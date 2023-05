La Ley de Comunicación Social contribuye a la interrelación, el diálogo, el debate, la participación popular y el consenso social

La sociedad cubana abrirá una nueva etapa de fortalecimiento de la unidad del pueblo, la sostenibilidad y prosperidad de la nación, cuando este 25 de mayo quede aprobada en el parlamento la Ley de Comunicación Social, fruto del legado histórico del gran comunicador de la Revolución, nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

Este documento jurídico es resultado de un amplio y riguroso proceso de participación colectiva, con el acento principal de profesionales y expertos de diferentes disciplinas, organizaciones e instituciones, quienes desde el 2022 pusieron a prueba sus experiencias, conocimientos y profundidad de análisis hasta llegar a la versión 34, como propuesta definitiva.

El ejercicio de la comunicación social, debidamente organizado y diferenciado con profesionalidad, en concordancia con sus objetivos, permitirá, según el espacio de acción, solicitar y recibir información veraz, objetiva y oportuna del Estado, de ahí su importancia al contribuir que todos los miembros de la sociedad tengan un mejor entendimiento de los procesos y, por ende, una participación mucho más consciente.

En lo adelante se podrá aplicar, con las herramientas de la Comunicación Social, una labor mucho más cabal en los ámbitos preestablecidos por la Ley: la Comunicación Organizacional, Comunitaria y Mediática con fines políticos, de bien público, organizacionales y comerciales, tanto en los espacios públicos físicos, como en los digitales. Quiere decir que en las entidades e instituciones estatales, en las comunidades y en los medios de prensa será imprescindible su uso con ajuste a lo establecido y al contenido de la disciplina.

Si bien es responsabilidad de los directivos y de los comunicadores lograr una práctica comunicacional, en correspondencia con los fines más sublimes, será igualmente importante que la población se involucre y conozca que la Comunicación Social, constituye la base de las relaciones humanas, a partir del intercambio de información, ideas, opiniones, mensajes, en el entorno laboral, personal o en el común desenvolvimiento de los miembros de la sociedad.

La población cubana tendrá la oportunidad de una interacción social superior, que a su vez, propiciará la conformación de una identidad individual y colectiva mucho más sólida y propia de nuestra naturaleza como hijos de esta nación. El diálogo, el debate, la participación popular y el consenso llevarán en si el juicio acertado, donde el interés de avanzar, el sentido de pertenencia por la obra y el orgullo de ser cubano, serán principios básicos para el éxito de la nueva legislación.

En nuestro contexto nacional no será nada difícil desarrollar la comunicación social porque todas las estructuras creadas, responden al principio de la libertad de expresión, desde los sanos sentimientos de identificación con la Patria, de ahí que los cubanos nos caracterizamos por opinar, dialogar, criticar, proponer soluciones para bien común, socializar ideas y nos abrazamos para vencer dificultades.

Sucede que en ocasiones no llega toda la información necesaria, quedan lagunas y se afecta la comprensión oportuna y el consenso, lo que con el establecimiento de la Ley no deberá suceder, si no, por el contrario, se fortalecerá la unidad del pueblo con la fuerza de la verdad, garantía indispensable para seguir venciendo los obstáculos.