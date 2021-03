Parte de cierre del día 10 de marzo a las 12 de la noche

Spread the love













Al cierre del día de ayer, 10 de marzo, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 23 mil 979, pacientes, sospechosos 4 mil 394, en vigilancia 14 mil 929 y confirmados activos 4 mil 656.

Para COVID-19 estudiaron 17 mil 541 muestras, resultando 778 muestras positivas. El país acumula dos millones 594 mil 515 muestras realizadas y 59 mil 157 positivas.

Del total de casos (778): 752 fueron contactos de casos confirmados; 4 con fuente de infección en el extranjero; en el día 22 sin fuente de infección precisada. De los 778 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 399 y del sexo masculino 379.

El 58,7% (457) de los 778 casos positivos fueron asintomáticos, 31 mil 497 que representa el 53.2% de los confirmados hasta la fecha.

Los 778 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: menores de 20 años: 130; de 20 a 39 años: 261; de 40 a 59 años: 252 y más de 60: 135 casos.

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 104 casos

Consolación del Sur: 16 (contactos de casos confirmados).

Guane: 1 (sin fuente de infección precisada).

La Palma: 6 (3 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Los Palacios: 3 (contactos de casos confirmados).

Minas de Matahambre: 2 (contactos de casos confirmados).

Pinar del Río: 57 (contactos de casos confirmados).

San Juan y Martínez: 2 (contactos de casos confirmados).

San Luis: 11 (contactos de casos confirmados).

Sandino: 6 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 31 casos

Alquízar: 2 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 8 (contactos de casos confirmados).

Bauta: 3 (contactos de casos confirmados).

Guanajay: 5 (contactos de casos confirmados).

Güira de Melena: 1 (contacto de caso confirmado).

Mariel: 4 (2 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

San Antonio de los Baños: 4 (contactos de casos confirmados).

San Cristóbal: 4 (contactos de casos confirmados).

La Habana: 396 casos

Diez de Octubre: 44 (contactos de casos confirmados).

Arroyo Naranjo: 23 (contactos de casos confirmados).

Boyeros: 22 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana: 41 (contactos de casos confirmados).

Cerro: 20 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 23 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 18 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 25 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 22 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 47 (contactos de casos confirmados).

Marianao: 29 (contactos de casos confirmados).

Playa: 21 (contactos de casos confirmados).

Plaza de la Revolución: 18 (contactos de casos confirmados).

Regla: 16 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 27 (contactos de casos confirmados).

Mayabeque: 74 casos

Batabanó: 1 (contacto de caso confirmado).

Bejucal: 3 (contactos de casos confirmados).

Güines: 10 (contactos de casos confirmados).

Jaruco: 3 (contactos de casos confirmados).

Madruga: 1 (contacto de caso confirmado).

Melena del Sur: 38 (contactos de casos confirmados).

Quivicán: 2 (contactos de casos confirmados).

San José de Las Lajas: 9 (contactos de casos confirmados).

San Nicolás de Bari: 1 (contacto de caso confirmado).

Santa Cruz del Norte: 6 (contactos de casos confirmados).

Matanzas: 2 casos

Colón: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 1 (contacto de caso confirmado).

Cienfuegos: 9 casos

Aguada de Pasajeros: 1 (importado).

Cienfuegos: 6 (3 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Palmira: 1 (contacto de caso confirmado).

Rodas: 1 (contacto de caso confirmado).

Villa Clara: 10 casos

Caibarién: 1 (contacto de caso confirmado).

Camajuaní: 1 (contacto de caso confirmado).

Placetas: 1 (contacto de caso confirmado).

Santa Clara: 7 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 27 casos

Jatibonico: 1 (contacto de caso confirmado).

La Sierpe: 4 (2 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Sancti Spíritus: 11 (8 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Taguasco: 3 (contactos de casos confirmados).

Trinidad: 7 (3 contactos de casos confirmados y 4 sin fuente de infección precisada).

Yaguajay: 1 (contacto de caso confirmado).

Ciego de Ávila: 18 casos

Chambas: 2 (contactos de casos confirmados).

Ciego de Ávila: 6 (5 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Ciro Redondo: 2 (contactos de casos confirmados).

Morón: 7 (contactos de casos confirmados).

Primero de Enero: 1 (contacto de caso confirmado).

Camagüey: 34 casos

Camagüey: 28 (contactos de casos confirmados).

