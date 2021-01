Desmonta Silvio Rodríguez show mediático contra institución en Cuba

De acuerdo con el artista, el material audiovisual de esos hechos, ocurridos el 27 de enero pasado, no evidencia la pretendida agresión de funcionarios a las personas congregadas frente a la sede de esa institución.

He tratado de ver el mencionado video de los funcionarios de Cultura agrediendo a los artistas, pero no lo he logrado. Vi uno donde el viceministro Fernando Rojas les invita varias veces a pasar al Ministerio, apuntó Silvio en su página web Segunda Cita.

Después -describe- ocurre algo muy confuso, una gritería, y hay un muchacho diciendo que hay policías con pistolas (que tampoco se ven). En dos sitios web de la oposición, para ver el video, piden que admitas los cookies. Si tanto quieren divulgar la supuesta injusticia, debieran dar facilidades. ¿No?, señaló.

La víspera, el Ministerio de Cultura de Cuba descalificó a través de una declaración las acusaciones que persisten en las redes sociales sobre la supuesta agresión del titular de esa cartera, Alpidio Alonso, contra personas congregadas frente a esa institución.

En esa comunicación, el Ministerio de Cultura repudió las acciones provocativas de esos manifestantes, al tiempo que reiteró la voluntad de dialogar con los creadores honestos, así como su negativa a aceptar provocaciones o a conversar con quienes consideró mercenarios.

También el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció las agresiones promovidas contra entidades del Estado.

En la red social Twitter, el mandatario escribió que ‘no es honesto quien se escuda en el arte para provocar asediando instituciones y funcionarios públicos, mientras la nación lucha a brazo partido contra bloqueo, pandemia y muerte. Nuestros ministerios no son tarimas mediáticas. Allí se trabaja duro’.