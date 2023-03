“…No por compromiso sino de corazón”

En estos más de 60 años los cubanos hemos vivido muchos momentos de reafirmación patriótica, ante amenazas y agresiones, abiertas o enmascaradas del imperialismo norteamericano, destinadas a derrocar nuestra más sublime conquista, la Revolución.

No ha existido proceso alguno, social, económico o político en que no se hayan inmiscuido de una forma u otra para obstaculizar las soberanas decisiones de nuestro país, en razón de su desarrollo, de ahí que, la campaña orquestada contra las elecciones de diputados, no sorprende a nadie y hay muchas personas que no se dejan engañar, ni olvidan el pasado.

Magalis Gertrudis López Álvarez fue testigo y víctima de aquella etapa oprobiosa, anterior a 1959, cuando el desvalido no tenía acceso a la educación, a la salud, a la satisfacción de las necesidades más elementales del ser humano.

“Recuerdo que los pobres, que eran la inmensa mayoría de los cubanos, sufríamos mucho por los asesinatos, la desigualdad social y explotación de los poderosos… Por ejemplo, había escuelas para los desposeídos y otras de la clase pudiente. Siendo niña estudiaba en una escuela pública y mis padres no tenían recursos ni para zapatos, entonces en la época de elecciones se aparecían los “ilustres candidatos” con galleticas y otras confituras para conseguir votos… Hacían muchas promesas de mejoras, que nunca cumplían”.

Los 86 años que ha vivido esta santiaguera, le permite comparar entre aquella sociedad corrupta y vil, donde la desvergüenza era dueña de todas las gobernaciones títeres.

“Había un tal Casero, que llegó a ser alcalde de Santiago, y en campaña electoral prometía la ampliación del alumbrado público, que se le iba a dar trabajo a la gente y todo cambiaría… Sucedía también que para ingresar a un hospital era obligado comprobar los votos. No importaba a ninguno de aquellos corruptos, la vida, ni el bienestar de nadie.“Yo quería ser maestra, pero era solo un anhelo, porque de dónde mi madre sacaría dinero. Ella era nieta de una mambisa y éramos muy pobres. Ya en mi juventud las dos colaborábamos en la lucha clandestina y siempre me decía que habría un cambio y podría cumplir mi sueño de ser maestra. Cuando triunfó la Revolución lo logré, me hice bachiller, maestra y defectóloga”.

Magalis vive en Capdevila No. 3, entre Corona y Rastro, en Santiago de Cuba, tiene cuatro hijos, siete nietos y cuatro bisnietos y siente mucho orgullo de su familia, y de haberse involucrado con ahínco en todas las tareas, de ahí las medallas que guarda con mucho celo y amor, y lo más sorprendente, aun sigue siendo la responsable de vigilancia de su CDR.

“Los diputados propuestos tienen vasto prestigio para representar al pueblo y sabemos que pondrán todo su empeño para que salgamos adelante… Hoy, a pesar de todas las dificultades, principalmente producto del bloqueo, soy feliz de vivir en nuestro país, por haber tenido a ese gigante de la historia, nuestro Fidel, máximo líder de una revolución que lo ha dado todo por Cuba y tenemos que defenderla con todas nuestras fuerzas. Por eso, por gratitud y lealtad a la grandiosa obra, nos toca, a todos, asistir a las urnas el próximo día 26 y votar por la Patria, no por compromiso, sino de corazón”.