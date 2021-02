Parte de cierre del día 10 de febrero a las 12 de la noche

Spread the love













Al cierre del día de ayer, 10 de febrero, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 17 mil 128 pacientes, sospechosos 3 mil 779, en vigilancia 8 mil 581 y confirmados activos 4 mil 768 activos.

Para COVID-19 estudiaron 18 mil 614 muestras, resultando 850 muestras positivas. El país acumula dos millones 088 mil 032 muestras realizadas y 35 mil 772 positivas.

Del total de casos (850): 810 fueron contactos de casos confirmados; 20 con fuente de infección en el extranjero; en el día 20 sin fuente de infección precisada. De los 850 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 430 y del sexo masculino 420.

El 47,5% (404) de los 850 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 19 mil 864 que representa el 57,1% de los confirmados hasta la fecha.

Del total de casos del día, 36 están vinculados con viajeros internacionales. Los 850 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años: 125; de 20 a 39 años: 265; de 40 a 59 años: 325; y más de 60: 135 casos.

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 46 casos

Consolación Del Sur: 4 (contactos de casos confirmados).

Guane: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado).

La Palma: 2 (sin fuente de infección precisada).

Los Palacios: 2 (contactos de casos confirmados).

Minas de Matahambre: 5 (contactos de casos confirmados).

Pinar del Río: 27 (contactos de casos confirmados).

San Juan y Martínez: 3 (contactos de casos confirmados).

San Luis: 1 (contacto de caso confirmado).

Artemisa: 9 casos

Artemisa: 2 (contactos de casos confirmados).

Bahía Honda: 3 (contactos de casos confirmados).

Bauta: 1 (contacto de caso confirmado).

San Cristóbal: 3 (contactos de casos confirmados).

La Habana: 528 casos

Diez de Octubre: 45 (contactos de casos confirmados).

Arroyo Naranjo: 42 (41 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Boyeros: 41 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana: 88 (contactos de casos confirmados).

Cerro: 28 (26 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Cotorro: 9 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 24 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 40 (39 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Habana Vieja: 34 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 46 (contactos de casos confirmados).

Marianao: 14 (contactos de casos confirmados).

Playa: 34 (30 contactos de casos confirmados y 4 importados).

Plaza de la Revolución: 17 (contactos de casos confirmados).

Regla: 6 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 60 (contactos de casos confirmados).

Mayabeque: 14 casos

Bejucal: 1 (contacto de caso confirmado).

Güines: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Madruga: 7 (contactos de casos confirmados).

San José de Las Lajas: 2 (contactos de casos confirmados).

Santa Cruz del Norte: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado).

Matanzas: 14 casos

Cárdenas: 4 (2 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Matanzas: 9 (7 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Pedro Betancourt: 1 (contacto de caso confirmado).

Cienfuegos: 4 casos

Aguada de Pasajeros: 1 (contacto de caso confirmado).

Cienfuegos: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Villa Clara: 18 casos

Camajuaní: 2 (contactos de casos confirmados).

Manicaragua: 1 (contacto de caso confirmado).

Sagua La Grande: 1 (contacto de caso confirmado).

Santa Clara: 14 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 13 casos

Cabaiguán: 1 (sin fuente de infección precisada).

Fomento: 1 (contacto de caso confirmado).

Sancti Spíritus: 8 (6 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Taguasco: 2 (sin fuente de infección precisada).

Yaguajay: 1 (contacto de caso confirmado).

Ciego de Ávila: 37 casos

Chambas: 2 (contactos de casos confirmados).

Ciego de Ávila: 15 (contactos de casos confirmados).

Ciro Redondo: 4 (contactos de casos confirmados).

Majagua: 2 (sin fuente de infección precisada).

Morón: 12 (contactos de casos confirmados).

Primero de Enero: 1 (contacto de caso confirmado).

Venezuela: 1 (contacto de caso confirmado).

Camagüey: 11 casos

Camagüey: 6 (2 contactos de casos confirmados, 2 importados y 2 sin fuente de infección precisada).

Esmeralda: 2 (contactos de casos confirmados).

Florida: 1 (importado).

Guáimaro: 1 (importado).

Nuevitas: 1 (contacto de caso confirmado).

Las Tunas: 1 caso

Las Tunas: 1 (contacto de caso confirmado).

Granma: 17 casos

Bayamo: 6 (contactos de casos confirmados).

Buey Arriba: 1 (contacto de caso confirmado).

