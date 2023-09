Artistas cubanos entre nominados a Premios Grammy Latinos 2023

La Habana.— La diva del Buena Vista Social Club, Omara Portuondo, prestigia hoy la selección de artistas cubanos nominados a los Premios Grammy Latinos 2023 en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional.

Con su más reciente fonograma titulado Vida, la intérprete se une a una pléyade de talentosos músicos, los cuales vibrarán al escuchar sus nombres cuando el 16 de noviembre se celebre por vez primera en Sevilla, España, la vigésima cuarta edición del evento.

De acuerdo con un anuncio emitido este martes por la Academia Latina de la Grabación, completan la lista las producciones Tierra, Songs By Cuban Women, de Estrella Acosta y Tour Sinfónico En Vivo Auditorio Nacional, de La Sonora Santanera.

A estas se unen Y Sigo Pa’lante, del Septeto Santiaguero; Danzoneando (En Vivo Desde Matanzas), de la Orquesta Failde; y En Tiempo de Son, Homenaje a las Canciones de Jorge Luis Piloto, a cargo del Septeto Acarey de Reynier Pérez.

Acabamos de obtener la séptima nominación a los Premios Grammy, ahora por nuestro CD: Y Sigo Pa’lante…Enorme distinción a la música que hacemos desde Santiago de Cuba y para el mundo, escribió el Septeto Santiaguero en su perfil de Facebook.

Felicitaciones a todos los nominados por Recording Academy/GRAMMYs, especialmente a los artistas que obtienen la misma distinción en nuestra categoría: Mejor Álbum Tropical Tradicional, finaliza el mensaje.

La novia del feeling, como también se le conoce a Portuondo, realiza con Vida un recorrido por diversos ritmos latinoamericanos, en ellos invita a artistas como su coterráneo Alexander Abreu, Andy Montañez, Susana Baca, Rubén Blades, la mexicana Natalia Lafourcade o el español Raphael.

El álbum acompañó una reciente gira internacional, con la cual la artista repasó el repertorio que enaltece su extensa trayectoria y, como se describe en una entrevista, abre las puertas a su despedida de los escenarios.

Bolero a la vida, Silencio, Lo que me queda por vivir, Duele, Como la cigarra, Me toca, Sé feliz, Now, Honrar la vida, Gracias a la vida y Con dos que se quieran conforman el volumen que le otorga a su protagonista, casi al final de su carrera, nuevas y enriquecedoras vivencias.

Al referirse a todos los nominados, Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, expresó “Este grupo de creadores refleja la excelencia musical y la riqueza de la música latina, y esperamos poder celebrarlos durante la Semana del Latin Grammy en Sevilla, que será un momento verdaderamente histórico para nuestra organización”.