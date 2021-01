Parte de cierre del día 29 de enero a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 29 de enero, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 11 mil 684 pacientes, sospechosos 4 mil 080, en vigilancia 2 mil 504, y confirmados activos 5 mil 100 activos.

Para COVID-19 se estudiaron 16 mil 529 muestras, resultando 910 muestras positivas. El país acumula un millón 868 mil 479 muestras realizadas y 25 mil 674 positivas.

Del total de casos (910): 814 fueron contactos de casos confirmados, 63 con fuente de infección en el extranjero y 33 en el día sin fuente de infección precisada.

De los 910 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 440 y del sexo masculino 470. El 41.2% (375) de los 910 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 14 mil 460 que representa el 56.3 % de los confirmados hasta la fecha.

Los 910 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años, 99 para un 10,9%, de 20 a 39 años 339 para un 37,2%, de 40 a 59 años 310 para un 34,1%, y más de 60, 162 casos para un 17,8%.

Distribución por provincias y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 44 casos

Guane: 5 (contactos de casos confirmados).

Los Palacios: 2 (sin fuente de infección precisada).

Minas de Matahambre: 17 (contactos de casos confirmados).

Pinar del Río: 13 (12 contactos de casos confirmados y 1 importado).

San Juan y Martínez: 2 (contactos de casos confirmados).

San Luis: 2 (sin fuente de infección precisada).

Sandino: 2 (contactos de casos confirmados).

Viñales: 1 (contacto de caso confirmado).

Artemisa: 12 casos

Artemisa: 2 (contactos de casos confirmados).

Caimito: 1 (importado).

Candelaria: 1 (contacto de caso confirmado).

Guanajay: 1 (contacto de caso confirmado).

Güira de Melena: 2 (contactos de casos confirmados).

Mariel: 1 (contacto de caso confirmado).

San Antonio de Los Baños: 2 (contactos de casos confirmados).

San Cristóbal: 2 (contactos de casos confirmados).

La Habana: 415 casos

Diez de Octubre: 55 (contactos de casos confirmados).

Arroyo Naranjo: 43 (contactos de casos confirmados).

Boyeros: 35 (33 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Centro Habana: 24 (contactos de casos confirmados).

Cerro: 20 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 12 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 13 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 22 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 22 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 19 (contactos de casos confirmados).

Marianao: 25 (contactos de casos confirmados).

Playa: 16 (13 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Plaza de La Revolución: 72 (71 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Regla: 7 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 30 (29 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Mayabeque: 15 casos

Bejucal: 4 (1 contacto de caso confirmado y 3 sin fuente de infección precisada).

Jaruco: 1 (contacto de caso confirmado).

Madruga: 1 (contacto de caso confirmado).

Melena del Sur: 3 (contactos de casos confirmados).

San José de Las Lajas: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

San Nicolás de Bari: 1 (sin fuente de infección precisada).

Santa Cruz del Norte: 2 (contactos de casos confirmados).

Matanzas: 40 casos

Cárdenas: 11 (9 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Colón: 3 (contactos de casos confirmados).

Jagüey grande: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Jovellanos: 4 (contactos de casos confirmados).

Limonar: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado).

Martí: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 13 (12 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Pedro Betancourt: 1 (contacto de caso confirmado).

Perico: 2 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 16 casos

Aguada de Pasajeros: 1 (contacto de caso confirmado).

Cienfuegos: 11 (contactos de casos confirmados).

Lajas: 2 (importados).

Palmira: 2 (contactos de casos confirmados).

Villa Clara: 41 casos

Camajuaní: 2 (contactos de casos confirmados).

Corralillo: 6 (contactos de casos confirmados).

Manicaragua: 8 (contactos de casos confirmados).

Placetas: 1 (contacto de caso confirmado).

Ranchuelo:1 (contacto de caso confirmado).

Sagua La Grande: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Santa Clara: 20 (18 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Sancti Spíritus: 27 casos

Cabaiguán: 2 (contactos de casos confirmados).

Fomento: 5 (contactos de casos confirmados).

Jatibonico: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado).

La Sierpe: 1 (contacto de caso confirmado).

Sancti Spíritus: 5 (3 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Taguasco: 1 (contacto de caso confirmado).

Trinidad: 10 (contactos de casos confirmados).

Yaguajay: 1 (contacto de caso confirmado).

