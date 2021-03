Parte de cierre del día 5 de marzo a las 12 de la noche

Spread the love













Al cierre del día de ayer, 5 de marzo, se encuentran ingresados un total de 22 mil 138, pacientes, sospechosos 3 mil 809, en vigilancia 13 mil 783 y confirmados activos 4 mil 546.

Para COVID-19 estudiaron 18 mil 317 muestras, resultando 750 muestras positivas. El país acumula dos millones 500 mil 874 muestras realizadas y 54 mil 835 positivas (2.19%).

Del total de casos (750): 710 fueron contactos de casos confirmados, 29 con fuente de infección en el extranjero y 11 sin fuente de infección precisada. De los 750 diagnosticados, fueron del sexo femenino 300 y del sexo masculino 450.

El 49.5% (371) de los 750 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 29 mil 291 que representa el 53.41% de los confirmados hasta la fecha.

Los 750 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edades: menores de 20 años: 83, de 20 a 39 años: 254, de 40 a 59 años: 291 y más de 60:122 casos.

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 55 casos

Consolación del Sur: 1 (contacto de caso confirmado).

Guane: 1 (contacto de caso confirmado).

La Palma: 1 (contacto de caso confirmado).

Los Palacios: 1 (contacto de caso confirmado).

Minas de Matahambre: 3 (contactos de casos confirmados).

Pinar del Río: 43 (contactos de casos confirmados).

San Juan y Martínez: 5 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 19 casos

Alquízar: 1 (contacto de caso confirmado).

Artemisa: 6 (contactos de casos confirmados).

Bahía Honda: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Güira de Melena: 2 (contactos de casos confirmados).

Mariel: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

San Antonio de los Baños: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

San Cristóbal: 3 (contactos de casos confirmados).

La Habana: 388 casos

Diez de Octubre: 34 (31 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Arroyo Naranjo: 25 (24 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Boyeros: 22 (20 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Centro Habana: 28 (26 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Cerro: 17 (15 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Cotorro: 22 (21 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Guanabacoa: 91 (89 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Habana del Este: 24 (20 contactos de casos confirmados y 4 importados).

Habana Vieja: 25 (24 contactos de casos confirmados y 1 importado).

La Lisa: 20 (19 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Marianao: 18 (contactos de casos confirmados).

Playa: 17 (13 contactos de casos confirmados y 4 importados).

Plaza de la Revolución: 12 (10 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Regla: 11 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 22 (contactos de casos confirmados).

Mayabeque: 68 casos

Batabanó: 4 (contactos de casos confirmados).

Bejucal: 1 (contacto de caso confirmado).

Güines: 13 (contactos de casos confirmados).

Melena del Sur: 39 (contactos de casos confirmados).

Nueva Paz: 2 (contactos de casos confirmados).

San José de Las Lajas: 8 (contactos de casos confirmados).

San Nicolás de Bari: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 4 caso

Calimete: 2 (contactos de casos confirmados).

Cárdenas: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 1 (contacto de caso confirmado).

Cienfuegos: 15 casos

Abreus: 1 (contacto de caso confirmado).

Cienfuegos: 7 (4 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Cruces: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Cumanayagua: 1 (contacto de caso confirmado).

Palmira: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Rodas: 2 (contactos de casos confirmados).

Villa Clara: 19 casos

Caibarién: 4 (contactos de casos confirmados).

Manicaragua: 2 (contactos de casos confirmados).

Ranchuelo: 1 (contacto de caso confirmado).

Santa Clara: 12 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 9 casos

Cabaiguán: 1 (contacto de caso confirmado).

La Sierpe: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Sancti Spíritus: 3 (contactos de casos confirmados).

Taguasco: 1 (contacto de caso confirmado).

Trinidad: 2 (contactos de casos confirmados).

Ciego de Ávila: 11 casos

Bolivia: 1 (contacto de caso confirmado).

Ciego de Ávila: 1 (contacto de caso confirmado).

Ciro Redondo: 2 (contactos de casos confirmados).

