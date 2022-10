Cuba debuta ante Puerto Rico en Taipei 2022

Este jueves dará inicio en Taipei de China la IV Copa Mundial Copa Mundial de Béisbol Sub-23 (WBSC) y la representación de Cuba tendrá su estreno frente al abanderado de Puerto Rico en juego programado para las 10 de la noche (hora de nuestro país).

Previamente, a las 6.30 de la tarde (también según nuestro horario) se efectuará el juego de apertura oficial de la cita entre los equipos de Colombia y Taipei de China, ambos insertados en el Grupo A de la competencia a diferencia de cubanos y boricuas que están integrados en el Grupo B.

Esta fecha de apertura comprende otros cuatro desafíos cuyos protagonistas serán serán Sudáfrica vs Venezuela, México vs Australia, Japón vs Alemania y Korea vs Holanda; sin embargo por diferencia horaria estos partidos estarán comprendidos respecto a nuestro país en la jornada de viernes.

Según reporte del enviado especial de la televisión cubana Pavel Otero el zurdo matancero Naykel Cruz ha sido confirmado como abridor por el equipo cubano mientras en la trinchera opuesta estará el derecho Brayan José Marrero Figueroa, carta de triunfo de los boricuas.

Los otros retos de Cuba en la fase de clasificación hacia la superronda serán por orden: Australia, Korea, Holanda y México.

Solamente los tres primeros avanzarán a ese segmento del campeonato.

Los juegos se disputarán a siete episodios pero caso de interrumpirse por lluvia serán válidos tras cuatro entradas, según se pudo conocer en el congresillo técnico del evento.

Autor