Dan a conocer bases de concurso por Día Mundial de la Salud

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud el venidero día 7, el Ministerio de Salud Pública en nuestra provincia convoca al concurso Actívate por tu Salud.

Los concursantes deben estar en el rango de edades comprendidas entre los 7 y 18 años de edad y responder mediante dibujos, audiovisuales caseros, fotografías y relatos o historias de vida a las siguientes interrogantes:

¿Cómo promueves prácticas saludables en tu comunidad?

¿Qué es la salud?

¿Cómo cuidas tu salud?

¿Qué medidas crees que te ayudarían a mantenerte saludable?

Las bases establecen además que los relatos no deben exceder las 3 cuartillas, mecanografiadas o manuscritas. No se aceptará más de una historia por autor. En el caso de los audiovisuales no debe exceder el minuto y medio de duración, mientras que los dibujos deben ser originales, aceptandóse solo uno por autor. No deben ser copias, ni reproducciones, ni reproducción de originales.

La fotografía, por su parte, también deberá responder al criterio de originalidad. Se aceptará una imagen por autor a color o en blanco y negro, de 11 x 14 pulgadas de tamaño (impresa o digital), la que no debe haber sido publicada anteriormente o formado parte de otro concurso. No deben haber sido manipuladas o intervenidas digitalmente.

De ninguna forma las obras deben vulnerar los derechos de las personas.

Como es habitual las obras, que podrán ser entregadas en formato impreso o digital en Calle Heredia # 359 e/ Reloj y Calvario. Santiago de Cuba CP: 90100 o mediante correo electrónico a la dirección dps@infomed.sld.cu y leyvacraul2016@gmail.com, deben estar acompañadas de los suguientes datos:

-Título de la obra

-Nombre y apellidos del autor

-Edad

-Dirección del domicilio

-Municipio y localidad

-Teléfono

-Breve reseña de la obra enviada

El plazo de admisión vence el venidero día 15 de abril y el fallo del jurado será inapelable. Se premiarán los 3 primeros lugares por cada modalidad. Además, las obras serán publicadas en los perfiles de redes sociales de Prosalud Santiago y se darán a conocer a través de los medios de difusión (CMKC, Radio Mambí, Radio Coral, Tele Turquino, Periódico Sierra Maestra) y otros medios alternativos como: Página PROSALUD, Facebook.

Los resultados se harán públicos el mismo día 15 de abril.

El Día Mundial de la Salud (DMS), que se celebra todos los años el 7 de abril, marca el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948 y cada año se centra en un problema de salud pública específico. Además de centrarse en el camino hacia el logro de la Salud para todos, que es el tema de este año, la OMS celebrará su 75º aniversario bajo el lema 75 años mejorando la salud pública