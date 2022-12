Programa Nacional de Implantes Cocleares, un logro del Sistema Nacional de Salud

“Si ves que bien le va en la escuela, de maravilla. Para nosotros el implante de la niña fue tremenda alegría, ha avanzado cantidad en el aprendizaje, y desde que se empezó a comunicar nos cuenta cosas que ni pensamos que sabía. Ella era una niña que no se relacionaba para nada, uno le hablaba y ella no prestaba mucha atención, no jugaba, estaba todo el día durmiendo. Entonces nos dimos cuenta que lo que sucedía es que ella no podía escuchar e inmediatamente vinimos al Borrás-Marfán”.

Emily Camila García Silva tiene cinco años y fue implantada el pasado 11 de febrero. “Hace una semana que va a la escuela, está en preescolar. Se monta solita por la mañana en el transporte, y se queda hasta la tarde en la escuela. Ya sabe contar, diferenciar los colores, las vocales, nosotros estamos muy orgullosos de su avance”, comenta emocionada, Carmen Rosa Silva Domínguez, abuela de la pequeña.

De uno a tres por cada mil niños, al igual que Emily, nacen con pérdidas auditivas graves bilaterales y el uno por ciento requieren implantes cocleares, de acuerdo a estimados de la Organización Mundial de la Salud. En Cuba, alrededor de 70 a 80 niños anuales, según estudios, son candidatos a un dispositivo implantable de alta tecnología.

En nuestro país, el primer implante monocanal extracoclear se realizó en 1987 y 10 años después se inician los implantes multicanales intracocleares en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. Desde entonces, se ha desarrollado con éxito el Programa Nacional de Implantes Cocleares, uno de los logros del Sistema Nacional de Salud.

En el Hospital Pediátrico Universitario Borras-Marfán se encuentra el Servicio Especializado de Implante Coclear y Cirugía Compleja de Oído, el cual cuenta con camas de hospitalización para la evaluación y las cirugías, además de un área para las consultas pre y pos implante, y la programación, habilitación y rehabilitación de los pacientes.

Hasta la fecha se han realizado en Cuba 544 implantes cocleares a 535 pacientes, nueve de ellos con implante bilateral. Entre el 2021 y 2022 se han colocado 37 (13 en el año 2021 y 24 en el 2022). Actualmente, se encuentran 131 niños posibles candidatos en proceso de evaluación.

La Dra. Sandra Bermejo Guerra, especialista en Otorrinolaringología y Audióloga explicó que el centro, durante la etapa de enfrentamiento a la pandemia, solamente dejó de funcionar dos meses, en los que se empleó para la atención a pacientes con COVID-19.

“Creamos chats en whatsapp para el intercambio con los padres de los niños que atendemos, aunque lo presencial es fundamental, nos manteníamos comunicados para mantener el seguimiento”, comentó.

“La mayor afectación que tuvimos en esa etapa fue en cuanto al diagnóstico, y ahora nos llegan niños tardíamente al programa, producto de ese desfasaje por el tiempo en que estuvimos en cuarentena y con las medidas que se implementaron para enfrentar la COVID-19. Aun así, no dejamos de trabajar con ellos y a pesar de la compleja situación económica que vive el país, en el año 2021 y en el 2022, se priorizó este programa y se compraron los implantes para poder operar a los niños candidatos”, refirió Bermejo Guerra, quien funge como jefa del Servicio Especializado de Implante Coclear y Cirugía Compleja de Oído del Hospital Pediátrico Universitario Borras-Marfán.

