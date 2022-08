Trump prueba fuerza en primarias republicanas en Wyoming

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se prepara hoy para lo que podría ser una de sus mayores victorias políticas desde que dejó la Casa Blanca, desbancar a la congresista Liz Cheney, republicana de Wyoming.

Cheney, una de los 10 republicanos de la Cámara de Representantes que votó el año pasado a favor de la destitución de Trump, parece, según los pronósticos, que va directo a la derrota este martes en las primarias del partido. La hija del exvicepresidente Dick Cheney se enfrentará a una rival respaldada por el exmandatario, la abogada Harriet Hageman, en una de las contiendas más esperadas del año.

A primera vista, la posición de Cheney no es del todo única, la mayoría de los 10 republicanos que votaron a favor de la destitución de Trump perdieron la reelección este año u optaron por no presentarse a la misma.

Pero en particular, esta disputa tiene un valor simbólico para Trump en su esfuerzo por purgar al partido de una de sus voces conservadoras más críticas, según el diario The Hill.

La única congresista de ese estado en la Cámara de Representantes, con dos mandatos en Washington, apostó su carrera política contra Trump y esa postura le podría costar caro a su empeño de conservar el escaño en las elecciones intermedias del 8 de noviembre.

Wyoming, el estado menos poblado del país, ha sido sólidamente republicano durante décadas; sin embargo, el debate sobre Trump obligó a los electores a decidir con exactitud de qué lado están.

Cheney, vicepresidenta del comité que investiga el asalto al Capitolio, expresó meses después de la insurrección, que haría «todo lo que pueda» para asegurarse «de que el expresidente nunca más se acerque al Despacho Oval».

También durante una audiencia del panel el mes pasado sugirió que Trump debería enfrentar cargos federales por sus acciones después de los comicios de 2020.

En el único debate de las dos candidatas, el 1 de julio, Cheney apuntó que Hageman sabía que las alegaciones de Trump sobre fraude electoral eran falsas.

“La elección no fue robada. Ella (Hageman) sabe que no fue robada. Creo que no puede decir que no fue robada porque está completamente en deuda con Donald Trump”, expresó Cheney.

Un sondeo reciente del Centro de Encuestas y Análisis de la Universidad de Wyoming arrojó que el 57 por ciento de los residentes del estado identificados como probables votantes en las primarias apoyan a Hageman, frente al 28 por ciento que respalda a Cheney.

De ganar, Hageman sería otro importante triunfo para Trump, que ha visto a sus candidatos imponerse en las primarias republicanas en los últimos días, y además le daría municiones en caso de que decida anunciar de una vez su candidatura para 2024.

Wyoming le dio al magnate su victoria más amplia en las presidenciales de 2020, con casi el 70 por ciento de los votos.

