Tokio 2020: predominio de féminas cubanas en días inaugurales

Santiago de Cuba, 25 jul.— Laina Pérez en la pistola de aire a 10m sostuvo acción a otras 53 competidoras donde sólo clasifican 8. Se mantuvo durante toda la clasificación por debajo del lugar 30. La matancera finalmente obtiene 567 puntos y se queda en la posición 32 en el evento disputado en el Campo de Tiro Asaka.

La gimnasta Marcia Videaux sólo compitió en el caballo de salto en la subdivisión 1, junto al grupo mixto en el Centro de Gimnasia Ariake. La decisión se informó a última hora, la estrategia incluía la participación de la granmense en el all around. Grado de dificultad de 5.600 en el primer salto, puntuacion de 14.166. Mala caída en el segundo salto al dar la 3ra vuelta en el aire. Junto a la larga demora de los jueces para decidir la puntuación del segundo salto se suma el triste rostro de la atleta. Finalmente la puntuación fue de 12.833 y total 13.499. En espera entonces del resto de las subdivisiones para conocer si la cubanita se incluye en la final del caballo de salto. Durante toda la noche del sábado 24 de julio, ya domingo 25 en Tokio la cubanita sostuvo la espera, la postre infructuosa. No pudo llegar a la final del caballo de salto.

En el Parque Shiokaze donde las cubanas Leila Martínez y Lidianny Echavarría se enfrentaron a su par de Australia, Taliqua Clancy y Mariafe Artacho Del Solar. Al principio errores de la dupla cubana le dan aires a las experimentadas rivales, pierden primer set 21-15. En el segundo juegan mejor, más coordinación de ambas; se van delante y luego empata 10-10; continuaron cometiendo errores que las llevaron a perder el segundo parcial 21-14 y finalmente el match.

Solo 40 minutos duró el partido, marcaron 29 puntos y permitieron 42.

Su próxima salida será el día 18 de julio ante S. Kholomina y N Makroguzova del equipo de refugiados.

Por su parte Milena Venegas Cancio en el Canal Sea Forest largo en los 4tos de finales en el heat 2. Parciales de 500 m 2:01. 79 5ta, 1000m 5ta con 4:09.12, 1500m 6:17.23 y 8:25.26 en los 2000m. En los últimos mil metros perdió ritmo y velocidad . Seguirá la competencia en las semifinales C o D.

Arlenis Sierra larga desde la salida del difícil Circuito Internacional Fuji junto a otras 66 ciclistas con el dorsal #56. Lindo ver la asistencia de público en unos juegos signados por la pandemia. Calor sofocante se percibe en las imágenes que nos llegan desde Tokío. Desde la largada, que siguió el mismo recorrido masculino pero con menos kilómetros, la cubanita se mantuvo en el centro del pelotón. Cuando faltaban 74.7 km para la meta continuaba en el pelotón con velocidad de 32km/h. Llegó en el lugar 34 con crono de 3:59:47. La austriaca Ana Kiesenhofer se llevó la medalla con sorpresa incluida.