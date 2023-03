Nace en Venezuela Gran Misión Juventud

Caracas, 14 mar.— La Gran Misión Juventud Venezuela nacerá hoy aquí en el contexto del I Congreso de ese sector, que prosigue sus debates con la participación de mil 100 delegados de todo el país.

En este encuentro participan jóvenes del Partido Socialista Unido (PSUV), de otras fuerzas políticas y de movimientos sociales, quienes desde la víspera instalaron seis mesas de trabajo, para analizar temas como la educación, ciencia y técnica, cultura, recreación y fiesta, protección social y familiar, entre otros.

Por el parque Alí Primera, en Caracas, desfilaron en la mañana y la tarde del lunes ministros, autoridades de Gobiernos y dirigentes políticos, quienes hablaron a los jóvenes sobre los retos del presente y del futuro en aras de fortalecer y sostener la Revolución bolivariana.

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, demandó a los delegados a prepararse para defender la patria.

Mencionó que el encuentro sesiona nada menos que en el contexto del décimo aniversario de la partida del comandante Hugo Chávez (1954-2013) y valoró el hecho de que en la cita participen jóvenes no solo del PSUV, sino también de otras organizaciones políticas y movimientos sociales.

Manifestó que hay ejes transversales en la juventud como la cultura y el deporte, y reconoció la necesidad de desarrollar otros como el amor a la patria.

Nada puede plantearse la Gran Misión Juventud Venezuela si usted no ama ni defiende a su patria, afirmó, y añadió que no importa en qué color político se milite, porque no puede entregarse la nación a ningún imperio, ya que ella “pertenece a sus hijos y a los que vienen por delante”.

El también diputado a la Asamblea Nacional expresó que sería un error pensar en que solo los seguidores de Chávez darán consistencia a la Gran Misión, sino que debe participar toda la juventud porque allí está el futuro.

Esa estructura debe ser capaz de innovarse, reconstruirse, para no quedarse atrás, porque si no, dijo, van a construir una misión para ustedes, y esa Gran Misión debe sentar las bases para la Venezuela de los próximos 50 años.

El vicepresidente de Organización de la mayor fuerza política del país, Pedro Infante, manifestó que el principal derecho que tiene la juventud venezolana es preservar el derecho a la felicidad, al futuro, a soñar y a la esperanza, por lo que llamó a organizarse en esta Gran Misión.

Señaló que los jóvenes tienen como tarea primordial la planificación, la organización y movilización, y exhortó a participar con ideas y proyectos concretos en la construcción de esa iniciativa, propuesta por el presidente Nicolás Maduro en febrero pasado.