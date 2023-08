El libro Mujeres de Ciencia es un conjunto de historias, un texto que resume, pero no es conclusivo sobre las vidas de siete féminas primero, luego sería sobre otras cinco quienes también son consideradas como ejemplos, paradigmas o referencias sobre el quehacer de las santiagueras en el campo científico-técnico.

No sólo Santiago de Cuba, sino todo el país tiene la dicha al contar con este nuevo libro del Dr. C. Giovanni L. Villalón García y la MSc. Rosaida Savigne Sánchez, autores de Mujeres de Ciencia, cuyo texto confirma el liderazgo femenino santiaguero en varios aportes con impactos internacionales.

La idea Mujeres de Ciencia no es nueva, pero si renovadora en el campo bibliográfico santiaguero, incluso, en la región oriental de Cuba, dígase desde Camagüey hasta Guantánamo, y me atrevería afirmar su exclusividad -fuera de la capital cubana- de ahí, el intenso trabajo en las investigaciones por parte del Dr. C. Giovanni L. Villalón García, entonces, especialista en Comunicación de la Delegación Territorial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, no así la coautora, la Máster Rosaida Savigne Sánchez.

Autor principal de “Mujeres de Ciencia”, el Dr. C. Giovanni L. Villalón García, director del Centro de Investigaciones Caribeñas

Hoy, el Dr. C. Giovanni L. Villalón García dirige el Centro de Investigaciones Caribeñas y no concluye este libro, por el contrario, existen muchas expectativas en el frente científico porque está a punto el nuevo parto digital de Mujeres de Ciencia con la actualización y perspectivas de estudios.

Al repasar una vez más Mujeres de Ciencia surgen no pocas preguntas: ¿Qué de interesante puede ofrecernos la metodología de género para quienes son consideradas mujeres de ciencia? ¿Por qué se habla poco del ejemplo de nuestras investigadoras? ¿Por qué no existe un proyecto más dinámico y multidisciplinario que enrole el rescate de estos archivos? ¿Fue o no, descabellado, retirar el enfoque de Santiago de Cuba como -Polo Científico- ante tantos potenciales humanos, incluso, con resultados que trascienden hoy?



Mujeres de Ciencia es de esas joyas que esperamos que llegue algún día como propuesta a Escriba y Lea, cual texto que brilla por su ausencia en los Medios, en la producción audiovisual, en las referencias bibliográficas de muchas Tesis y Maestrías y como motivo de actualización del programa docente en escuelas, institutos y universidades.

¿Cómo se sabe de este libro, en preparación en versión digital sobre once científicas santiagueras?, pues, gracias a la insistencia de sus autores, en ponencias y debates en el Simposio Internacional de Comunicación Social que promueve el Centro de Lingüística Aplicada de la delegación del CITMA en Santiago de Cuba; a través de la red de ciencia en internet, en jornadas por el 15 de enero, Día de la Ciencia, en la Feria del Libro y, como ahora, al calor del 23 de Agosto, a pesar de un texto, para mí, entre los necesarios como brújula al saber de las santiagueras, por dónde van los estudios, qué hicieron en el silencio, en medio de la resistencia ante el bloqueo, el estoicismo de quienes crecieron como científicas sin abandonar sus responsabilidades en el hogar, en el matrimonio, como trabajadoras y avanzar entre tantos obstáculos en medio de una sociedad con arraigos machistas y discriminatorios.

Aquí está el resultado de la colaboración de muchas instituciones científicas y que tuvo su reconocimiento como el Mejor Libro en la Universidad de Oriente; en tanto reconoce a nuestras Mujeres de Ciencia, sus resultados internacionales y locales, cómo ellas se formaron, el avance en la categorización científica, sus historias de vidas, quiénes fueron los maestros y profesores, cuáles son sus enfoques renovadores sobre la ciencia, la necesidad de los valores éticos, humanos y, sobre todo, la actualización.

Mujeres de Ciencia,a juicio de su autor principal, elDr. C. Giovanni L. Villalón García, “intenta develar este substrato cultural relativo al mundo de las mujeres, ciertamente como reflejo de una época, pero sobre todo formando parte de un imaginario femenino, que condicionó su formación y tipologías psicosociales intragenéricas.”

Dicha conocer y adentrarnos más en los aportes científicos de mujeres como la Historiadora de Santiago de Cuba, la camagüeyana Dra. Olga Zarina Portuondo Zúñiga, qué hizo la Dra. Eloína Miyares Bermúdez en el frente lingüístico; la DrC. Liliana María Gómez Luna en los estudios sobre las algas a partir del electromagnetismo aplicado; la Dra. Rosa Catalina Bermúdez Savón en la Biotecnología Industrial; la MSc. Martha Zoe Lemus Rodríguez renovadora en los suplementos dietéticos naturales; la Dra. Flora de los Ángeles Morcate Labrada iniciadora de los estudios de la arquitectura en el Oriente cubano; la DrC. Miriam Cardonne Molina, pionera en los estudios económicos; en la medicina la Doctora Bertha Serret Rodríguez; la pedagoga psicóloga, Doctora Aleida Márquez Rodríguez; la Fisióloga y Neuróloga Marlen Marina Gorguet Pi y la consagrada en la informatización en ciencia, la santiaguera Dolores Concepción Meléndez Suárez.

Mujeres de Ciencia, tan sólo es una aproximación al mundo de las mujeres científicas consideradas como Personalidades en Santiago de Cuba, expresión del desarrollo de una sociedad que puja por la igualdad de género y donde el campo de la ciencia se convierte en una señal de la trasformación alcanzada.

Y ello se confirma cuando hoy, más de 50 % de las investigadoras son féminas, quienes predominan en la gestión de ciencia en Santiago de Cuba, área en la que los principales cargos directivos en centros y universidades son ejercidos en mayoría absoluta, por Mujeres… santiagueras, dicha grande.