Hablar de Cuba, de sus soles y sombras, y de sus posibilidades (+ Video)

Santa Clara.- «Estos encuentros enaltecen mucho», dijo en la mañana de este viernes el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a directivos y trabajadores del sector de la Construcción, quienes, a su modo de ver, son representantes de un sector esencial y de mucho empuje, tanto para la provincia de Villa Clara como para toda Cuba.

Las palabras del mandatario tuvieron lugar en la Empresa de Construcción y Montaje de Villa Clara, en el encuentro entre los ocho candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio de Santa Clara, y los artífices de un sector imprescindible para el desarrollo del país.

Contra viento y marea se reflexionó en el intercambio, las empresas constructoras siguieron enfrascadas en la ejecución de obras en función de programas como el de la vivienda, la Salud, el desarrollo hidráulico y el agrolimentario. Y a esos frentes se sumó otro tan importante como el propósito de transformar barrios en situaciones de vulnerabilidad.

Además de hacer referencia a logros y proyectos, los trabajadores hablaron sobre desafíos y carencias que afectan al sector. En más de una intervención se dijo de la necesidad de poder contar con una Ley de Empresas que dote a esas entidades de mayor autonomía.

Acerca de la autonomía empresarial, según dijo un representante del sector de la Construcción, hacen falta herramientas para lograr revertir el actual periodo de crisis; para acceder, por ejemplo, a fuentes de materias primas, y que tal posibilidad se traduzca en beneficio para los trabajadores.

La indisciplina laboral, la falta de motivación en parte de la fuerza de trabajo, y la insuficiente atención a operarios en las canteras e industrias locales de materiales de la construcción, así como la poca atención a innovadores y racionalizadores del sector fueron otras de las deficiencias a las que hicieron alusión quienes dialogaron con los candidatos a diputados.

El Jefe de Estado recordó que, cuando la covid-19 impactó a Cuba, «tuvimos que paralizar casi toda la economía», hubo que «parar las plantas de cemento del país, por lo tanto, la construcción se quedó sin uno de los insumos fundamentales».

A lo anterior el mandatario sumó que «las plantas de áridos también se pararon», porque «todo lo tuvimos que volcar en lo fundamental: salvar las vidas humanas». El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista enunció que, a pesar de tamaña adversidad, el sector de la Construcción «no se desanimó», y que se encontraron soluciones, se buscaron nuevas tareas.

En cuanto a la Ley de Empresas, el Presidente cubano explicó que, «dentro del cronograma legislativo, estamos insistiendo en que podamos llegar» a ella este año: hay grupos de trabajo, multidisciplinarios, dijo, trabajando en la concepción de la Ley.

Díaz-Canel habló del concepto según el cual «tenemos un solo sistema empresarial en el país, que tiene un importante componente estatal, y tiene un componente privado. Pero es un solo sistema empresarial, y es un solo sistema empresarial dentro de la construcción socialista», definió.

RESISTENCIA, CREATIVIDAD, Y DEFENSA DE LA VIDA

Los nominados al Parlamento cubano por el municipio de Santa Clara también intercambiaron con más de 500 trabajadores de los sectores azucarero y agroalimentario. El encuentro se produjo en una nave de la Empresa Logística de la Industria Azucarera (Azumat), donde los participantes hablaron sobre todo lo logrado, y también sobre lo que va faltando.

Atrasos en la molienda y en los planes de siembra de caña; compromiso incesante con la producción de alimentos; levantar un sector como el azucarero. De tales temas se habló en la jornada, cuyas palabras de cierre estuvieron a cargo del candidato a diputado Osnay Miguel Colina.

El también primer secretario del Comité Provincial del Partido en Villa Clara dio gracias a los presentes «por estar con nosotros». Y seguidamente compartió una explicación al detalle de cómo funciona el sistema electoral cubano.

Sobre la actual situación que vive el país, Miguel Colina trajo a colación el concepto –que suele explicar frecuentemente el Presidente Díaz-Canel– de la resistencia creativa: Se trata, expresó, «no solo de cómo resistimos este momento tan complicado, sino de ver cómo entre todos encontramos las respuestas, sumamos las respuestas».

