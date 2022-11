Parte de cierre del día 21 de noviembre a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 21 de noviembre, se encuentran ingresados un total de 43 pacientes, sospechosos 29 y confirmados activos 14.

En el día en Cuba para la COVID-19 se realizaron un total de 867 muestras para la vigilancia, resultando positivas 0. El país acumula 14 millones 225 mil 110 acumuladomuestras realizadas y 1 millón 111 mil 345 positivas.

No se reportan casos asintomáticos en el día, acumulándose un total de 147 mil 532 que representa el (13,3%) de los confirmados hasta la fecha.

No se confirman nuevos casos.

Del millón 111 mil 345 de pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados14, de ellos 14 con evolución clínica estable (100,0%). Se acumulan 8 mil 530 fallecidos (0 en el día), letalidad de 0,77% vs 1,03% en el mundo y 1,58% en las Américas; dos evacuados y 57 retornados a sus países. En el día no hubo altas médicas, se acumulan 1 millón 102 mil 742 (99,2%). No se reportan pacientes graves ni críticos.

