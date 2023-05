Cuba conoce rivales para Liga de Naciones de Concacaf

La Habana.— Cuba conoció este martes sus rivales en el nivel A de la Liga de Naciones de Concacaf 2023-2024.

Recién ascendidos al máximo nivel de la competición, los dirigidos por Pablo Elier Sánchez jugarán en el grupo B contra las selecciones de Haití, Jamaica, Honduras, Surinam y Granada, frente a las cuales buscará un puesto entre las dos mejores para pasar a los cuartos de final.

El torneo se jugará por el formato suizo, que comprende cuatro partidos, dos como local y otros dos como visitante, para determinar por puntos los clasificados.

Los partidos de la fase de grupo se efectuarán entre septiembre y octubre del año en curso y quedará noviembre para los cuartos de final.

Los dos primeros de cada llave se clasificarán a esta instancia, en la que permanecen “sembrados” los cuatro primeros puestos del ranking de Concacaf: México, Estados Unidos, Costa Rica y Canadá.

La fase de ocho mejores se disputará a partidos de ida y vuelta, y los ganadores se clasificarán de forma directa a la Copa América de Fútbol 2024, que se celebrará en Estados Unidos.

Los perdedores todavía tendrán una oportunidad de clasificarse, entendiendo que el nuevo formato de la competición reparte seis plazas para el área de Norte, Centroamérica y el Caribe.

Estos dos cupos restantes se disputarán entre las selecciones que no lleguen a semifinales. Pugnarán a partido único con tal objetivo. La llave A quedó conformada por las selecciones de Panamá, Guatemala, El Salvador, Martinica, Curazao y Nicaragua.

Los Leones del Caribe tendrán, como el resto de los participantes, una competencia reñida y de nivel muy parejo. Teniendo en cuenta su ascenso cualitativo, no resulta descabellado ofrecerle posibilidades de saltar la fase de grupos.

Eso sí, mirando el nivel de selecciones como Jamaica y Honduras, que disputaron la octagonal final de Concacaf en las eliminatorias mundialistas, no puede valorarse como sencillo el propósito de quedar entre las dos mejores selecciones del grupo.

Otro combinado que también debe representar dificultades para la clasificación de la tricolor será Haití, con excelente desempeño en la recién concluida liga de naciones en su nivel B, lo que le valió el ascenso a la máxima categoría.

Tomando en cuenta que el actual grupo de jugadores todavía no alcanza su mejor versión, no debe afrontarse el torneo con un propósito distinto a colarse entre los ocho mejores de la categoría, lo cual les haría mantenerla automáticamente, más allá de llegar o no a la Copa América.

El conjunto de la Mayor de las Antillas deberá desplegar su mejor fútbol para confirmarse entre la avanzada de su zona geográfica.

Por Raúl Hernández Lima