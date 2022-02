Por muy duros que parezcan los tiempos, siempre saldremos adelante

Spread the love

El Presidente cubano recorrió, en la tarde del jueves, varios lugares del municipio de Santiago de Cuba, todos marcados por acciones de restauración

Todos los días del calendario son Primero de Enero en Santiago de Cuba, porque todos son días de victoria, afirmó Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, al concluir la asamblea de balance municipal de la organización en la Ciudad Héroe de la República de Cuba.

Según reportó la acn, durante el debate, Díaz-Canel prestó especial atención a lo relacionado con la política de cuadros, tema abordado por varios delegados.

Hemos sido críticos con el tema de los cuadros, pues se dan posibilidades de autonomía empresarial, pero son excepcionales los directivos que asumen una actitud creativa e innovadora para aplicarlas, expresó.

El cuadro debe tener, además, capacidad para debatir, que es en primer lugar escuchar y compartir ideas.

La historia de la Revolución es eso, enfatizó, ahora consultamos el Código de las Familias para que todos tengan espacio para proponer, como lo tendrán luego para implementar y ejecutar el control popular de su aplicación.

También es débil la gestión de recursos humanos, esperan por los graduados que les designen y no captan a especialistas que hay en la calle ejerciendo otras labores.

La continuidad está en los jóvenes, afirmó el Presidente cubano, ellos han vivido una epopeya con la COVID-19, y en los sitios en que estaban hicieron propuestas para mejorar el servicio y la organización del trabajo.

De acuerdo con lo publicado por la cuenta de Twitter de la Presidencia, en la Asamblea, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del PCC y secretario de Organización y Política de Cuadros, reflexionó que el hecho de que el Partido irradie con fuerza en su vida externa depende de su vida interna, y eso solo puede hacerse si al frente de las estructuras de base están los mejores.

El núcleo del Partido debe estar en el centro de los problemas que marcan la vida de los escenarios a los cuales pertenece, dijo, y llamó a hacer el trabajo político de modo diferente, con métodos que hagan posible la comunicación con cubanos de todas las edades.

Todos los días hay personas en Cuba que se esfuerzan mucho y con resultados. Esa realidad, que favorece el enfrentamiento a nuestros problemas, también debe darse a conocer en medio de la guerra comunicacional que se nos hace, convocó.

Tenemos que pasar sobre lo que pretenda limitarnos, con nuestras propias fuerzas y seguir resistiendo, creando, y logrando nuevas oportunidades, especialmente para nuestros jóvenes, añadió, y recordó, a la vez, que estamos llamados a transformar el funcionamiento de las organizaciones, siempre a tenor con los desafíos actuales.

Varias intervenciones abordaron la inadecuada actitud de militantes y cuadros que en sus comunidades no son activos, y la falta de vocación de servicio público presente en directivos que no atienden adecuadamente a la población ni a sus trabajadores, que no se preocupan por los problemas en su entorno.

Los 165 delegados presentes eligieron a los miembros del nuevo comité municipal y ratificaron como su primer secretario a Julio César Rodríguez La O.

En su intervención final, José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en la provincia, enfatizó en la necesidad de atender, entre otros temas, a los barrios, comunidades y familias vulnerables, y de dar seguimiento al plan técnico-económico y a las medidas para detener la inflación y disminuir los precios del comercio minorista.

OTRAS IDEAS PLANTEADAS POR EL PRESIDENTE

Un director de empresa debe ser integral y dominar los pilares de Gobierno: ciencia e innovación, transformación digital y comunicación social.

Un director de empresa tiene que ser exigente, con él mismo en primer lugar, y ser innovador, para que la empresa avance.

Darles seguimiento a los jóvenes para formarlos como cuadros: esa es una responsabilidad de los directores de las empresas.

Los directores de empresas tienen que tener capacidad para comunicarse con los jóvenes. No se les puede ver como un freno. Escuchémoslos, como las tan importantes personas que son en nuestra sociedad.

Los jóvenes son el futuro de la dirección del país. Hay que dejar que vivan sus epopeyas.

Necesitamos cuadros que sean proactivos y creativos, y no que esperen orientaciones «de arriba» para trabajar; cuadros con inquietud y sensibilidad revolucionarias.