Campechuela: 1 (contacto de caso confirmado).

Manzanillo: 7 (contactos de casos confirmados).

Media Luna: 2 (contactos de casos confirmados).

Holguín: 17 casos

Antilla: 1 (contacto de caso confirmado).

Báguanos: 1 (importado).

Banes: 1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 10 (4 contactos de casos confirmados y 6 sin fuente de infección precisada).

Mayarí: 2 (contactos de casos confirmados).

Moa: 2 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 78 casos

Guamá: 1 (contacto de caso confirmado).

Segundo Frente: 2 (contactos de casos confirmados).

Palma Soriano: 5 (contactos de casos confirmados).

San Luis: 5 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 65 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 38 casos

Baracoa: 2 (contactos de casos confirmados).

El Salvador: 1 (contacto de caso confirmado).

Guantánamo: 34 (contactos de casos confirmados).

Imías: 1 (contacto de caso confirmado).

Municipio Especial Isla de La Juventud: 5 casos (3 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

De los 35 mil 772 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 4 mil 768, de ellos 4 mil 695 con evolución clínica estable. Se reportan fallecidos 253 (cuatro en el día), dos evacuados, 54 retornados a sus países, 1 021 altas del día, se acumulan 30 mil 695 pacientes recuperados (85,0%). Se atienden en las terapias intensivas 73 pacientes confirmados, de ellos 36 críticos y 37 graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano de 64 años de edad. Municipio San Luis. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, despierto, cooperativo, separado del ventilador, sin complicaciones, en ventilación espontánea. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana 86 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Diabetes Mellitus, Insuficiencia Cardiaca y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, vigil pero que no se comunica por vía verbal, solo emite gritos, con polipnea ligera, en ventilación espontanea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en la base del pulmón izquierdo. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 77 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Insuficiencia Cardiaca, Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, despertándose, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Radiopacidad de ambos campos pulmonares de aspecto congestivo y/o inflamatorio. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 84 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias bibasales, a predominio de base izquierda. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 84 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, en decúbito prono, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. No lesiones pleuro pulmonares. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Neoplasia de estómago operado en 2001. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de base derecha. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 84 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Demencia senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias, presencia de fibrosis y dilataciones bronquiales a predominio derecho. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 60 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con picos febriles, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia severa. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias desde el tercio medio de ambos campos pulmonares hasta las bases con borramiento de los ángulos costofrénicos. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Fibrosis pulmonar y Enfermedad renal crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, recibió tratamiento con hemodiálisis sin complicaciones, en ventilación mecánica con distress respiratorio severo. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia severa. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 42 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Obesidad mórbida e Hipotiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, orientado y cooperativo, afebril, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 76 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica en régimen dialítico. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con empeoramiento clínico, radiológico y gasométrico, se mantiene con taponamiento nasal antero posterior, en ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente, con doble apoyo de aminas. Oligúrico, en hemodiálisis días alternos. Gasometría con una acidosis metabólica compensada. Electrocardiograma signos de infarto extenso de cara anterior, extrasístoles ventriculares aisladas. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 37 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, con abdomen abierto debido a necrosis de la pared abdominal, colostomía funcional, sonda pleural permeable, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente, se retira apoyo de aminas. Ritmo diurético adecuado. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de Tórax. Derrame pleural bilateral a predominio del hemitórax izquierdo. Gasometría con parámetros aceptables. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 79 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial y Neoplasia de Próstata operada. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, con ventilación mecánica, en decúbito prono. Inestable hemodinámicamente, con apoyo de aminas. Oligoanúrico. Gasometría con una acidosis metabólica e hipoxemia severa. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 61 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, taquicárdica, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente con tendencia a la hipertensión arterial. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 66 años de edad. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, con edemas, mal distribuido, presentó hipotensión arterial que requirió apoyo con aminas, en ventilación mecánica a través de traqueostomía. Hemodinámicamente inestable, con apoyo de aminas. Diuresis disminuida. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Radiopacidad homogénea en campo pulmonar derecho a predominio de las bases, y en región parahiliar izquierda. PCR evolutivo, negativo.Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 61 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X Tórax. Imagen inflamatoria en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 74 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, bajando la sedación, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 81 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, con manifestaciones de hipoperfusión tisular, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable apoyado con aminas, se incrementan la dosis. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis mixta. Rayos X Tórax. Extensas lesiones intersticiales en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana 60 años de edad. Municipio y provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Obesidad y Artritis gotosa. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Radiopacidad intersticial bilateral. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 93 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, con ventilación mecánica con distress respiratorio ligera. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Buena diuresis. Gasometría con acidemia metabólica Rx de tórax. Lesiones intersticiales diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 39 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Linfoma de Hodgkin, Trasplante de médula hace tres años y Púrpura Trombocitopénica Idiopática. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se realizó traqueostomía sin complicaciones, se mantiene con ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X Tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares, sobre todo en región hiliobasal izquierda sin empeoramiento radiológico. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 76 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Epiléptica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, con apoyo de aminas. Ritmo diurético adecuado. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X Tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio y provincia Sancti Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Hemangioma Cerebral e Hiperplasia Prostática. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético adecuado. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X Tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares y discreto neumomediastino sin evidencia de neumotórax. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, edematoso, en ventilación mecánica, en decúbito prono, con distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. En anuria. Gasometría con acidosis mixta e hipoxemia moderada. Rayos X de Tórax. Sin cambios. Radiopacidades difusas en ambos campos pulmonares, resolución de atelectasia. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 72 años de edad. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, bien hidratado, sedado, con escasas secreciones traqueobronquiales, en ventilación mecánica, sin distress respiratorio. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros normales. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones de aspecto inflamatorio bilaterales. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin sedación, se disminuyen los parámetros ventilatorios, en ventilación mecánica sin distress respiratorio. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 59 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Neuropatía diabética y Nefropatía diabética. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin sedación, en ventilación mecánica, se disminuyen los parámetros ventilatorios. Estable hemodinámicamente sin apoyo de aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítico estable.