Guáimaro: 3 (contactos de casos confirmados).

Minas: 1 (contacto de caso confirmado).

Nuevitas: 1 (contacto de caso confirmado).

Vertientes: 1 (contacto de caso confirmado).

Las Tunas: 1 caso

Las Tunas: 1 (importado).

Granma: 27 casos

Bartolomé Masó: 1 (contacto de caso confirmado).

Bayamo: 12 (11 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Cauto Cristo: 2 (contactos de casos confirmados).

Guisa: 1 (contacto de caso confirmado).

Jiguaní: 2 (contactos de casos confirmados).

Manzanillo: 9 (contactos de casos confirmados).

Holguín: 2 casos

Moa: 1 (contacto de caso confirmado).

Sagua de Tánamo: 1 (contacto de caso confirmado).

Santiago de Cuba: 26 casos

Contramaestre: 1 (sin fuente de infección precisada).

Mella: 3 (1 contacto de caso confirmado y 2 sin fuente de infección precisada).

San Luis: 1 (contacto de caso confirmado).

Santiago de Cuba: 18 (contactos de casos confirmados).

Songo La Maya: 3 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 10 casos

Caimanera: 1 (contacto de caso confirmado).

Guantánamo: 8 (contactos de casos confirmados).

Niceto Pérez: 1 (sin fuente de infección precisada).

Municipio Especial Isla de La Juventud: 7 (contactos de casos confirmados).

