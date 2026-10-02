viernes 02 octubre 2026
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Garantiza Cuba atención rápida y efectiva a niños con cáncer

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Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Mantener diaria la calidad de la atención médica en condiciones adversas y de sanciones resulta desafiante para todos los oncólogos en su lucha contra el cáncer infantil. En la sala de Oncohematologia del Hospital Docente Pediátrico Sur Dr. Antonio María Beguez César en Santiago de Cuba se reafirma que más allá de contextos difíciles, estadísticas y tratamientos, lo que prevalece es la fuerza de los pequeños gigantes que enfrentan esta enfermedad con valentía. Aquí, la resiliencia es resistencia, alegría, creatividad y fortaleza familiar compartida.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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