Ciudadana cubana de 79 años de edad. Municipio Palma Soriano. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Bronquitis Crónica, Hepatitis B y Aplasia Medular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación no invasiva. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Múltiples lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 72 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica sin distress respiratorio. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 47 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, en decúbito prono, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Oligúrico. Gasometría con parámetros normales. Rayos X de tórax. Elementos de atrapamiento de aire, fibroenfisema pulmonar. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 65 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con empeoramiento clínico por trastornos de perfusión, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Radiopacidad heterogénea difusa bilateral. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 64 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Mieloma Múltiple y Prolapso mitral. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestabilidad hemodinámica, apoyada con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Presencia de lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 83 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Infiltrado intersticial difuso bilateral elementos de congestión pulmonar. Reportada de crítico estable.

Ciudadano cubano de 48 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, se mantiene en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de Tórax. Sin cambios. Radiopacidades difusas heterogéneas diseminadas en ambos campos pulmonares con un patrón intersticial. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 74 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Salud. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadano cubano de 53 años de edad. Municipio Guane. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, orientado, falta de aire cuando se moviliza al baño, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Discretas lesiones inflamatorias en base izquierda. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 70 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Diabetes Mellitus y Operada de Cadera hace 4 años. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, orientada, con polipnea ligera, en ventilación espontanea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en la base del pulmón izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 85 años de edad.Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad de Parkinson y Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en 2/3 inferiores de hemitórax derecho y base izquierda. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 85 años de edad.Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Insuficiencia Venosa Periférica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones de fibrosis asociado a escasas lesiones inflamatorias en base derecha. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 60 años de edad.Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Fibrosis y lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 88 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de hemitórax derecho. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 85 años de edad.Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, trauma de hombro derecho inmovilizado, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 79 años de edad.Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Negativo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 100 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X Tórax. Mejoría radiológica. Fibrosis en ambos campos pulmonares asociado a discretas lesiones inflamatorias en hemitórax derecho. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 57 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos x tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de base derecha. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 83 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos x tórax. Lesiones inflamatorias que predominan en base derecha con derrame pleural de pequeña cuantía. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 91 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 65 años de edad.Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e Hepatitis C. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 90 años de edad.Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Ulcera péptica, Glaucoma e Hiperplasia prostática. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Electrocardiograma. Infra desnivel del ST. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en hemitórax derecho. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 64 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Fractura de cadera operada, con escara lumbosacra. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Sin lesiones inflamatorias. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 91 años de edad.Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Demencia vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Sin lesiones inflamatorias. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 53 años de edad.Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias bibasales a predominio derecho. Reportado de grave

Ciudadano cubano de 91 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Hiperplasia Prostática y Leucemia en estudio. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 59 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría acidosis metabólica compensada. Rayos X tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 79 años de edad.Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Leucemia Linfoide Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportado de grave