De los 59 mil 157 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 4 mil 656, de ellos 4 mil 576 con evolución clínica estable. Se acumulan 361 fallecidos (cuatro en el día), dos evacuados, 54 retornados a sus países, 634 altas del día, se acumulan 54 mil 084 pacientes recuperados (91,4%). Se atienden en las terapias intensivas 80 pacientes confirmados, 36 críticos y 44 graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadana cubana de 66 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial.Se encuentra en Cuidados Intensivos, febril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 47 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, gradiente térmico distal, en ventilación mecánica con distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente, apoyado con doble aminas. Oligoanurico. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 87 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Ritmo diurético normal. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 26 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Linfoma de Hodgkin desde 2018. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en la madrugada, hace parada cardiaca con actividad eléctrica sin pulso, se realiza proceder de Reanimación Cardio Pulmonar Avanzada con necesidad de intubación y ventilación, además apoyada con aminas, repite parada cardio resìratoria en la mañana, en ventilación mecánica con distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, consolidación derecha de aspecto tumoral que desplaza el hemitórax izquierdo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en el día de ayer con empeoramiento clínico y desaturación con necesidad de intubar y ventilar, en ventilación mecánica, con distres respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Municipio Madruga. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Fractura de Cadera operada. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, continúa con sepsis de la herida quirúrgica, separado del ventilador hace 12 horas, ventilando en espontánea a través de traqueostomía, con buena saturación de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, impresiona fibrosis pulmonar. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica sin distress respiratorio. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 77 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Obesidad y Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Tratamiento el indicado en el protocolo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 75 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ventilación mecánicasin distress respiratorio, se avanza en proceso de destete. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones radiopacas hiliobasal derecha y hacia la periferia de ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 52 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, presentó dos picos febriles, sedado, en ventilación mecánica en distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en dos tercios inferiores de ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 70 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica en distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría alcalemia metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones radiopacas hilio basal derecha y hacia la periferia de ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría en valores normales. Rayos X de tórax. Congestión hiliar con moteados de aspecto inflamatorio en hemitórax derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 69 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica, Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Diuresis piúrica. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos x de Tórax. Radio acidad heterogénea que ocupa 3 cuadrantes. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Fibrilación Auricular. Se encuentra en Cuidados Intensivos. Presentó polipnea con mala mecánica ventilatoria que requiere ser intubado y ventilado afebril, ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones radiopacas y no homogéneas, dos tercios de ambos campos pulmonares.Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 80 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Fibrilación Auricular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con distress moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X Tórax. Moteados de aspecto inflamatorio de los tercios inferiores de ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 77 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en base de pulmón izquierdo. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 59 años de edad. Municipio La Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Obesidad, Gastritis Crónica y Bronquitis Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, presentó un pico febril, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X Tórax. Lesiones inflamatorias en base pulmonar izquierda y 1/3 medio del campo pulmonar derecho. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 55 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Arritmia Cardíaca y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con fiebre, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. En anuria. Gasometría con alcalosis respiratoria. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 56 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en campos pulmonares a predominio del hemitórax derecho. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 33 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Embarazo de 28 semanas. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con estabilidad desde el punto de vista quirúrgico, afebril, sedada, se retiró marcapaso transitorio y el apoyo con aminas. En ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Sin cambios radiológicos. Opacidades en velo con áreas de consolidación en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 76 años de edad. Municipio Trinidad. Provincia Sancti Spiritus. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo, compromiso del medio interno, en fallo renal agudo. Inestable hemodinámicamente, con apoyo de aminas. Gasometría con acidosis mixta e hipoxemia severa. Ecocardiograma. Ventrículo izquierdo con tendencia a la dilatación y remodelado. Rayos X Tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares que velan ambos hemitórax. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 69 años de edad. Municipio Trinidad. Provincia Sancti Spiritus. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica. Inestable Hemodinámicamente, con apoyo con aminas. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Ecocardiograma con función sistólica del Ventrículo izquierdo deprimida discretamente, hipoquinesia de los segmentos septales a nivel basal y medial Fracción de Eyección de Ventrículo izquierdo de 46%. Rayos X Tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 59 años de edad. Municipio Chambas. Provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Bronquiectasia, Epilepsia y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Opacidades densas en región hiliar a predominio derecho con áreas de consolidación difusa hacia lóbulos y base de ese pulmón. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 50 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación no invasiva alternando con decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Empeoramiento Radiológico. Lesiones de aspecto inflamatorio difuso bilateral. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 74 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. Presentó cambios eléctricos sin dolor ni elevación de marcadores de lesión miocárdica. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X Tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio difuso bilateral. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 44 años de edad. Municipio Cacocum. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Anemia Hemolítica Autoinmune.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin sedación, en ventilación mecánica a través de traqueotomía. Se comenzó a trabajar en el destete del ventilador. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Radiopacidad de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 79 años de edad. Municipio y provincia Las Tunas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada con ventilación mecánica con distress respiratorio severo. Inestable Hemodinámicamente con doble apoyo con aminas. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia severa. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 78 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin sedación, presentó hematuria y epistaxis secundaria al tratamiento de anticoagulación que se suspende, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Infiltrado alveolar difuso bilateral a predominio derecho, congestión pulmonar y atelectasia. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, presentó cifras tensionales elevadas refractarias al tratamiento que requirió del uso de nitroglicerina en infusión, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. Sin cambios. Infiltrado retículo alveolar en ambas bases pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 66 años de edad. Municipio Palma Soriano. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebrovascular y Obesidad. Se encuentra en Cuidados intensivos, continúa con pico febril vespertino, sedada, con control metabólico, hizo un evento de bajo gasto por lo que requirió apoyo con aminas, en ventilación mecánica, a través de traqueostomía. Inestable hemodinámicamente apoyada con aminas. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Infiltrado alveolar parahiliar bilateral y con signos de congestión. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 71 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, febril, mantiene lesiones ampulosas en cara interna de los miembros superiores con tejido indurado, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero y saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias heterogéneas bilaterales a predominio de la base derecha. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 75 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, presentó un evento de hipotensión que requirió apoyo con aminas, en ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 93 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, relajado, empeoramiento clínico y radiológico, incremento de las dosis de aminas por eventos de hipotensión arterial, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado, en decúbito prono. Hemodinámicamente inestable con apoyo de aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones de condensación inflamatorias homogéneas en ambos hemitórax hacia tercio inferiores e intersticiales aislados hacia los vértices. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, continua con empeoramiento clínico, radiológico y gasométrico, toma de conciencia, eventos de hipotensión arterial y caída de la saturación de oxígeno, se aumentó la dosis de las aminas, se sospecha complicación intraabdominal que pudiera estar contribuyendo al empeoramiento de su estado clínico, se discute resultados de los estudios imageneológicos con cirugía y los expertos para la toma de decisiones, en ventilación mecánica, con signos de distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria compensada. Rayos X Tórax. Empeoramiento radiológico Lesiones inflamatorias a predominio de campo pulmonar izquierdo que abarca más de los dos tercios y hacia base pulmonar derecha. Ultrasonido Torácico y Abdominal, que informan pequeño derrame pleural izquierdo paraneumónico; en abdomen imagen ecolúcida que mide 33 x 44 mm, heterogéneo en psoas izquierdo, colección de líquido periesplénico se sugiere TAC o RMN siempre que las condiciones clínicas lo permitan. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 7 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Leucemia Linfoide Aguda de debut. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con palidez cutánea mucosa marcada, tos húmeda frecuente, sin dificultad respiratoria, ni trastornos perfusivos, con clínica de bronconeumonía bacteriana, en aplasia medular y coagulación intravascular diseminada, sin sangramiento activo visible, ventilando en espontánea con oxígeno suplementario, estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadano cubano de 101 años de edad. Municipio Minas de Matahambre. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Insuficiencia Cardíaca, Demencia Senil e Insuficiencia Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, vigil, desorientado, afebril, con ligera polipnea, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Disminución del ritmo diurético. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 91 años de edad. Municipio San Luis. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, vigil, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros normales. Rayos X de tórax. Signos de fibrosis pulmonar severa y lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 77 años de edad. Municipio La Palma. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, vigil, ventilando espontáneamente sin suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros normales. Rayos X de tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 65 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Miocardiopatía dilatada, Diabetes Mellitus, Asma Bronquial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Pangastritis eritematosa y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Discretas lesiones inflamatorias bibasales. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 59 años de edad.Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, polipnea ligera con Ventilación No Invasiva intermitente. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia ligera. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 53 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, polipnea ligera con Ventilación o Invasiva intermitente. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 93 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y saturando adecuadamente. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con alcalosis respiratoria Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 68 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y saturando adecuadamente. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Cardiopatía Isquémica y Trasplante renal de hace 5 años. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con ligera polipnea, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígenoy saturando adecuadamente. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias a predominio de región hilio basal derecha. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 83 años de edad. Municipio Mariel. Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, somnolienta en ocasiones, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias para cardíaca derecha con signos de atelectasia hacia el lóbulo superior derecho.Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 74 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, sin polipnea, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 57 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación espontanea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 53 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con hemiparesia braquial izquierda y desviación de la comisura labial hacia la derecha, polipnea ligera, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con valores aceptables. Rayos X tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 42 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 86 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, asintomática, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 48 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial y Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 83 años de edad. Municipio Madruga. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Hipertensión Arterial y Enfermedad Cerebro Vascular Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 86 años de edad. Municipio y provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Asma Bronquial y Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 28 años de edad. Municipio Bejucal. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con cefalea ligera, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 56 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, toma del estado general, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Hemodinámicamente estable con tendencia a la hipertensión. Diuresis conservada. Tratamiento el indicado en el protocolo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 32 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin dolor precordial, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Electrocardiograma evolutivo con la aparición de cambios isquémicos en la cara anteroseptal. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 69 años de edad. Municipio La Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Enfermedad Renal Crónica y Linfangitis Crónica. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con linfangitis crónica en miembros inferiores, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 55 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio en base pulmonar izquierda con trama acentuada. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 75 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativa en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, adecuada saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en región hilio basal derecha, campo medio y en la base pulmonar izquierda. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 77 años de edad. Municipio Habana Vieja. La Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativa en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, adecuada saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría normal. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio en 2/3 tercios inferiores de ambos campos pulmonares, impresiona patrón congestivo asociado. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 77 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Artritis Gotosa, Bronquiectasia y Trastornos Psiquiátricos. Se encuentra en el Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativa en ventilación espontánea sin oxígeno suplementario, adecuada saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares con predominio en hemitórax izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 75 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Accidente Vascular Encefálico. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría en valores normales. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones en ambos campos pulmonares que impresiona alas de mariposa, y lesión que confluye de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 38 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cáncer de Mama, Metástasis Cerebral y Medular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, desorientada, afebril, en ventilación espontánea. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría normal. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 47 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, polipnea, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis Mixta. Rayos X tórax. Radiopacidad heterogénea de aspecto inflamatorio en dos tercios inferiores de ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 62 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Nexo Epidemiológico: No se precisa. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X Tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales difusas. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 51 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en día en Cuidados Intensivos, consciente, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, saturando adecuadamente. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Infiltrado inflamatorio en base pulmonar izquierda. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 66 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Nexo epidemiológico: No se precisa. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, presentó un pico febril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario en decúbito prono, saturando adecuadamente. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X Tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones intersticiales en ambos campos. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 78 años de edad. Municipios Cárdenas. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones intersticiales en campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 66 años de edad. Municipio Camajuaní. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con ventilación no invasiva que se alterna con decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de Tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 80 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio parahiliares bilateral a predominio derecho. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 64 años de edad. Municipio Vertientes. Provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X Tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 12 años de edad. Municipio y provincia Las Tunas. Antecedentes Patológicos Personales: Leucemia Linfoblástica aguda. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente sin suplemento de oxígeno, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con parámetros normales. Mejoría de los parámetros hematológicos. Rayos X de tórax. Sin lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 90 años de edad. Municipio y provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, Ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 71 años de edad. Municipio Moa. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Ulcera Péptica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Opacidades algodonosas mal definidas, discretamente heterogéneas en región basal de ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 65 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Artritis Gotosa. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, estubado hace 24 horas, en ventilación espontánea con buena saturación de oxígeno, alternando con ventilación no invasiva de forma esporádica. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Infiltrado retículo alveolar difuso. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 41 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Leucemia Mieloide Aguda Promielocítica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin signos de sangrado activo, anémica, sin signos ni síntomas relacionados con la Covid-19, en seguimiento y tratamiento por hematología, ventilando en espontánea sin suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica compensada. Rayos X Tórax. Lesiones de fibroenfisema pulmonar. Coagulograma. Disminución de las plaquetas, presencia de blastos en periferia. Hb. 5,4 g/L. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 43 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Retraso Mental Severo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ventilando espontáneamente. Estabilidad hemodinámica. Buen ritmo diurético. Gasometría con valores aceptables. Rayos X de tórax. Radiopacidad en velo hiliobasal bilateral; con patrón intersticial por ecografía pulmonar. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 72 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial. Retraso mental ligero. Deambulante. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estabilidad hemodinámica. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Radiopacidades difusas de densidad heterogénea parahiliar de aspecto inflamatorio, asociado a patrón alveolo intersticial difuso bilateral por ecografía pulmonar. Reportada de grave.

