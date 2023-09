Una organización que ayudó a forjar la unidad del pueblo: los CDR

Cuando el Himno Nacional de Cuba irrumpió con la fuerza vigorosa de casi un millón de personas, frente al otrora Palacio Presidencial, hoy Museo de la Revolución, en la Habana, el 28 de septiembre de 1960, el pueblo expresaba su juramento determinante y perpetuo de no rendirse jamás y defender la libertad conquistada al precio que fuera necesario.

Así sucedió aquel día, al momento de un discurso del primer ministro entonces, Fidel Castro Ruz, y la ocurrencia de explosivos, a cargo de marionetas del Gobierno de Estados Unidos y sus órganos, expresión temprana del terrorismo de estado contra nuestra nación. La respuesta fue rotunda de todos los allí reunidos, cuando a una sola voz se dio Vivas a la Revolución y a su líder, mientras quedaba tácita la idea irrenunciable de que “morir por la Patria es vivir”.

De aquellas desafiantes circunstancias devino la decisión de Fidel de crear un sistema de vigilancia colectiva, quien dijo: Están jugando con el pueblo y no saben todavía quién es el pueblo; están jugando con el pueblo y no saben la tremenda fuerza revolucionaria que hay en el pueblo. Y no se equivocó, baste una mirada exhaustiva a todo cuanto ha acontecido en más de 60 años y los cubanos se han mantenido firmes, como fiel estirpe de un proceso patriótico que asienta su solidez en la verdad, en un sistema erigido por todos y para el bien de todos.

Los Comités de Defensa de la Revolución, surgidos eminentemente como una fortaleza de vigilancia, ante atentados y agresiones del enemigo, fueron asumiendo en aquellos primeros tiempos, otras tareas de envergadura como: la distribución de alimentos, ropas, zapatos y otros menesteres a nivel de cuadra para aliviar la situación de una población empobrecida. Además de las guardias y rondas nocturnas, los cederistas sumaron a su quehacer labores voluntarias de limpieza y embellecimiento de cada área, recogida de materias primas y donaciones de sangre, entre otras disímiles acciones que realzan su papel en la historia.

Si bien en estas más de seis décadas, todas las organizaciones de masas y sociales contribuyeron al afianzamiento de la Revolución, a partir de los sólidos fundamentos del sistema, los CDR desempeñaron un rol determinante en la formación de una conciencia social de extraordinaria magnitud, donde la unidad del pueblo, devino su logro más importante. Y es que el mismo soporte del trabajo cederista propició el crecimiento de sublimes valores humanos, como la solidaridad, el humanismo, la modestia y la dignidad, entre otros muchos.

Hoy sentimos orgullo por todo aquello que se logró en circunstancias muy difíciles de constantes sabotajes, amenazas y artimañas para derrumbar la Revolución, además con un bloqueo ya existente. Hoy el pueblo se mantiene vestido de cederista y no renuncia a su lealtad probada, sino que atempera su labor a las necesidades actuales, sin abandonar su esencia.

Hoy a 63 años de aquel decoroso desempeño tienen ante si el reto de continuar unidos y vencer todos los obstáculos con coraje, inteligencia y amor, y así será porque los cubanos no se rendirán.