Ciudadana cubana de 52 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportada de grave

Ciudadana cubana de 51 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea moderada, taquicárdica, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente con tendencia a la hipertensión. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones de aspecto congestivo parahiliar y en base derecha. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 72 años de edad. Municipio Los Palacios. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales. Enfermedad Renal Crónica en régimen de hemodiálisis. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, disnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Oligoanúrico. Gasometría con parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 91 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica en régimen dialítico. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, afebril, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Oligoanúrico. Gasometría con parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 56 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativo, se moviliza fuera del lecho, presentó diarreas en la noche, sin polipnea, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 46 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, febril, desaturando a la movilización, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones intersticiales hacia la periferia de ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 76 años de edad.Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica e Hiperuricemia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientado, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético normal. Rayos X tórax. Radiopacidad difusa en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 62 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, en Ventilación No Invasiva, decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Rayos X tórax. Infiltrado inflamatorio en ambas bases pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 84 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientada con polipnea ligera, en Ventilación espontanea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Rayos X tórax. Radiopacidad en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 57 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Rx de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones difusas algodonosas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 50 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, tos seca, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Adenocarcinoma de Próstata, Litiasis Renal, Demencia Senil y Alcoholismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con signos de deshidratación ligera, en ventilación espontánea sin suplemento de oxígeno, con adecuada saturación. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético disminuido. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X Tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 78 años de edad.Municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en Ventilación No Invasiva intermitente. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético adecuado. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X Tórax. Radiopacidades bilaterales en ambos campos pulmonares, que respeta los vértices. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Municipio Moa. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales. Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos consciente y cooperativo, afebril, sin falta de aire, se retira ventilación no invasiva, ahora ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de Tórax. Mejoría radiológica. Opacidades heterogéneas de aspecto inflamatorio en hemitórax izquierdo y base derecha. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 64 años de edad. Municipio Holguín. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente y cooperativo, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rx de Tórax. Empeoramiento radiológico, Radiopacidad existente con tendencia a la consolidación en regiones periféricas de los 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 70 años de edad. Municipio Cueto. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en la Cuidados Intensivos, afebril, consciente y cooperativo, ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X Tórax. Radiopacidades heterogéneas múltiples en 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares de aspecto inflamatorio. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 59 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Miocardiopatía Hipertrófica, Insuficiencia Venosa Periférica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario y buena saturación. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Presencia de lesiones inflamatorias en las bases pulmonares. Reportada de grave.

Pacientes fallecidos:

Ciudadano cubano de 62 años. Residía en el municipio Guane, provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Insuficiencia Renal Crónica, Enfermedad Poliquística de Riñón e Hígado, Insuficiencia vascular periférica. Estadía hospitalaria: 1 día. Presentó bradicardia que no respondió a medicamentos, hizo parada cardiorespiratoria. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 90 años. Residía en el municipio Marianao, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica e Hipertensión Arterial. Estadía Hospitalaria: 6 días. Evolucionó desfavorablemente. Presentó parada cardiorespiratoria en asistolia. Se realizaron maniobra de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectiva. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 80 años. Residía en el municipio cabecera de la provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus tipo II e Hipertensión Arterial. Estadía hospitalaria: 5 días. De forma súbita comenzó con mareos, sudoración profusa, disnea, hipoxemia que resuelve con oxigenoterapia. En la noche hizo parada cardiorespiratoria. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron exitosas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 89 año Residía en el municipio cabecera de la provincia Santiago de Cuba. Antecedentes: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Adenocarcinoma de próstata en estadío terminal. Estadía hospitalaria: 7 días. Presentó deterioro hemodinámico asociado a hipoxemia refractaria. Hizo parada cardiaca en asistolia. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 10 de febrero se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19, asciende a 107 millones 572 mil 752 los casos confirmados (+ 360 mil 14) con 25 millones 551 mil 615 casos activos y 2 millones 355 mil 748 fallecidos (+13 mil 101) para una letalidad de 2,18 (=).

En la región de las Américas se reportan 48 millones 360 mil 107 casos confirmados (+ 171 mil 481), el 44,95 % del total de casos reportados en el mundo, con 11 millones 453 mil 919 casos activos y 1 millón 126 mil 50 fallecidos (+6 mil 797) para una letalidad de 2,32 (=).