Morón: 7 (5 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Camagüey: 37 casos

Camagüey: 26 (25 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Florida: 2 (contactos de casos confirmados).

Jimaguayú: 1 (contacto de caso confirmado).

Nuevitas: 1 (contacto de caso confirmado).

Santa Cruz del Sur: 1 (contacto de caso confirmado).

Sibanicú: 1 (contacto de caso confirmado).

Vertientes: 5 (contactos de casos confirmados).

Las Tunas: 3 casos

Las Tunas: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado).

Puerto Padre: 1 (sin fuente de infección precisada).

Granma: 28 casos

Bayamo: 22 (contactos de casos confirmados).

Guisa: 2 (contactos de casos confirmados).

Manzanillo: 1 (contacto de caso confirmado).

Río Cauto: 3 (contactos de casos confirmados).

Holguín: 14 casos

Antilla: 2 (contactos de casos confirmados).

Calixto García: 2 (contactos de casos confirmados).

Frank País: 1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 5 (contactos de casos confirmados).

Moa: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Sagua de Tánamo: 1 (contacto de caso confirmado).

Santiago de Cuba: 47 casos

Contramaestre: 4 (contactos de casos confirmados).

Palma Soriano: 5 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 36 (contactos de casos confirmados).

Songo La Maya: 2 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 20 casos

Baracoa: 2 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 18 (contactos de casos confirmados).

Municipio Especial Isla de La Juventud: 13 (contactos de casos confirmados).

