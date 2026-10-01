Fidel siempre presente en Unesco, ahora con una exposición de fotos

París.- En el año del Centenario del natalicio del líder de la Revolución cubana Fidel Castro, su figura, siempre presente en la Unesco, se multiplicó en diferentes facetas en una exposición de fotografías en esta capital.

La embajadora María del Carmen Herrera Caseiro, delegada permanente de Cuba en la Unesco, presentó la pequeña pequeña muestra fotográfica del Comandante en Jefe en los predios de esa organización, indicaron fuentes diplomáticas.

Esta pequeña exposición ilustra el activismo y protagonismo, así como el compromiso de Fidel con los ideales de la Unesco y con la promoción y el desarrollo de los sectores bajo el mandato de la Organización, afirmó la diplomática.

Tal compromiso se materializó desde el propio triunfo de la Revolución Cubana, con el lanzamiento del proyecto social cubano dirigido a priorizar la educación inclusiva y de calidad, el acceso libre y gratuito a la creación y a las prácticas culturales.

Ello también incluyó el desarrollo científico técnico y el disfrute de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones por todo nuestro pueblo, agregó la embajadora.

Se trata de un programa de profundas transformaciones, que se alinea con los valores y principios promovidos por la Unesco, y que paralelamente, y como reflejo indiscutible de la vocación solidaria de Fidel, se compartió con otros pueblos del mundo, apuntó.

En el año 1995, invitado por el entonces Director General de la Organización, Federico Mayor, en su intervención ante el Consejo Ejecutivo de la Unesco, Fidel reafirmó la necesidad de la paz y la colaboración para el desarrollo, sobre la base del respeto a la soberanía y la libre determinación de las naciones.

Los avances y logros alcanzados por Cuba en las esferas de competencia de la Unesco son ampliamente reconocidos.

Son el resultado de los enormes esfuerzos desplegados por el país, inspirado en el liderazgo de Fidel, en circunstancias extremadamente adversas debido al férreo bloqueo impuesto por los Estados Unidos contra Cuba desde hace más de seis décadas.

Ese bloque esta recrudecido hoy a niveles sin precedentes con la imposición de un bloqueo energético, y la amenaza de aplicar sanciones secundarias a empresas, bancos, instituciones, de terceros países por mantener vínculos con Cuba, lo cual impacta y pone en riesgo las conquistas alcanzadas.