Ciego de Ávila: 28 casos

Baraguá: 1 (contacto de caso confirmado).

Chambas: 1 (sin fuente de infección precisada).

Ciego de Ávila: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Ciro Redondo: 1 (sin fuente de infección precisada).

Morón: 20 (4 contactos de casos confirmados, 13 importados y 3 sin fuente de infección precisada).

Camagüey: 18 casos

Camagüey: 17 (6 contactos de casos confirmados, 8 importados y 3 sin fuente de infección precisada).

Minas: 1 (importado).

Las Tunas: 3 casos

Las Tunas: 1 (importado).

Majibacoa: 1 (contacto de caso confirmado).

Jesús Menéndez: 1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 25 casos

Antilla: 1 (contacto de caso confirmado).

Banes: 1 (importado).

Gibara: 1 (sin fuente de infección precisada).

Holguín: 13 (6 contactos de casos confirmados y 7 importados).

Mayarí: 3 (contactos de casos confirmados).

Moa: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Urbano Noris: 1 (importado).

Santiago de Cuba: 90 casos

Contramaestre: 1 (contacto de caso confirmado).

Guamá: 1 (contacto de caso confirmado).

III Frente: 1 (contacto de caso confirmado).

Mella: 1 (contacto de caso confirmado).

Palma Soriano: 4 (2 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Santiago de Cuba: 74 (65 contactos de casos confirmados, 4 importados y 5 sin fuente de infección precisada).

Songo La Maya: 8 (7 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Guantánamo: 130 casos

Baracoa: 2 (1 contacto de caso confirmados y 1 importado).

Caimanera: 2 (contactos de casos confirmados).

El Salvador: 1 (contacto de caso confirmado).

Guantánamo: 118 (114 contactos de casos confirmados y 4 importados).

Maisí: 1 (contacto de caso confirmado).

Manuel Tames: 3 (contactos de casos confirmados).

San Antonio del Sur: 3 (contactos de casos confirmados).

Municipio Especial Isla de La Juventud: 6 (1 contacto de caso confirmado y 5 sin fuente de infección precisada).