Sobre este tipo de encuentros, dijo más adelante: «Que esto que estamos haciendo con ustedes no sea solo cuando se presente a los candidatos a diputados», sino que vaya más allá de este momento.

Sobre el 26 de marzo próximo –cuando las cubanas y los cubanos acudan a las urnas para ejercer el derecho al voto, y así elegir al órgano supremo del poder del Estado–, Osnay Miguel Colina definió ese día como de batalla por la Revolución, por el socialismo, y por la esperanza; porque eso ha sido Cuba, «un bastión de resistencia, de creatividad, y de defensa de la vida».

UN ENCUENTRO CREÍBLE Y LEGÍTIMO

Estos encuentros no pueden ser solo para que la población conozca a sus candidatos, si no para que también planteen sus opiniones y puntos de vista sobre las mejores maneras para enfrentar la compleja situación del país, aseguró el Primer Secretario durante el diálogo sostenido con trabajadores del sector industrial de Santa Clara.

Tal afirmación se corresponde con la sinceridad con que transcurrió la plática sostenida en la Industria Nacional de Productos y Utensilios Domésticos Primero de Mayo (Inpud), en la que participaron los ocho candidatos a diputados y obreros y directivos de varias empresas de importancia para el país, como la propia Inpud, Planta Mecánica, Ciclos Minerva, Sarex y Cedai, entre otras.

Temas como los altos precios, los salarios que no alcanzan debido a la inflación imperante, las dificultades para exportar y el reparto de las utilidades, entre otros, ocuparon espacio en los debates, lo que motivó al mandatario cubano a decir que había sido un encuentro creíble y legítimo, en el cual las personas que intervinieron expresaron libremente sus criterios, los que serán tenidos en cuenta.

Amparo Cárdenas, por ejemplo, fue muy sincera cuando dijo que la escala salarial de los que laboraban en los talleres no los favorecía, a la vez que expresó su temor de que un día no pudiera recibir remuneración alguna si la empresa no obtenía utilidades, a lo que el Presidente de la República contestó que no tuviera temor, que aquí nadie iba a quedar desamparado.

En el intercambio hubo otras intervenciones nacidas de la confianza en la dirección de la Revolución, en las que se expusieron, de manera diáfana, temas como el déficit de capacidades en círculos infantiles para las madres trabajadoras, las trabas de las empresas para comprar determinados recursos en el exterior, o el déficit de materias primas para poder producir, entre otros asuntos.

Sin embargo, lo que más primó, más allá de las quejas y el análisis de las dificultades, fue el optimismo de los cuadros y trabajadores, y la convicción de que de esta nueva prueba la Revolución saldrá adelante con el concurso de todos, como reconoció Díaz-Canel, quien se detuvo en la explicación de lo que debe hacer la empresa estatal socialista para resistir y crecer en medio de las adversidades.

Todavía no se conocen bien ni se explotan todas las posibilidades que les hemos dado a las empresas, ni se recurre como debiera a la ciencia y a la innovación, dijo el Jefe de Estado, quien llamó a ser más proactivos y a pensar más en las soluciones que en los problemas.

La nueva legislatura, dijo el mandatario, tendrá la gran misión de buscar alternativas viables a los problemas que tenemos; y lo conseguiremos, con el apoyo y la participación de todo nuestro pueblo, idea que, por brotar del corazón y el compromiso, fue aplaudida por el auditorio.

Se refirió, asimismo, al proyecto de desarrollar en Villa Clara un Parque Científico Tecnológico, idea explicada al Presidente por Edelis Saavedra, directora de la Empresa Tecnosime, la que fue muy bien recibida por los presentes, y de la cual dijo Díaz-Canel que esta provincia tiene potencial para lograr lo que se proponga.

Al resumir lo acontecido en los diálogos con los electores santaclareños durante estos dos días, el Primer Secretario del Comité Central del Partido reconoció la confianza y sinceridad de las más de 3 800 personas que participaron en ellos, y ratificó el compromiso de trabajar por la prosperidad que merece este pueblo, algo que debemos hacer entre todos.

Autor: Alina Perera Robbio/Freddy Pérez Cabrera