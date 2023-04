Poniendo el corazón a Cuba anda Yaquelín

Cuando este 19 de Abril se constituya la décima legislatura de la asamblea nacional del poder popular ocupará uno de sus escaños la santiaguera Yaquelín Wanton Speck, quien desde el 2017 inicia sus vínculos con el órgano de gobierno al ser electa como delegada de la circunscripción 32 del consejo popular Mariana Grajales, al año siguiente fue propuesta como presidenta de ese consejo, tarea que según nos relata asumió sorprendida y preocupada ya que nunca había ejercido tan alta responsabilidad por lo que se interesó en prepararse con delegados de mayor experiencia y logró organizar el trabajo.

Foto cortesía de la entrevistada

En el 2020 teniendo en cuenta sus resultados la dirección de la asamblea municipal en Santiago de Cuba la propone como presidenta de la comisión permanente de trabajo de economía global, trabajo y seguridad social y atención a los servicios, tarea que continúa desempeñando. Fue diputada en la novena legislatura de la asamblea nacional y aprobada para continuar en esta décima.

Le pido a Yaque, como le nombran sus familiares y conocidos, que me cuente que representa para ella haber sido reelecta.

Ella prefiere iniciar por donde comenzó y me explica. Desde que uno es delegado es una experiencia muy bonita donde el pueblo te identifica, te respeta, te sigue y te quiere como una madre, te llaman para todos los problemas personales o no y uno debe atenderlos con ética cariño y sensibilidad y ser diputado por supuesto que incide para todo en nuestras vidas. Nunca me imaginé llegar a esta importante estructura del gobierno, es algo que ha marcado mi vida porque en sí uno trabaja por el mejoramiento humano, porque la Revolución continúe con los principios martianos y el legado de nuestro eterno Comandante Fidel.

Interrogo a Yaquelin esta mujer alegre que anda recorriendo sus electores, formando parte de comisiones de trabajo de la asamblea municipal, provincial o nacional, que es madre, esposa y abuela, a quien le queda un chance para bailar un buen casino cuando se puede, me quedo observándola con su desenfado permanente y su interés supremo a cada asunto que asume y quiero saber qué espera de esta legislatura que está por comenzar.

Deja la sonrisa y responde con serenidad, es un gran reto lograr que el gobierno resuelva las problemáticas y necesidades para que nuestra población mantenga confianza en sus dirigentes y en quienes los representamos en las situaciones actuales.

En los recorridos realizados previo a las elecciones, que para mí fue un método excelente, el pueblo demostró su confianza y con transparencia planteó sus inquietudes y eso no se puede defraudar por tanto nos queda mucho en esta legislatura, hay que reforzar cada vez más el trabajo desde la base porque es un momento histórico y decisivo.