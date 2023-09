Viaje a “La Minerva”

Por Raquel Castro Milán

Songo–La Maya.— Tienes que ir mañana a “La Minerva” me dijo la voz del otro lado del teléfono, van a entregarle un reconocimiento a los trabajadores de ese Polo Productivo.

Temprano alisté todo lo necesario para una cobertura periodística: grabadora, teléfono y agenda…

Junto al chofer de la emisora encargado de guiar la moto hasta el sitio indicado llegué al filo de las diez de la mañana cuando ya el sol se hacía sentir sobre quienes surco adentro plantaban semillas de lo que a mediano plazo serán viandas y hortalizas para la alimentación del pueblo.

El polo productivo “La Minerva”, es nuevo o joven como quiera llamársele desde abril de este año hombres y mujeres de la empresa agroforestal La Maya se empeñan en sacar lo mejor a esas tierras.

Orlando Ibonet director de esa empresa y quien encabezaba las labores de siembra dijo que ese polo productivo posee 985 hectáreas de tierra y de ellas 100 pertenecen a la entidad.

Aparte de los trabajadores del propio sitio, había un grupo de songomayenses del Inder, comunales, dirección de supervisión integral, el gobierno entre otros quienes contribuían con las siembras de yuca y boniatos.

La vista se pierde a lo largo de las extensiones de tierras perfectamente roturadas y listas para recibir las semillas.

Hombres y mujeres que extraen lo mejor a las tierras se afanan por concluir con la siembra de cara a la etapa de frío… Les escuché decir que de ahí se sacarían buenos frutos…

También había productores individuales en representación de sus fincas… Cuánto orgullo en sus palabras, hablaban de producir más, de obtención de mayores y mejores resultados para que hubiese suficiente alimento para los songomayenses….

Y cuando uno escucha eso se pregunta ¿por qué no apostar más por la agricultura?, no hablo de grandes inversiones (que si son necesarias) aclaro, me refiero a ser más insistentes, controlar a pie de surco lo que se hace, cuidar de los frutos (siempre hay inescrupulosos que se aprovechan), agradecer a los que se esfuerzan y seguir explotando las grandes extensiones de terrenos ociosos que todavía quedan a lo largo y ancho de nuestro municipio.

A La Minerva volveremos ahora cuando se anuncia la llegada de recursos para sostener en el tiempo lo que es una necesidad para todos y cada uno de los que vivimos aquí en Songo–La Maya.