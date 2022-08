Autoridades santiagueras constatan realización de la Feria Agropecuaria

José Ramón Monteagudo, primer secretario del Partido en la provincia Santiago de Cuba, y Beatriz Johnson, Gobernadora, visitaron algunos de los mercados agropecuarios del municipio santiaguero, donde constataron los preparativos de la Feria que se realiza cada sábado en esta comarca.

Las autoridades provinciales, acompañados de otros directivos del Gobierno y Acopio, en cada agro se interesaron por los precios, la cantidad y variedad de productos recibidos, -en la mayoría había plátano macho y burro, calabaza, melón, aguacate, aliños, jugo de limón, entre otros-, a la vez que indicaron confeccionar los combis de viandas para sopa y caldosa, además de darle valor agregado a algunas viandas como la yuca para hacer bolas, frituras, etc.

Asimismo, fueron testigos de cómo en mercados como el de Chicharrones, -el que no ha perdido el glamur de su fundación, reabrieron una fonda, con la prestancia que merece el pueblo de la zona, mientras que en de Los Pinos, también recuperaron una fonda, ambas ya comenzaron a brindar servicios como una oferta aceptable.

En cada uno de los mercados Monteagudo y Beatriz, insistieron en que aunque sean mercados agropecuarios, no deben estar sucios ni desordenados, y señalaron que las mercancías tienen que estar organizadas en tarimas y cajas plásticas, donde impere el detalle, la limpieza y el buen hacer.

Foto: Angela Santiesteban Blanco

También, se refirieron al mantenimiento de las áreas verdes, -los que las tienen- y en los otros ornamentarlos, para que los clientes disfruten de un ambiente agradable.

A la vez, supieron que de diferentes territorios de la provincia, y un poco más allá, llegarían a la urbe directamente de las diferentes formas productivas del sistema de la Agricultura, y Acopio, unos 120 camiones, con productos del agro para ponerlos a disposición del pueblo.

En este día los santiagueros nuevamente tuvieron la opción de adquirir una gran variedad de productos del agro a precios asequibles, en un ambiente de tranquilidad, organización y disciplina.

La mayoría la ser interrogados mostraron su agradecimiento y complacencia por el esfuerzo que se hace por parte del Partido y el Gobierno, para mejorar la alimentación ante tantas limitaciones.

Algunos se refirieron a que sería factible mantener la presencia de esos productos en los mercados el resto de la semana, aunque no fuera en esas grandes cantidades, y no solo los fines de semana, y agregaban: “Hay quien compra para que del dure hasta la próxima Feria, pero no todo el mundo puede hacerlo porque la economía no los acompaña”.

El primer secretario del Partido y la Gobernadora, aunque indicaron en cada lugar que se podía hacer más y seguir surtiendo los diferentes mercados, mostraron satisfacción por lo realizado paras cumplir con la tarea y principalmente lograr cierto grado de satisfacción del pueblo.

Texto y fotos: Angela Santiesteban Blanco

Autor