De los 25 mil 674 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 5 mil 100, de ellos 5 mil 055 con evolución clínica estable. Se reportan fallecidos 213 (tres en el día), dos evacuados, 49 retornados a sus países, (dos en el día) 697 altas del día, se acumulan 20 mil 310 pacientes recuperados (79.1%). Se atienden en las terapias intensivas 45 pacientes confirmados, de ellos 21 críticos y 24 graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano, de 66 años de edad.Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis limítrofe. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias bilaterales a predominio de hemitórax derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 66 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Municipio y Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Hipotiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias y fibrosis en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 82 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en la noche con polipnea importante y desaturación, con necesidad de intubar y ventilar, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, 68 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial, Hiperuricemia y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, presenta un Glasgow en 7 puntos a pesar de haber disminuido la sedación, lo que no ha permitido trabajar en la extubación, en ventilación mecánica, a través de traqueostomía, con distress respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente apoyada con aminas. Oligúrica. Gasometría concón hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Sin cambios. Imágenes radiopacas de aspecto inflamatorio diseminadas en ambos campos pulmonares de mayor densidad hacia las bases y vértices, en el hemitórax izquierdo se extienden hasta tercio medio. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano venezolano, de 48 años de edad. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X de tórax. Radiopacidades en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo. 28 de enero: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 63 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Asma Bronquial e Hipertiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, presentó dolor precordial durante el día en dos ocasiones, presenta disnea a los esfuerzos, con hipotensión arterial, se comienza con apoyo de aminas, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Inestable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Electrocardiograma. Infarto Agudo de Miocardio de cara anterior. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares con predominio en el hemitórax izquierdo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano, de 60 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en la mañana hace cuadro de desaturación y polipnea importante con necesidad de intubar y ventilar, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 70 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Policlínico. Cerro. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica en hemodiálisis. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Gasometría con acidemia metabólica e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones de aspecto inflamatorio en hemitórax izquierdo con derrame pleural. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 79 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, tuvo una disminución de la diuresis que se ha ido recuperando durante el día, sedado, en ventilación mecánica, Inestable hemodinámicamente, presentó un evento de hipotensión marcada con necesidad de apoyar con amina. Gasometría con acidosis metabólica ligera. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Moteado en vidrio esmerilado basal y hacia la periferia en lóbulos inferiores de ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 85 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica con Marcapaso Permanente. Se encuentra de reingreso en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientado, no ha tenido más eventos e hipotensión, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Inestable hemodinámicamente, apoyado con doble aminas. Buen ritmo diurético. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 82 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en alas de mariposa en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de68 años de edad. Municipio. Viñales. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Obesidad. Se encuentra en los Cuidados Intensivos, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica, con un distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 54 años de edad. Municipio Colón y Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Moteado bilateral difuso en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio y Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en horas de la noche presenta hipoxemia severa con polipnea y distermia con necesidad de intubar y ventilar. Ahora afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 84 años de edad. Municipio Trinidad. Provincia Santi Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Demencia Senil e Incontinencia Urinaria. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en horas de la noche hubo que apoyarlo con aminas por los episodios de bradicardia, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica ligera. Rayos X Tórax. Sin cambios.Lesiones inflamatorias en base pulmonar izquierda. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano, de 76 años de edad. Municipio y Provincia: Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Cardíaca, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con fiebre durante cuatro horas, bien hidratado, sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Oligoanúrico. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia severa. Electrocardiograma. Infarto Agudo de cara anterior extensa con bloqueo de rama izquierda. Rayos X Tórax. Sin cambios. Radiopacidades en ambos campos pulmonares, respetando los vértices. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano, de 58 años de edad. Municipio y Provincia: Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente, con oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X de Tórax. Congestión hiliar bilateral moderada. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana, de 93 años de edad. Municipio y Provincia: Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano, de 70 años de edad.Municipio y Provincia. Guantánamo. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Creatinina 217 mmol/l. Gasometría con parámetros aceptables. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadana cubana, de 92 años de edad. Municipio y Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Demencia Senil y Artrosis. Se encuentra en los Cuidados Intensivos, afebril, vigil pero no coopera al interrogatorio, con marcada rigidez en el lecho, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Rx de Tórax. Lesiones inflamatorias del pulmón izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 22 años de edad. Municipio y Provincia. Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Comunicación Interventricular con prótesis valvular aortica e Insuficiencia Arterial operada. Se encuentra en los Cuidados, afebril, consciente, con períodos de disociación y cierto grado de agitación, no déficit motor evidente, ventilando espontáneamente sin apoyo de oxígeno, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 104 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 91 años de edad.Municipio Centro Habana. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, disnea a la movilización, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 32 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales. Gastritis.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mantiene diarreas en menor frecuencia y aún con signos de deshidratación, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 78 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio en ambas bases pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 42 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Signos de fibrosis con lesiones de aspecto inflamatorio en ambas bases pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 81 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 78 años de edad.Municipio: Diez de Octubre. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 67 años de edad.Municipio Cerro. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Asma Bronquial.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 51 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con tos, ventilando en espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax. Sin cambios. Presencia de múltiples opacidades de aspecto inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo y más acentuada hacia la base de este hemitórax. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 51 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Renal Crónica terminal. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, inflamación en la región de la fístula,en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, saturando adecuadamente. Estable hemodinámicamente. PCR evolutivo el 28 de enero, positivo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana, de 5 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Glioma de Tallo Cerebral no operable que hace Bronconeumonías a repetición. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, moviliza secreciones blanquecinas abundantes a través de cánula de traqueostomía, ventilando espontáneamente en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax.Extensión de las lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax derecho. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 88 años de edad. Municipio y Provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en los Cuidados Intensivos, afebril, con Glasgow en 10 puntos, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. No lesiones pleuropulmonares. Electrocardiograma. Fibrilación auricular con respuesta rápida. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 39 años de edad. Municipio y Provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Linfoma de Hodgkin. Trasplante de médula hace tres años y Púrpura Trombocitopénica Idiopática. Se encuentra en los Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X Tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones de aspecto inflamatorias difusas en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 45 años de edad. Municipio y Provincia: Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Insuficiencia Venosa Periférica, Bronquiectasia y VIH. Se encuentra en los Cuidados Intensivos, afebril, mejor estado general, bien hidratado, no falta de aire, continúa con tos aislada, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X Tórax. Mejoría radiológica. Moteado difuso en hemitórax derecho y en el tercio medio del izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Hernia Discal. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con ventilación no invasiva Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Extensas opacidades heterogéneas densas en casi toda la totalidad del hemitórax derecho y 2/3 inferiores del izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 55 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con polipnea, en ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Opacidad de los 2/3 inferiores de ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 84 años de edad. Municipio y Provincia: Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebro Vascular Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario y buena saturación. Hemodinámicamente estable Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias escasas ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana, de 73 años de edad. Municipio y Provincia: Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica (operada hace 9 años) y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin diarreas, hidratada y mejor control metabólico, continúa con ventilación no invasiva, con buena saturación. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano, de 78 años de edad. Municipio y Provincia: Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Glaucoma. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, continúa ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario alternando con la ventilación no invasiva. Hemodinámicamente estable, Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en bases de ambos campos pulmonares así como congestión pulmonar. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 50 años de edad. Municipio y Provincia: Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario y buena saturación. Hemodinámicamente estable Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en las bases de ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio y Provincia Guantánamo. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientado, con mejoría del estado general, controlado metabólicamente, en ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Patrón neumónico intersticial bilateral. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 87 años de edad. Municipio y Provincia. Guantánamo. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica, Enfermedad Cerebrovascular, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, consciente, desorientado, con polipnea ligera, mejoría del estado general, en ventilación no invasiva en posición prono. Estable hemodinámica. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Reportado de grave.

