Gallos y Avispas extienden vuelo perfecto el béisbol cubano

La Habana.- Los Gallos de Sancti Spíritus y las Avispas de Santiago de Cuba conservaron su paso perfecto, al hilvanar sus terceras victorias en la 65 Serie Nacional de Béisbol de Cuba.

Ambos conjuntos, abrazados en la cima de la Zona Oriental, necesitaron sacar a relucir sus garras ofensivas para superar a Camagüey y Guantánamo, respectivamente, en una jornada marcada por remontadas, jonrones y desenlaces de alto voltaje.

En el José Antonio Huelga, los espirituanos dejaron tendidos 7-6 a los Toros después de disparar 15 imparables, mientras Carlos Chávez aportaba un cuadrangular a una ofensiva que encontró la fórmula para sobrevivir al asedio visitante.

Las Avispas también tuvieron que remontar en el Guillermón Moncada, donde derrotaron 12-10 a los Indios de Guantánamo con un jonrón con las bases llenas de Yordis Perera que terminó por inclinar la balanza en favor de los indómitos.

Antes, Yoelquis Guibert había mandado la pelota más allá de las cercas con las bases llenas, su tercer vuelacercas del campeonato, para asumir el liderazgo del departamento, en tanto Yoel Yanqui completaba la cosecha de jonrones santiaguera.

Los Tigres de Ciego de Ávila y los Cachorros de Holguín también rugieron con fuerza y tomaron ventaja en sus respectivos enfrentamientos particulares.

Los avileños fabricaron siete carreras en la décima entrada para convertir un cerrado desafío en victoria de 9-4 sobre Las Tunas en el estadio Julio Antonio Mella, con Jonathan Bridón como protagonista de dos batazos de vuelta completa.

Holguín, entretanto, castigó 12-5 a los Alazanes de Granma, apoyado en un jonrón de Carlos Barrabí, mientras Alexquemer Sánchez y Darian Palma conectaban vuelacercas por los derrotados.

En la Zona Occidental, los Cocodrilos de Matanzas vieron escapar su condición de invictos al caer 10-1 frente a los Elefantes de Cienfuegos, autores de una ofensiva de 15 incogibles.

José Oramas y Nelson Portela desaparecieron la pelota por los cienfuegueros, en tanto Alex Daniel Pérez se apuntó el triunfo desde el montículo.

Los Huracanes de Mayabeque también inclinaron a su favor el duelo particular ante Villa Clara al imponerse 7-6 en el Nelson Fernández, con un cuadrangular de Frank Alonso y un oportuno salvamento de Osbiel Fernández.

En otros choques occidentales, los Cazadores de Artemisa superaron 9-8 a los Piratas de La Isla en un intercambio de batazos que incluyó jonrones de José Antonio Jiménez, por los vencedores, y Misael Cañete y Frank David González, por los derrotados.

La jornada terminó con otro festival ofensivo en el Latinoamericano, donde los Vegueros de Pinar del Río sobrevivieron 16-15 ante los Leones de Industriales después de que los capitalinos remontaran tres veces el marcador.

Taylor Sánchez, Jorge Yoan Rojas y Lester Benítez jonronearon por los pinareños, mientras Yasmani Tomás, Ariel Hechavarría y Carlos Alberto Nieto, este último en dos ocasiones, respondieron por los azules en una tarde donde el pitcheo terminó convertido en espectador de lujo.