De los 54 mil 835 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 4 mil 546, de ellos 4 mil 478 con evolución clínica estable. Se acumulan 344 fallecidos (tres en el día), dos evacuados, 54 retornados a sus países, 752 altas del día, se acumulan 49 mil 889 pacientes recuperados (91.0%). Se atienden en las terapias intensivas 68 pacientes confirmados, 29 críticos y 39 graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano de 75 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, con apoyo de aminas. Ritmo diurético normal, con apoyo de diuréticos. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Sin cambios. Discretas lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 66 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente, con apoyo de doble aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, y Miastenia Grave. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se realiza traqueostomía sin complicaciones, en ventilación mecánica a través de traqueostomía. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en base pulmonar izquierda. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 77 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, empeoramiento clínico, radiológico y gasométrico, se disminuyen las dosis de aminas, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis mixta severa e hiperpotasemia. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. TAC de tórax donde se observan signos de lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 57 años de edad. Municipio Mariel. Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Cardiopatía Isquémica, Obesidad y úlcera Gástrica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con valores adecuados. Rayos X de tórax. Sin cambios. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Municipio Madruga. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Fractura de Cadera operada. Se encuentra en Cuidados Intensivos, continúa con la sepsis de la herida quirúrgica, empeoramiento clínico y radiológico en las últimas horas que obligaron a elevar los parámetros ventilatorios, en ventilación mecánica con distress respiratorio severo. Hemodinámicamente estable, con tendencia a la hipotensión arterial. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia severa. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Incremento de las lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares típico patrón de distress severo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 76 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus y Síndrome Ansioso Depresivo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Diuresis escasa. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia severa. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 75 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ventilación mecánica con buena saturación de oxígeno en distress ligero. Inestable hemodinámicamente apoyado con aminas. Diuresis conservada. Gasometría venosa. Rayos X de tórax. Lesiones radiopacas y no homogéneas, hiliobasal derecha y hacia la periferia de ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 49 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, sedada, en ventilación mecánica, baja saturación y distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría Hipercapnia e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares con nuevas lesiones en 2/3 inferiores del campo pulmonar izquierdo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 97 años de edad. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, baja saturación. Inestable hemodinámicamente, con apoyo de aminas. Oligoanúria. Rayos X de tórax. Sin cambios. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 55 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cefalea Migrañosa. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación mecánica en distress respiratorio moderado. Estabilidad hemodinámica. Buen ritmo diurético. Gasometría Alcalosis mixta. Rayos X de tórax. Lesiones no homogéneas desde el hilio hacia la periferia de ambos campos pulmonares, condensación inflamatoria en base pulmonar Izquierda. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 75 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Accidente Vascular Encefálico. Se encuentra en Cuidados Intensivos, polipnea por lo que se intuba y se ventila. En ventilación mecánica sin distress. Inestabilidad hemodinámica con apoyo de aminas. Diuresis conservada. Gasometría con valores normales. Rayos X de tórax. Lesiones en ambos campos pulmonares que impresiona alas de mariposa, y lesión que confluye de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 52 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con saturación adecuada en distress respiratorio Moderado. Estabilidad hemodinámica. Buen ritmo diurético. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias en dos tercios inferiores de ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 88 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación espontanea con suplemento de oxígeno. Inestabilidad hemodinámica con apoyo de aminas. En Oligoanuria. Gasometría con alcalosis respiratoria hipoxemia severa. Rayos X de tórax. Lesiones: Imagen de aspecto homogénea inflamatoria en bases pulmonar izquierda y escasa lesiones de campo pulmonar derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 77 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestabilidad hemodinámica con apoyo de aminas. Oliguria. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en 1/3 medio de ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 59 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Obesidad, Gastritis Crónica y Bronquitis Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus Tipo II, Cardiopatía Isquémica, Fibrilación Auricular e Insuficiencia Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en la noche presentó cianosis, mala mecánica ventilatoria y parada cardiorespiratoria con reanimación exitosa, ahora en ventilación mecánica, con adecuada saturación. Estable hemodinámicamente. En anuria. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 59 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilación mecánica, con adecuada saturación. Estable hemodinámicamente, taquicardia y con tendencia a la hipotensión arterial. Diuresis adecuada. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 67 años de edad. Municipio Plaza de La Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación mecánica, sin distress, se disminuyen parámetros del ventilador. Estable hemodinámicamente, Diuresis conservada. Gasometría en valores normales. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 65 años de edad. Municipio y provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica, Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, febril, sedado, en disfunción múltiple de órganos, compromiso del medio interno, descontrol metabólico, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, con apoyo de aminas. Fallo renal agudo que se logró dializar y a pesar de eso continua con diuresis escasas. Gasometría con alcalosis mixta e hipoxemia severa. Ecocardiograma con disfunción ventricular izquierda, fracción de eyección de 53%. Rayos X de Tórax. Sin cambios con Lesiones bilaterales en ambos campos pulmonares que velan todo el tórax. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 33 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Puérpera. Se encuentra en Cuidados Intensivos, se retiró ventilación no invasiva, ahora ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Buena evolución desde el punto de vista quirúrgico. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. No empeoramiento radiológico. Presencia de opacidades periféricas en velo con tendencia a la consolidación segmentaria. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 33 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Embarazo de 28 semanas. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, arritmia que necesitó colocación de marcapaso transitorio, en ventilación mecánica. Inestable Hemodinámicamente, apoyada con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis mixta e hipoxemia moderada. Estabilidad desde el punto de vista quirúrgico. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Opacidades en velo con áreas de consolidación en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 46 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Sin convulsiones. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales en regiones parahiliares a predominio del hemitórax izquierdo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 44 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica, Lupus Eritematoso Sistémico, EPOC y Trastornos Psiquiátricos. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Sin cambios. Radiopacidad de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 44 años de edad. Municipio Cacocum. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Anemia Hemolítica Autoinmune. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Sin cambios. Radiopacidad de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 78 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, despertable con menor sedación, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente inestable. Apoyada con Aminas. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. Infiltrado alveolar difuso bilateral a predominio derecho, congestión pulmonar y cardiomegalia. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis disminuida. Rayos X de tórax. Sin cambios. Infiltrado retículo alveolar en ambas bases pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 66 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebrovascular y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, febril, despertable, se disminuye la dosis de sedación, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente inestable, con apoyo de aminas. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Infiltrado alveolar para-hiliar bilateral, con signos de congestión. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 46 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebrovascular Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, empeoramiento clínico, radiológico y gasométrico, se le indico hemodiálisis por incremento de los azoados y durante el proceder presentó una Parada Cardiorespiratoria asociada con un sangramiento digestivo alto que la llevó a la ventilación mecánica con apoyo de aminas. En ventilación mecánica. Hemodinámicamente inestable apoyada con aminas. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias hilio-basal bilateral a predominio derecho. Reportada de crítica inestable.

