Convocan al Festival nacional del humor Aquelarre 2023

Dedicado al trabajo de los grupos en el humor, el Centro Promotor del Humor y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, convocan a la 27ma. edición del Festival nacional del humor Aquelarre 2023, que tendrá lugar en La Habana del 2 al 9 de julio.

Podrán participar humoristas, actores y grupos de teatro, sin límite de inscripción en cuanto a la cantidad de obras a presentar en las siguientes categorías: Humor escénico, Literatura y Humor gráfico.

En el caso del Humor escénico, referido a espectáculo humorístico, incluye revista u obra humorística, espectáculo unipersonal, monólogo, stand up comedy, parodia y canción original. El jurado premiará, además, las siguientes categorías: actuación masculina, actuación femenina, sketch y mejor guion llevado a escena. Se entregará el Gran Premio Aquelarre y el premio Al Mejor Espectáculo del Año.

Según la convocatoria, las obras serán enviadas en soporte digital, con los siguientes datos indispensables: título, autor, centro de estudio o trabajo, teléfono y correo electrónico. Debe enunciarse también el tiempo de duración, necesidades técnicas, microfonía y elementos comunes. Los grupos deberán aclarar la cantidad de integrantes y el sexo. El Centro no garantiza la utilería funcional ni otros elementos propios de los diseños de escenografía y vestuario que representen intereses individuales de los proyectos.

La categoría de Literatura comprende cuento (hasta cinco), libro de cuentos o novela, décima humorística, guion inédito. Se entregarán tres copias impresas, donde se especifique en qué se compite, además los siguientes datos indispensables: título de la obra, autor, centro de estudio o trabajo, teléfono y correo electrónico.

Por último, en Humor gráfico se concursará con un límite de hasta tres obras por género: pintura (máximo 60 x 60 cm), caricatura (máximo tamaño A4: 21 x 29.7 cm), fotografía (máximo tamaño A4: 21 x 29.7 cm), dibujo (máximo tamaño A4: 21 x 29.7 cm), grabado (máximo tamaño A4: 21 x 29.7 cm).

Las obras deben tener al dorso el título, técnica utilizada, en caso de que sea necesario. Y deben entregarse en soporte digital la ficha del autor, que no exceda de una cuartilla, en la que no debe faltar: nombre completo, dirección particular, teléfono y correo electrónico, formación académica y laboral. Las obras pueden haber sido premiadas en otros concursos. Al mes de finalizada su exposición deben recogerse en el Centro Promotor del Humor.

Las obras deberán ser enviadas al Centro Promotor del Humor, sito en calle 8 número 515, entre 5ta. Avenida y 5ta. B. Miramar, Playa. La Habana. El plazo de admisión de las obras vence el 30 junio. La dirección del festival se arroga, con carácter inapelable, el derecho de selección, así como la programación de las obras en competencia. Las obras que no sean aprobadas, se deben recoger en un plazo de 30 días, después de concluido el festival, de no ser así, serán destruidas.

Para mayor información comunicarse en el Departamento Comercial, con Relaciones Públicas por el teléfono 72040512 y a través del correo electrónico cphcomercial@cubarte.cult.cu