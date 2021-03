Ante la COVID-19: aprovechar al máximo nuestras reservas organizativas

Spread the love

La Habana, 13 mar.— En la semana que termina, el comportamiento de la incidencia de la COVID-19 en Cuba no ha sido bueno. La afirmación fue compartida en la tarde de este viernes por el vice primer ministro Roberto Morales Ojeda, durante la reunión del Grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la epidemia.

Desde el Palacio de la Revolución, en un encuentro encabezado por el Presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por el Segundo Secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y por Morales Ojeda, este último dijo que la semana a punto de concluir está entre las de más alta incidencia del nuevo coronavirus, lo cual deja en claro la necesidad de atender al detalle los procesos de atención a los afectados.

Morales Ojeda hizo hincapié en las reservas organizativas. «Creo que los protocolos son adecuados, pero si no los cumplimos estrictamente, va a ser muy difícil que podamos alcanzar los resultados que nos hemos planteado».

El gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, precisó que, en la capital, este viernes, fueron contabilizados 1 925 casos activos –132 menos que el día anterior–, y hay un buen potencial de altas hospitalarias que se están valorando de un universo de más de 700 pacientes.

El Presidente de la República apuntó que en días anteriores han sido dadas pocas altas hospitalarias, y que han llegado no pocas quejas de la población, recogidas de las redes sociales, sobre pacientes que han estado esperando el alta, la cual ha dependido de un resultado de PCR con atraso de más de dos días. «O sea, comentó, que no llega el resultado del PCR, esa es una insuficiencia», y pidió revisar dónde es que se está dando y por qué, ya que sucede no solo en La Habana.

Reinaldo García Zapata destacó, como una de las líneas de trabajo en la capital, la evaluación de los procesos de laboratorios. De igual manera hizo alusión a la pesquisa, herramienta que está develando un número creciente de casos positivos, pero que puede arrojar resultados con mayor precisión.

«Seguimos aplicando el Nasalferón, fundamentalmente, para los contactos de casos positivos que tenemos aislados en viviendas y, por supuesto, a los contactos que están en los centros de aislamientos también se les está dando», afirmó el Gobernador de La Habana, quien valoró que esa actividad va bien: «se han aplicado, detalló, 17 357 dosis hasta el momento».

Sobre el ensayo clínico del candidato vacunal Soberana 02, el Gobernador de La Habana afirmó que marcha bien: hasta este viernes habían sido vacunadas 2 716 personas, en cumplimiento del cronograma tal cual ha sido diseñado.

El ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, ofreció información detallada sobre el panorama mundial y nacional en cuanto al impacto de la COVID-19. En los últimos 15 días, puntualizó, fueron diagnosticados 12 138 casos positivos en Cuba, para una tasa de incidencia de 108,5 por cada 100 000 habitantes. Mantienen el indicador más elevado La Habana (275,2), Mayabeque (225,5), Pinar del Río (160,7), y el municipio especial Isla de la Juventud (139). (Alina Perera Robbio)