Roly Berrío estará en el Festival de la Trova Pepe Sánchez

“Estoy tocado por tu olor”, dice el trovador en el escenario. Un silencio lo envuelve mientras alguien lo mira asombrado. Aquel hombre negro y altísimo toma su guitarra y entona una de las voces más conmovedoras que se puedan imaginar. “Siempre me enamoro de quien me deslumbra”, canta, y el espectáculo es una mezcla de humor, amor y fe.

Roly es el showman de la escena trovadoresca cubana, un hombre único y atado a su guitarra, desde donde surgen los paisajes más hermosos y los vinos más irreverentes. Su voz a veces se desgarra y a veces toca el alma suavemente, es uno de esos artistas excepcionales y difíciles de encontrar. Se dice que incluso Silvio Rodríguez incorpora canciones de Roly cuando sus íntimos piden alguna hermosa pieza.

Hasta su DVD “Como las Moscas”, Roly sólo había grabado dos discos en solitario: “En concierto” (2009) y “Solo salen” (2011). Había dado giras por varias partes del mundo y se había formado en una de las agrupaciones más emblemáticas de la trova cubana, el trío Enserie, que grabó un único disco, “Enserie” (Unicornio, 1999).

Enserie fue una sorpresa en los años 90, estuvieron en Santiago de Cuba por un corto período de tiempo estudiando en el ya desaparecido, ISP Frank País. Todavía se pueden escuchar sus voces en cuñas de CMKC. Aunque su único fonograma no les hacía justicia del todo, las voces y las canciones del trío eran excelentes.

No es justo encerrar a Roly entre las paredes del estudio. Su potencia lúdica y energía son para verse en vivo, y parece que los organizadores del Festival Pepe Sánchez nos darán esa oportunidad, algo difícil en tiempos en los que la música sufre, la trova sufre y nosotros también somos sujetos de ese verbo al que le temo.

Hasta ahora, sabemos que se presentará en concierto en los días finales del festival (día 19, 4:30 pm) en El Ingenio con invitados de Las Tunas, imaginamos a Iraida Wilson o Freddy Lafita. Deberíamos anotar la fecha en la que aquel autor de hermosas canciones y coqueteo con el humor se subirá al escenario porque, como se ha dicho, Roly no seduce con sus versos, sino que tiene el verso y todos los metros del escenario. Su cuerpo está atado a la guitarra para hacer del espectáculo algo que algunos olvidan, pero que él acentúa. Hay que pasarlo en grande.

Con los años, el acto de trovar ha tenido que evolucionar. Si con Matamoros aparece el son, si Pepe Sánchez hizo el bolero en los años 80 del XIX, si los santiagueros contaron con Ñico Saquito, si luego surgieron los del filin y con la llegada de la Revolución apareció el ente femenino nuevo y el posicionamiento político, los llamados Novísimos cuestionaron las porquerías de los ríos habaneros, las muchachas que vendían su cuerpo y la generación exigía tomar decisiones. Con la llegada de los nacidos en los años 60 y 70, el asunto fue incluso a la pose del trovador. No querían estar sentados, se pusieron de pie y fueron otros en el escenario. Roly Berrio es todo eso a la vez.

En este cantor se resumen las posibilidades de la canción cubana, de la trova. Sabe ser tierno, melancólico, bailar, actuar, poner la mirada en las debilidades y armar todo un cuerpo en el que no olvida que su presentación está para que el público se divierta, no solo a base de la belleza de su verso, sino en todos los rincones del alma. Aunque él asegure que solo salen canciones, sabemos que incluso puede armar un Carnavalito, pedirte que bailes a los muertos, que no aplastes la cucaracha, igual asegura que felicidad se ha sentado en su cama. Habrá que ir a entenderse con lo sublime. Hay trova, hay belleza en este lugar.