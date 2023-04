Si el Partido funciona, no hay problema sin solución

Santa Clara.— A la asimilación autocrítica de los resultados y a convertirlos en motivación para resolver los muchos problemas detectados, llamó Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, al resumir la visita integral del Secretariado del Comité Central y su estructura auxiliar a Villa Clara.

Durante tres días de intensa labor, en la que se recorrieron los 13 municipios del territorio, fueron visitados un total de 269 centros de la vida económica y social de la provincia; hubo diálogos con más de 10 000 villaclareños y pobladores residentes en las 53 comunidades de mayor complejidad; y los miembros del Secretariado y funcionarios que participaron pudieron comprobar las grietas que aún subyacen en el trabajo del Partido.

Entre las principales dificultades encontradas figuran problemas en el funcionamiento de los núcleos del Partido, de los cuales no pocos no se reúnen o no lo hacen con la sistematicidad requerida; la escasa rendición de cuentas de los militantes acerca de la labor que desempeñan y la insuficiente defensa de la Revolución en las redes sociales, entre otras anomalías calificadas por el Primer Secretario como chapucerías.

De igual manera, las comisiones de trabajo presididas por los miembros del Secretariado, Joel Queipo Ruiz, jefe de su Departamento Económico, y Félix Duarte Ortega, al frente del Departamento Agroalimentario, además de otros funcionarios, pudieron comprobar los problemas en el funcionamiento de la Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio, lo cual se evidencia en la negativa a integrar las filas de la organización, y las dificultades en la vida interna, todo lo cual amerita un análisis pormenorizado, al decir del Presidente de la República, porque se trata de un fenómeno relacionado con la continuidad de la Revolución.

Igualmente, hubo entre los presentes una profunda reflexión acerca de otros problemas que laceran la vida del territorio, entre los cuales figuran el incremento desmedido en el hurto y sacrificio de ganado y la impunidad que rodea a este fenómeno; los altos precios de los productos y el pobre enfrentamiento al delito, las ilegalidades y la corrupción.

Al reflexionar sobre el tema, el Jefe de Estado dijo que para resolver esos asuntos resulta decisiva la consagración de los cuadros, el funcionamiento de los núcleos y la ejemplaridad de la militancia, en primer lugar en la base, que es donde se conocen a fondo los problemas y sus soluciones.

Habló también de la necesidad de perfeccionar el trabajo con los jóvenes y el vínculo con el pueblo, algo que resulta vital para resolver los asuntos que afectan a la población, como quedó demostrado en fecha reciente en los encuentros de los candidatos a diputados con las comunidades que los eligieron.

Reflexionó, asimismo, acerca de la necesidad de profundizar en el trabajo de los municipios, donde deben estar los cuadros más preparados y más capaces, señaló Díaz-Canel, quien insistió, además, en mejorar la gestión de gobierno a esa instancia.

En el encuentro del Primer Secretario con el pueblo se sucedieron las muestras de cariño. Foto: Estudios Revolución

Sobre los resultados de la visita, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, dijo sentirse confiado en la capacidad de los villaclareños para resolver los señalamientos expresados en el informe, los cuales deben ser discutidos en todas las instancias y encontrar las soluciones que el pueblo de esta provincia, calificada con justicia por Fidel como vencedora de dificultades y obstáculos, espera, idea reafirmada en sus intervenciones por Osnay Miguel Colina y Alberto López Díaz, primer secretario del Comité Provincial del Partido y gobernador del territorio, respectivamente.

Dijo, además, que antes de finalizar el año habrá una nueva visita al territorio, para comprobar cuánto se ha avanzado en la solución de esos y otros señalamientos.

EN CARACATEY SE LE PLANTA CARA A LOS PROBLEMAS

Bien temprano en la mañana, el Primer Secretario llegó hasta el consejo popular de Sakenaf-Caracatey, como parte de la visita integral.

Este es uno de los barrios más humildes de la capital de Villa Clara, pero Asiel Aguada Barceló, delegado de la circunscripción No. 54, y el resto de los vecinos, en especial las mujeres, han ido transformando una comunidad donde, a pesar de quedar aún mucho por hacer, la vida se va haciendo más llevadera dentro de las grandes limitaciones que las complejidades de los tiempos actuales imponen.

