Se despide a un sabio, se atesora su obra

La muerte está hoy ante mis ojos / Como cuando se despeja el cielo, / Como cuando alcanza un hombre lo que desconocía, se lee en uno de los poemas compilados por Rogelio Martínez Furé, en Poesía anónima africana, texto emblemático al que se entregaría el folclorista, poeta, traductor, cantante y autor musical, fallecido el pasado 10 de octubre, a los 85 años de edad.

La Uneac –espacio de sus makas, casa suya que cálidamente lo acogió en su condición de escritor y artista, fundador del Conjunto Folclórico Nacional– despidió a este hombre planetario, enamorado de África y de sus esencias que, si bien alcanzó por medio de sus empeños mucho de lo incógnito, no es precisamente muerte lo que ante sí se despliega. No cuando tantas personas han venido a acompañarlo en esta hora, sabedoras de su obra monumental, conscientes de que no habrá de ser nunca oscura sombra.

«Estabas elegido para iniciar una obra investigativa de aciertos y nuevos caminos. Junto a tu vocación etnológica cargabas con los adarmes de la poesía africana y caribeña que colmó tu obra de folclorista e investigador.

Llegaste iluminado y eso lo percibimos todos», expresó el escritor Miguel Barnet, en sentidas palabras.

«Fuiste, como te gustaba decir, un cubano reyoyo, y quizás por eso un cubano universal», apuntó Barnet, frente a un auditorio en el que se encontraban Rogelio Polanco Fuentes, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento Ideológico; Alpidio Alonso, ministro de Cultura, y Luis Morlote, presidente de la Uneac. La palabra de Furé «será guía para las nuevas generaciones, porque él imprimió la clave de futuro que solo los sabios poseen», señaló Barnet.

Autor: Madeleine Sautié