Pacientes fallecidos:

Ciudadana cubana de 90 años de edad. Residía en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Información de valor epidemiológico: Contacto de caso positivo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus y Demencia Senil. Estadía hospitalaria: 8 días. Mantuvo estado confusional, hipertensión arterial. Posteriormente presentó episodio súbito de disnea, con estertores crepitantes en marea montante y taquicardia que se interpreta como un edema pulmonar cardiogénico. Fue necesario intubar y ventilar. Continuó inestable clínicamente. Hizo parada cardiaca en asistolia que no respondió a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Residía en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Gastritis Crónica, Glaucoma e Hiperplasia Benigna de Próstata (operado). Estadía hospitalaria: 7 días. Presentó episodio súbito de parada cardiaca en asistolia que no respondió a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 91 años de edad. Residía en el municipio Regla, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Demencia Senil y Postrada. Estadía hospitalaria: 9 días. Comenzó con inestabilidad hemodinámica que no respondió a volumen, polipnea con disminución de la saturación de oxígeno; fue necesario intubar, ventilar y apoyar con aminas. Evolucionó desfavorablemente con signos clínicos de shock séptico y disfunción de órganos. Posteriormente hizo parada cardíaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 91 años de edad. Residía en el municipio cabecera de la provincia Cienfuegos. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Renal Crónica. Estadía hospitalaria: 3 días. Hizo parada cardiaca se realiza maniobras de reanimación efectiva, se logró circulación espontánea. Fue intubada, ventilada y apoyada con aminas. Posteriormente presentó nueva parada cardiaca en actividad eléctrica sin pulso, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 10 de marzo se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19, asciende a 118 millones 343 mil 838 los casos confirmados (+ 436 mil 591) con 21 millones 713 mil 999 casos activos y 2 millones 625 mil 231 fallecidos (+ 10 mil 389) para una letalidad de 2,21 (=).

En la región de las Américas se reportan 52 millones 979 mil 820 casos confirmados (+ 168 mil 554), el 44,76 % del total de casos reportados en el mundo, con 10 millones 594 mil 257 casos activos y 1 millón 267 mil 195 fallecidos (+ 5 mil 339) para una letalidad de 2,39 (+ 0,01).