Presidente cubano concedió entrevista a diario español Público

La Habana.— Este viernes, 4 de agosto de 2023, el diario español Público compartió en su sitio web una entrevista del periodista Pascual Serrano a Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

Díaz-Canel respondió por escrito a las interrogantes de Serrano, relacionadas con la situación económica del país tras la pandemia de covid-19, la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, y sus recientes reuniones con Vladimir Putin y Xi Jinping, entre otros temas.

El mandatario hizo referencia a la acusación del gobierno de Donald Trump sobre supuestos ataques sónicos contra el personal de la embajada estadounidense en Cuba, que calificó como una operación calumniosa diseñada con el claro objetivo político de desmantelar los lazos que habían logrado establecerse durante la presidencia de Barack Obama.

Querían desacreditar el estado de las relaciones y a nuestro país, para reconstruir la narrativa de Cuba como Estado hostil, enfoque que luego se fue enriqueciendo con nuevas calumnias para justificar el retorno a un enfoque político agresivo y la imposición de medidas coercitivas adicionales, sostuvo.

Aunque luego las agencias de inteligencia norteamericanas desmintieron las calumnias sobre los ataques sónicos, el enfoque de la política hostil ha quedado en pie, añadió el jefe de Estado cubano.

Al ser interrogado sobre la trascendencia de la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo (de la que había salido en 2015), Díaz-Canel señaló que Trump lo hizo a finales de su mandato, de modo que ha sido el Gobierno de Joe Biden el que ha terminado aplicando las consecuencias de esa medida.

Se trata de un paso marcadamente agresivo que ha provocado la pérdida de relaciones con importantes instituciones bancarias y financieras del mundo y dificulta establecer vínculos con otras para el desempeño de la economía, al entorpecer la actividad comercial, obstaculiza la labor de pagos y cobros, encarece las importaciones, limita las posibilidades de créditos.

Ello se traduce en desabastecimientos, incumplimiento de compromisos de pagos, dificultades para adquirir insumos para la industria, los servicios y el consumo de la población; al propio tiempo, desestimula la inversión extranjera y limita la cooperación internacional.

La designación de Cuba en la lista es un instrumento de coerción económica, recalcó Díaz-Canel, y agregó que el gobierno de Biden optó por ser fiel al enfoque agresivo impulsado por Trump y desleal al rumbo abierto por la administración de Obama, de la cual el propio Biden formó parte cuando era vicepresidente.

También queda claro que ha habido una apuesta por el colapso de la economía cubana desde que el actual gobierno llegó al poder, lo cual explica el reforzamiento del bloqueo durante la pandemia y las declaraciones engañosas sobre una supuesta revisión de la política de Trump, mientras se aplicaban con todo rigor los elementos más dañinos y representativos de esa política, denunció.

Como profundos y cálidos calificó Díaz-Canel sus recientes encuentros con el presidente chino, Xi Jinping, y destacó la prioridad que le concede a las relaciones con Cuba y su reconocimiento al papel jugado por la dirigencia histórica cubana, como forjadores de la entrañable amistad entre Cuba y China.

Con el presidente Vladimir Putin también he sostenido amplios intercambios, dijo, marcados por la camaradería y la voluntad común de fortalecer en todos los ámbitos las relaciones que distinguen a dos naciones hermanas como Cuba y Rusia.

Relación amistosa, pero también estratégica, es la que desarrollamos con Rusia, basada en lazos históricos forjados desde la época de la Unión Soviética, con una potencialidad de desarrollo de los nexos económico-comerciales, financieros, científico-técnicos, entre otros.

Al referirse a las relaciones de Cuba con la Unión Europea (UE), Díaz-Canel mencionó que se rigen desde el 2017 por el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) que ha permitido avanzar tanto en los vínculos políticos como de cooperación, que tienen un impacto importante en el desarrollo económico del país.

El Presidente cubano reconoció el respaldo de la UE en bloque a la resolución que Cuba presenta anualmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas contra el bloqueo estadounidense, así como por su postura clara a favor de la salida de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Abordó la situación económica del país tras el impacto de la covid-19, y manifestó que el turismo, sector estratégico para la economía, tuvo una tasa de crecimiento medio del 5,8 por ciento (%), la segunda tasa más dinámica detrás de la construcción.

Por sus aportes financieros a otros sectores de la economía, que participan del 60% en las compras del turismo, lo que favorece también la sustitución de importaciones, se le considera factor dinamizador del resto de los sectores económicos del país, incluyendo las actividades de las formas no estatales de gestión, explicó.

Hasta 2019, los resultados de esa actividad económica en el país, confirmaron que se decidió correctamente al priorizar su desarrollo. Entonces llegó la pandemia de covid-19 y el turismo, a nivel global sufrió en 2020 su mayor crisis.

Cuba, que había iniciado 2020 con más de 981 mil 900 viajeros en el primer trimestre, se vio obligada a decretar cierre de frontera el 24 de marzo; las estadísticas refieren desde entonces un retroceso de 23 años, comentó.

Hasta noviembre de 2021 se mantuvo el cierre de fronteras, y el país se volcó a la búsqueda de vacunas y tratamientos.

No se puede comparar el desempeño de Cuba en el turismo con el de otras naciones, pues el desafío que toca a todos los Estados, como consecuencia de la extensión de la pandemia, en nuestro caso se multiplica por otra pandemia que aún no conoce vacuna: seis décadas de bloqueo, más 243 medidas, mayoritariamente dirigidas a socavar la economía en su conjunto y el turismo en particular, muchas de las cuales se endurecieron durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia, con un impacto devastador en nuestro pueblo, explicó.

Sin duda, hay un antes y un después de la covid-19 y del oportunista reforzamiento del bloqueo en ese contexto, que ha movido negativamente un desempeño que iba creciendo de manera sostenida, afirmó.

Esas medidas, mantenidas por la administración de Biden, junto con la arbitraria inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, alimenta la permanente campaña mediática contra nuestro país e impacta a todos los sectores de la economía y la sociedad cubana, pero, particularmente, se orienta a dañar al turismo, denunció el mandatario.

Cuando hablo de perversidad, hablo de políticas como esa. Nada nos dice que esa cruel política termine en el corto plazo. Nuestra decisión es saltar por encima del bloqueo y salir adelante, concluyó.

Pacual Serrano fue director fundador del sitio alternativo Rebelión y publica habitualmente sus columnas en el diario español Público. Ha escrito varios libros sobre temas de periodismo, comunicación y política.