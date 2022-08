Fidel tu pueblo no te olvida

Este 13 de agosto el pueblo revolucionario de Cuba no olvida que hoy es el cumpleaños 96 del Comandante en Jefe Fidel Castro, nacido en una fecha como esta, pero de 1926 en Birán, un pueblecito de la otrora provincia de Oriente.

Dijo José Martí que “quien en sí condensa a un pueblo es digno de figurar entre los que van a su cabeza”. Y Fidel con su ejemplar vida al servicio de alcanzar la justicia social para su pueblo, se ganó el derecho eterno a estar siempre en el corazón de todos y cada uno de los revolucionarios cubanos y de marchar a su cabeza.

En no pocas ocasiones el propio Fidel dijo que “toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz”. Puede que así sea, pero más que en la gloria individual, pensemos en el hombre que ha dedicado casi toda su vida a engrandecer la gloria de su pueblo y por justeza, hombres así no pueden olvidarse.

Pero no sólo Fidel dio gloria a su pueblo sino que la extendió a otras tierras llevando a la práctica la máxima martiana de que “Patria es Humanidad”, y no se puede descansar en paz, cuando otros no pueden dormir porque les falta.

Pensemos en África que ahora es más libre por el internacionalismo cubano, en los miles de médicos y personal de la salud que en decenas de países pobres del mundo luchan por salvar vidas y hacer pueblos más sanos; pensemos en esa gran Escuela Latinoamericana de Medicina, que ya ha graduado a miles de jóvenes como doctores gratuitamente, para llevar salud a sus naciones; pensemos en los niños que no les faltan escuelas, en los jóvenes con el futuro en las manos, en las mujeres liberadas de prejuicios o en los deportistas conquistando medallas olímpicas.

Por esas razones y muchas más, este 13 de agosto cada cubano digno y revolucionario, con el corazón abierto a plenitud celebrará con orgullo este aniversario 96 de Comandante en Jefe, recordando la máxima martiana de que “la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida”. Por esto siempre estará entre nosotros.

