras obras constructivas importantes en la circunscripción. Además, contamos con el Grupo Comunitario Integrado para dar respuesta a los planteamientos de la población, detalló Kenia Moniel Mengana, delegada de la circunscripción 81, quien se refirió también a problemáticas asociadas a la situación de los viales, el alumbrado público y las pocas ofertas gastronómicas.

Por eso, Marrero Cruz enfatizó en la urgencia de tocar con la mano cada caso, para solucionar las molestias de la población y lograr mayor efectividad en la gestión de Gobierno. «Tenemos que seguir eliminando la burocracia y los trámites innecesarios que llevan al descontento de la población. Eso va más allá de los problemas objetivos, y en eso estamos trabajando».

La jornada de este viernes, del Primer Ministro –como parte de la tercera visita gubernamental a Holguín–, comenzó en el círculo infantil Ismaelillo, justo a esa hora en que los más pequeños llegaban con sus padres, y los de preescolar ya recibían sus clases, en una instalación que tiene capacidad para 210 infantes, quienes son atendidos por 34 docentes.

Acompañado por el gobernador del territorio, Manuel Francisco Hernández Aguilera, y ministros de varias carteras, también recorrió la escuela primaria Enrique Caballero Hernández, donde se interesó por la preparación del personal docente, la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje y el completamiento de la base material de estudio.

Con mayor confort, ambos centros educativos fueron objeto de un amplio proceso de remodelación, que incluyó impermeabilización de techos, pintura, cerca perimetral, entre otros trabajos. De estos beneficios y de otros, como el nuevo local del Sistema de Atención a la Familia, que se levantó desde cero en apenas unos seis meses, conoció el Jefe de Gobierno.

En este local se atiende a una veintena de personas en situación de vulnerabilidad, a las que se le ha acercado el alimento hasta el propio barrio. Aquí, el Primer Ministro indagó por la variedad y estabilidad de las ofertas, las alternativas para la cocción de alimentos y el aporte de las formas productivas territoriales a tan sensible actividad.

Luego, evaluó la implementación de las directivas generales para el enfrentamiento al delito, las indisciplinas, las ilegalidades y las manifestaciones de corrupción en la provincia de Holguín.

MOA, EN LA AGENDA GUBERNAMENTAL

A media tarde del jueves, como parte del inicio de la visita gubernamental a la provincia, el Jefe de Gobierno llegó al municipio de Moa. El primer punto del programa fue el polígono de producción de materiales de la construcción del Tejar de Centeno, en el consejo popular homónimo, donde revisó el aprovechamiento de materias primas locales para la producción de ladrillos y otros insumos de barro.

En la Universidad de Moa Doctor Antonio Núñez Jiménez, Marrero Cruz intercambió con su consejo de dirección sobre las características y aportes de la casa de altos estudios a la economía, así como acerca del desarrollo social de la localidad; al tiempo que enfatizó en el trabajo con los jóvenes.

También visitó la casita infantil Amiguitos del Che, la número 14 de Holguín, con capacidad para 75 infantes de tercer, cuarto y quinto años de vida. Al dialogar con las educadoras y auxiliares pedagógicas, indagó sobre los aseguramientos para el proceso docente y demás actividades educativas.