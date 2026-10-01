jueves 01 octubre 2026
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Ejecutan acciones para mejorar el abasto de agua en Santiago de Cuba

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Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
El déficit de generación de electricidad en el país incide negativamente en el cumplimiento de los ciclos de suministro del vital líquido en las ciudades y pueblos de la segunda provincia más poblada del país

Autor: Luis Alberto Portuondo

Santiago de Cuba.— La ejecución de una estrategia concebida para recuperar y -en la medida de las posibilidades- estabilizar el abasto de agua en esta suroriental provincia se ha puesto en marcha atendiendo a las particularidades de cada municipio, aunque la mayor incidencia se muestra en el cabecera y los territorios de Palma Soriano, San Luis y Songo-La Maya, dado el déficit de generación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), así como las roturas en las redes y sistemas hidráulicos.

A principios de septiembre, la dirección del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), encabezada por su presidente Antonio Rodríguez Rodríguez, informó que fueron identificadas 25 acciones específicas, que se evalúan semanalmente, para mejorar el servicio, con especial atención a la capital de la provincia, deonde se reportan ciclos que superan los 100 días.

Las medidas, también forman parte de un programa nacional, que busca reducir la dependencia de los sistemas de bombeo de la electricidad y recuperar instalaciones y equipos dañados. Además, en la provincia se ha extendido el empleo de energía solar en más de 50 estaciones de bombeo atendidas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas Turquino, como alternativa para que operen ante las dificultades del sistema eléctrico.

En tal sentido la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico labora en la conservación de las obras ingenieras de los embalses administrados por el INRH.

Por otra parte, las roturas en la conductora de Hatillo –que sirve a la ciudad de Palma Soriano-, fueron corregidas, en tanto se redujo el tiempo de la afectación; se erradicó el problema en los conectores de la pizarra y -con la participación de las autoridades-, se ha establecido una ruta crítica para ir llegando a los diferentes sectores hidrométricos.

Asimismo, fue montado un motor en la estación del poblado de Maffo, y se trabaja en el montaje de otro en la de Songo, así como de una balsa y de los respectivos bancos de transformadores.

En la Ciudad Héroe la situación que presentan los tres sistemas de abasto es muy compleja. Allí el pasado año se realizó una inversión en Sevilla que ha contribuido a minimizar las afectaciones eléctricas en el bombeo del Salaito, donde se logró el abasto por gravedad, una obra que contó con el apoyo y supervisión del INRH y de la dirección del país.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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