Pacientes fallecidos:

Ciudadana cubana de 64 años. Municipio y Provincia: Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus tipo II. Comenzó con fiebre, es atendida por el médico de familia y remitida como sospecha de arbovirosis un Centro de aislamiento, porque en la zona de residencia había un brote activo de dengue. La evolución fue satisfactoria, siete días después, le realizan IgM que resulta negativa y se egresa. Al día siguiente comenzó con falta de aire, toma del estado general, es valorada por el médico de la familia y la remite como Sospecha de COVID-19 a un Centro de atención a pacientes de alto riesgo. Le realizan PCR que resultó positivo. Fue remitida para el Hospital por agravamiento de los síntomas presentando tos, polipnea e hipoxemia. Posteriormente empeora la dificultad respiratoria, polipneica, cianosis distal, tiraje intercostal y agobio. Se traslada para la Unidad de Cuidados Intensivos donde se procede a intubar y ventilar. Hizo parada cardiorespiratoria, se reanima con éxito, aunque presenta hipotensión y se apoya con aminas vasoactivas. Al día siguiente repite parada cardíaca, no son efectivas las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 71 años. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e Insuficiencia Renal Crónica. Comenzó con tos y falta de aire, es remitida e ingresada en el Hospital con evolución estable.Posteriormente presenta deterioro del cuadro clínico con disnea, hipoxemia moderada y se remite para la Unidad de Cuidados Intensivos. En los días siguientes empeoró progresivamente con trastornos del medio interno, creatinina elevada, hipoxemia refractaria, inestabilidad hemodinámica y fue necesario ventilación mecánica. El día 28 enero empeora clínicamente, inestable hemodinámicamente, con doble apoyo con aminas vasoactivas, mantiene baja saturación de oxígeno, en anuria y mala distribución de líquidos corporales. El 29 de enero hace parada cardíaca en asistolia, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de78 años. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Insuficiencia Renal Crónica. Comenzó con fiebre, rinorrea y malestar general que no mejora con tratamiento ambulatorio. Fue llevado al Hospital Salvador Allende y lo ingresan en sala para pacientes de alto riesgo, comienzan tratamiento con antibiótico y realizan PCR. En los días posteriores se incrementa la falta de aire, disminuye la saturación de oxígeno y con marcado decaimiento. Se intensifica la disnea con hipoxemia severa, cianosis distal e hipotensión que no responde a volumen, se intuba y ventila. Empeora la hemodinamia a pesar del apoyo con doble aminas y hace una parada cardíaca, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 29 de enero se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19, asciende a 102 millones 351 mil 668 los casos confirmados (+ 645 mil 475) con 26 millones 65 mil 299 casos activos y 2 millones 207 mil 195 fallecidos (+ 15 mil 863) para una letalidad de 2,15.

En la región de las Américas se reportan 45 millones 550 mil 7 casos confirmados (+ 49 mil 772), el 44,50 % del total de casos reportados en el mundo, con 11 millones 838 mil 497 casos activos y 1 millón 52 mil 867 fallecidos (+ 8 mil 140) para una letalidad de 2,31 (+ 0,02).