Garantiza Cuba atención rápida y efectiva a niños con cáncer

Mantener diaria la calidad de la atención médica en condiciones adversas y de sanciones resulta desafiante para todos los oncólogos en su lucha contra el cáncer infantil. En la sala de Oncohematologia del Hospital Docente Pediátrico Sur Dr. Antonio María Beguez César en Santiago de Cuba se reafirma que más allá de contextos difíciles, estadísticas y tratamientos, lo que prevalece es la fuerza de los pequeños gigantes que enfrentan esta enfermedad con valentía. Aquí, la resiliencia es resistencia, alegría, creatividad y fortaleza familiar compartida.