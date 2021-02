Pintores del Grupo Bayate expondrán en New York

Spread the love













Santiago de Cuba, 15 feb.— Los integrantes del Grupo Bayate continúan las acciones para honrar los 40 años de este reconocido proyecto cultural y social.

Es por ello que en tiempos de covid-19 el pintor naif Angel Yopis y algunos ayudantes se encuentran inmersos en la confección de esculturas volumétricas de cemento y poliespuma en el Batey donde residen, con la idea de posteriormente crear un espacio para exponerlas permanentemente.

Como parte de las acciones que desarrollan por estos días los creadores de Bayate se trabaja en el museo Memorias de Bayate perteneciente al proyecto, pese a encontrarse detenidos los trabajos en la maqueta de lo que fue el pueblo de Bayate por la situación económica provocada por la Covid-19.

Según nos informa Gabriel Soler Otiz, divulgador del grupo, “el proyecto a puesto todo su empeño en salvar el. movimiento de pintores a sus 4 décadas de creado, por ello en el Elefante Blanco, local donde los niños reciben clases de pintura y de literatura, se encuentran trabajando un grupo de nuestro pintores realizando la reparación del local dirigidos por Geobel López.”

Así mismo los artistas están inmersos en sus labores creativas, se desarrolla el taller Literario Richard Bruff con frecuencia mensual bajo los protocolos establecidos por la actual situación de la pandemia, dirigido por Osmi Arias y asesorado por Manuel Gómez Morales.

“Desde el punto de vista internacional se organiza una exposición colectiva por los 40 años en el centro de Estudios Cubanos en New York que dirige Sandra Levinson”, agrega Soler Otiz.

En el muro de Facebook de Luis Joaquin Rodriguez este destacado pintor y promotor publicó: “ Por medio del, the Center for Cuban Studies Arte Space, en New York, dirigido por Sandra Levinson, un grupo de nuestro pintores formarán parte de una colección de arte naif para la Universidad en California”

El 20 de abril de 1981 en el marco de la 1ra semana de la Cultura en Mella el mago Manuel Romero Gasco, quien se encontraba realizando servicio social en Mella, agrupa a los artistas plásticos en Mella, para la formación del movimiento de pintores de Mella, del cual es continuidad el Grupo Naif Bayate.

Todas las actividades que se desarrollen este año por el Grupo Bayate estarán saludando además los 60 años de fundada la UNEAC.