El acercamiento de muchos servicios a la demarcación, y con ello la generación de nuevos empleos para quienes viven aquí; el esmero de los educadores de la escuela primaria de la localidad, y otras muchas acciones han dignificado, aún más, un barrio donde su gente va agradecida, a pesar de las insatisfacciones que todavía pesan.

Junto al Jefe de Estado estuvieron Morales Ojeda; el Primer Secretario del Comité Provincial del Partido, y el Gobernador de Villa Clara.

Foto: Estudios Revolución

Por la escuela primaria Zeneido Costa Llerena inició el recorrido. El mandatario cubano intercambió con niñas, niños, familiares y otros vecinos. Habló sobre las fechas históricas de estos días, de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana el 16 de abril de 1961, del triunfo de Playa Girón, y de la constitución, este miércoles 19 de abril, de la x Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Conversó con los pequeños sobre el curso escolar, la enseñanza de idiomas y otras asignaturas, y finalmente no pudo resistirse al reclamo de niños y maestros de hacerse una foto con él, algo que se repetiría, una y otra vez, por áreas de la barriada.

El Presidente también ponderó el trabajo en el consejo popular de Sakenaf-Caracatey, donde se ha logrado, con el liderazgo del delegado y diputado Asiel Aguada, un sistema de trabajo que ha permitido la participación de la comunidad en la solución de sus problemas.

Señaló que este movimiento popular debe continuar profundizándose con más control popular y cada día arrancándole un pedacito a los problemas. Tenemos, les dijo, que seguir creando en medio de la resistencia y no dejarnos aplastar por los problemas.

Foto: Estudios Revolución

PARA LA TIERRA, AL NATURAL

La jornada de trabajo del Primer Secretario del Comité Central del Partido y del Secretario de Organización, se inició por el complejo industrial Labiofam Villa Clara, en la planta para la producción de biofertilizantes y bioplaguicidas.

La modernísima obra se encuentra casi al 90 % de su ejecución total; la construcción civil está al 95,2 % y el montaje industrial al 88,6 %, según explicó el director de la instalación, el ingeniero Ramón Díaz Llanes.

Tras su puesta en marcha, la fábrica, que cuenta con una de las tecnologías más modernas de su tipo en el mundo, producirá anualmente seis millones de litros de caldo fermentado, de los que derivarán 3,1 millones de litros de bioproductos para la aplicación a suelos y cultivos, y entre 20 y 30 toneladas de polvos concentrados.

Junto a una planta similar en La Habana –aunque en ella no pueden producirse polvos–, Labiofam sumistraría alrededor del 70 % de las necesidades actuales de biofertilizantes y bioplaguicidas del país, se le informó al Presidente.

En diálogo con directivos y trabajadores de la planta, Díaz-Canel indagó sobre las acciones y recursos que aún faltan para acabar la obra, sobre los sistemas ingenieros y la protección ante eventos y siniestros, sobre las posibilidades de autosuficiencia energética, a partir de paneles solares fotovoltaicos, y sobre las estrategias de producción e investigación tras la puesta en marcha; reclamó que luego de su arrancada, la entidad trabaje para ser lo más rápido posible una empresa de alta tecnología.

Insistió en convertir a los gestores comerciales de la entidad en extensionistas agropecuarios, de forma tal que se eduque y generalice el conocimiento y uso de bioplaguicidas y biofertilizantes, y en la agroecología en general, tanto en los grandes polos productores como entre los campesinos, incluyendo a quienes tienen parcelas cerca o en medio de ciudades y pueblos.

Díaz-Canel señaló que el complejo industrial Labiofam Villa Clara pudiera incorporarse a proyectos de desarrollo local que favorezcan el acceso a sus biofertilizantes y bioplaguicidas por parte de campesinos destacados de las comunidades aledañas, porque –dijo– debemos ir buscando cómo gestionamos la alimentación desde las comunidades hasta el municipio.

Foto: Estudios Revolución