Pacientes en estado grave

Ciudadano cubano de 86 años de edad. Municipio San Luis. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Bronquiectasia, Cardiopatía Isquémica, Fibrosis pulmonar. Se encuentra en Cuidados Intensivos, sin polipnea, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Sin cambios. Derrame pleural en campo pulmonar izquierdo en menor cuantía. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 101 años de edad. Municipio Minas de Matahambre. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Insuficiencia Cardiaca, Demencia Senil e Insuficiencia Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, vigil, desorientado, afebril, con ligera polipnea, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Disminución del ritmo diurético. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, continúa con ligera polipnea, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares con predominio en el hemitórax izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio San Juan y Martínez. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebro Vascular y Demencia Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, vigil, totalmente disociado, con agitación psicomotora, no cooperativo al interrogatorio, ventilando espontáneamente sin suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros normales. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en campo pulmonar derecho con pequeño derrame pleural. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 80 años de edad. Municipio San José de las Lajas. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Linfangitis crónica. (Úlceras en ambos miembros inferiores). Se encuentra en Cuidados Intensivos, continúa con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis mixta e hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias bibasales. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 52 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Discretas lesiones inflamatorias bibasales. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 90 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Insuficiencia Cardíaca, Insuficiencia Mitral y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 83 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Trasplante renal de hace 5 años. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 65 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Miocardiopatía dilatada, Diabetes Mellitus, Asma Bronquial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Pangastritis eritematosa y Obesa. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Discretas lesiones inflamatorias bibasales. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 80 años de edad. Municipio Habana Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Desnutrición Proteico Energética. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 84 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 26 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Linfoma de Hodgkin desde 2018. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, consolidación derecha que desplaza hacia el hemitórax izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 80 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica, Enfermedad de Parkinson y Fractura de tibia derecha. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético disminuido. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 42 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Asma Bronquial, Obesidad y Úlcera péptica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamentecon suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros normales. Rayos X de tórax que muestra lesiones inflamatorias bilaterales y TAC de Pulmón que corrobora las lesiones inflamatorias en vidrio esmerilado en ambos campos pulmonares de un 50%. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 42 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, polipneica, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y posición prono, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con valores normales. Rayos X de tórax que muestra lesiones inflamatorias bilaterales. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 49 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax que muestra lesiones inflamatorias bilaterales. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 80 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax que muestra lesiones inflamatorias bilaterales. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio Diez de Octubre Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando espontáneamentecon suplemento de oxígeno, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax que muestra lesiones inflamatorias bilaterales. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 91 años de edad.Municipio Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Demencia senil y postrada. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, gran toma del estado general, polipnea ligera, ventilando espontáneamentecon suplemento de oxígeno, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax que muestra lesiones inflamatorias bilaterales. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Cardiopatía Isquémica y Fibrilación Auricular. Se encuentra en Cuidados Intensivos. Ventilación espontanea. Estabilidad hemodinámica. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones radiopacas y no homogéneas, hilio basal derecha y hacia la periferia de ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 88 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, y Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario intermitente. Estabilidad hemodinámica. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. Reforzamiento trama hiliar de ambas bases. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 76 años de edad.Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, saturación adecuada. Estabilidad hemodinámica. Buen ritmo diurético. Rayos x. de Tórax. Lesiones inflamatorias en dos tercios de ambos campos pulmonares .Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 77 años de edad. Municipio La Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con evolución favorable, afebril, en ventilación espontánea sin oxígeno suplementario. Estabilidad hemodinámica. Buen ritmo diurético. Rayos x. de Tórax. Lesiones inflamatorias bibasales.Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Esquizofrenia, Fibrilación Auricular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación espontánea. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. PCR evolutivo, negativo Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 35 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación espontánea, adecuada saturación. Estabilidad hemodinámica. Diuresis conservada. Gasometría alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesión radiopaca homogénea hacia la base pulmonar derecha. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 86 años de edad. Municipio Nueva Paz. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, desorientada con cefalea, en ventilación espontánea sin oxígeno suplementario, adecuada saturación. Estabilidad hemodinámica. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 57 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus Tipo II. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, hiperglicémica, en ventilación espontánea sin oxígeno suplementario, adecuada saturación. Estabilidad hemodinámica. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 90 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diverticulitis. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con sangrado digestivo, afebril, consciente, cooperativa en ventilación espontánea sin oxígeno suplementario, adecuada saturación. Estabilidad hemodinámica. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 46 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilación espontánea con oxígeno suplementario, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X de Tórax. No reportado. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 17 años de edad. Municipio Rodas. Provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Embarazo de 31,3 semanas. Se encuentra en Cuidados Intensivos, Ventila espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría en valores normales. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias difusas hacia la periferia más pronunciadas hacia hemitórax izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 80 años de edad. Municipio y Provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con disminución del ritmo diurético asociado a elevación de la creatinina, se interconsulta con las especialidades de Nefrología y Urología que determinan es de causa obstructiva. Ventilando en espontánea, sin suplemento de oxígeno, buena saturación. Estable hemodinámicamente. Oligoanuria. Gasometría dentro de parámetros adecuados. Rayos X de Tórax con lesiones de aspecto reticular hiliobasales y parahiliares bilaterales de aspecto inflamatorio. Ultrasonido renal que informa la presencia de litiasis renal e hiperplasia prostática. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 53 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares.. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 68 años de edad. Municipio y provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus tipo II. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación espontánea sin oxígeno suplementario. Estabilidad hemodinámica. Buen ritmo diurético. Con regresión de los cambios eléctricos. Rayos X de tórax. Discreta radiopacidad de aspecto inflamatorio en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 64 años de edad. Municipio y provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial, Esclerodermia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estabilidad hemodinámica. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Infiltrado alveolar difuso bilateral. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio Palma Soriano. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación no invasiva, en posición prono. Estabilidad hemodinámica. Buen ritmo diurético. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación no invasiva en posición prono. Estabilidad hemodinámica. Buen ritmo diurético. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 67 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Salud. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación no invasiva. Estabilidad hemodinámica. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax Radiopacidad difusa de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 83 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Diabetes Mellitus, Psicosis Depresiva. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en Ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estabilidad hemodinámica. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax: Lesiones inflamatorias aisladas en base derecha. Reportada de grave.

Pacientes fallecidos

Ciudadana cubana de 62 años de edad. Residía en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Obesidad. Estadía hospitalaria: 2 días. Hizo parada cardiaca con actividad eléctrica sin pulso, seguida de fibrilación ventricular, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Residía en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Artritis Reumatoide y Obesidad. Estadía hospitalaria: 3 días. Presentó bradicardia extrema, hizo parada cardiaca en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 87 años de edad. Residía en el municipio Bayamo, provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica y encamamiento prolongado. Estadía hospitalaria: 2 días. Hizo parada cardiaca, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 5 de marzo se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19, asciende a 116 millones 442 mil 51 los casos confirmados (+ 463 mil 450) con 21 millones 817 mil 452 casos activos y 2 millones 584 mil 906 fallecidos (+ 9 mil 710) para una letalidad de 2,21 (-0,01).

En la región de las Américas se reportan 52 millones 197 mil 804 casos confirmados (+ 184 mil 485), el 44,82 % del total de casos reportados en el mundo, con 10 millones 685 mil 513 casos activos y 1 millón 246 mil 916 fallecidos (+ 5 mil 447) para una letalidad de 2,38 (=).