Los cubanos estamos listos

La esperanza del pueblo cubano de mejorar su estándar de vida, con independencia de las afectaciones imperiales, se patentizó recientemente cuando, en acto consciente y soberano, votó por los 470 diputados que conformarán la Asamblea Nacional en la décima legislatura.

Sucede que en esas 470 figuras legislativas están representadas todas las instituciones, organizaciones de masas y sociales, y todos los componentes de la nación hasta instancia de la comunidad, quienes no serán simples brújulas para detectar los problemas, también tendrán la misión de involucrar a todos los actores en la búsqueda de soluciones, que, de hecho, no siempre requieren de recursos materiales.

Todo no podrá resolverse de un día para otro y si bien es imprescindible reconocer el nivel de responsabilidad de cada cual, es igualmente básico tener una clara visión al diferenciar los problemas, porque hay dificultades comunes a nivel nacional, pero otros problemas propios de determinada provincia o localidad, de ahí la necesaria identificación para su solución eficaz.

A eso se suma otro requerimiento, también inexorable y es la unidad, no como un simple sentimiento que siempre nos acompaña, sino para llevarlo a la práctica en el diario acontecer, ante las necesidades de un lugar a otro para que pueda compensarse, al amparo también de la solidaridad interna.

No se trata de que no se haya hecho, sobran pruebas y momentos muy difíciles ante contingencias de desastres naturales o graves accidentes, donde no ha faltado la ayuda humanitaria entre nosotros mismos, pero muchas veces urge, igualmente, en lo cotidiano ante marcadas carencias de alimentos.

El cómo hacer las cosas es donde está la tarea difícil, porque la distribución de recursos en nuestro país no tiene distinción de ningún tipo, salvo en estos tiempos de crisis que se ha priorizado a los niños, ancianos, embarazadas, enfermos crónicos y otros, pero siempre con el principio de no dejar desvalido al resto.

Es un nuevo período que requerirá darle seguimiento a los temas pendientes y asumir los actuales con redoblada sagacidad, y con el concurso también de los conocimientos académicos.

Los diferentes centros de la Enseñanza Superior pueden tener un aporte decisivo, si se toman en cuenta propuestas interesantes de maestrías, doctorados y proyectos, en razón del avance de cada territorio. La alianza con las universidades será vital en la etapa que deviene enjundiosa para todos, decisores y población en general. Los cubanos estamos listos.