No pueden existir cuadros apáticos, por eso ha sido tan importante vincular las empresas a los barrios: es parte de su responsabilidad social.

Una empresa, para ser socialmente responsable, debe cuidar el medio ambiente y atender las vulnerabilidades de sus trabajadores.

SIEMPRE HABRÁ SOLUCIONES

«Venimos de una asamblea crítica, yo diría que profunda», comentó el Primer Secretario del Comité Central a un grupo de vecinos del barrio Pastorita.

Bajo una lluvia que todavía no había arreciado como después sucedió, reportó el sitio de la Presidencia, el mandatario explicó a los pobladores: «Ahora quisimos hacer un recorrido por algunos lugares del municipio y vinimos al barrio, porque saben que estamos siguiendo mucho este trabajo.

«Sus representantes –ahondó el mandatario– que son los delegados de circunscripción, y la Presidenta del Consejo, llevan (lo que se propone) a la Asamblea Municipal. Con los recursos que hay, dentro de las prioridades que ustedes aprobaron, se decide lo que se pueda cubrir; se viene al barrio; y ustedes participando, y además controlando, para que todo lo que se haga quede bien».

Lo que sí es importante, razonó el Jefe de Estado, es que «en todo lo que avancemos» nada «nos vuelva para atrás», que «nunca más en ningún barrio de nosotros, y en este de Pastorita, que es un barrio tan bonito, tan histórico, se nos acumulen la cantidad de problemas que teníamos, y para eso hay que trabajar sistemáticamente.

«No nos podemos acomodar a la complacencia –subrayó el mandatario-; por muy duros que parezcan los tiempos siempre habrá soluciones, siempre podremos salir adelante. Los santiagueros, además, son enérgicos, combativos».

Santiago es Santiago, exclamó la multitud, y el Presidente les acompañó en la expresión. No se despidió sin antes compartir otra reflexión: «Con la COVID hemos bajado los casos, tenemos mucha vacunación, no creo que tengamos que ir de nuevo a medidas restrictivas», pero lo que sí es vital es que todo el mundo, enunció, se conduzca con responsabilidad.

Al salir del encuentro con el pueblo, el Presidente y quienes le acompañaban caminaron un tramo del recorrido por el municipio capital de la provincia, bajo el impacto de una lluvia torrencial. Las aguas no duraron mucho, pero fueron tan abundantes como para que dirigentes, periodistas y otros participantes en la visita llegasen empapados al hospital ginecobstétrico docente Tamara Bunke.

En el centro, que ha sido escenario de una reparación capital iniciada en diciembre de 2020, y en la cual han tomado parte diversas entidades, el Jefe de Estado visitó varios recintos remodelados, desde los cuales serán brindados importantes servicios a la población.

El punto final de la jornada fue una de las residencias estudiantiles de la Universidad de Oriente. «Es un gusto estar aquí», comentó el mandatario cuando se despedía del lugar, cuyos recintos también han sido remozados.

Por el agradable ambiente que allí se percibe, Díaz-Canel compartió esta reflexión con los presentes: «Tenemos que aspirar poco a poco a que todas las residencias sean así. Así también se hace mejor trabajo educativo», y comentó que significa «dar responsabilidad a los muchachos en cuidar, en tener normas de convivencia, en respetar el esfuerzo que se hizo. (…) Esta es la comunidad de los estudiantes, este es el barrio de los muchachos».

Allí el dignatario intercambió con estudiantes de Lengua Inglesa. Sucedió en un momento de su recorrido por dormitorios y otros espacios. La conectividad a internet, para optimizar las jornadas de estudio, fue uno de los temas por los cuales se interesó el Presidente, quien estuvo acompañado por Morales Ojeda, Monteagudo Ruiz y Johnson Urrutia.

Tuvo simbolismo que esta jornada de la tarde hubiese comenzado por el círculo infantil La espiguita, ubicado en el barrio Pastorita, que luce nuevos bríos: en ese centro educacional –donde los seres humanos comienzan el camino de su formación y crecimiento, donde se cuida y acuna el futuro–, allí donde se ha hecho una restauración a tono con los numerosos cambios vividos en los alrededores, el Primer Secretario compartió una certeza: «Que la gente vea que, participando, podemos construir el socialismo desde el barrio».