Convocan en Cuba a Premio de Periodismo Cultural

En aras de estimular las mejores prácticas del periodismo cultural cubano, la Asociación Hermanos Saíz (AHS) abrió la convocatoria para el certamen Rubén Martínez Villena, dirigido a profesionales del sector menores de 35 años.

De acuerdo con la convocatoria, el Premio abarca cuatro categorías: prensa escrita, radio, televisión e hipermedia; esta última incluye sitios web, blogs personales, redes sociales y multimedias.

Pueden participar miembros o no de la AHS, siempre que no hayan obtenido el lauro en la edición anterior en la categoría en que concursen.

Cada autor podrá presentar hasta tres trabajos independientes o como parte de una serie, en cualquier género periodístico, con temática cultural, explicó la organización de jóvenes creadores en redes sociales.

Los materiales deben haberse publicado entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre del presente año y la recepción cerrará el 31 de octubre; los productos comunicativos deberán enviarse vía correo electrónico.

En prensa escrita se recibirán PDF; en radio, televisión e hipermedia se podrá enviar la URL, y en radio y televisión también soporte digital en cualquiera de las sedes de la AHS en el país, precisó la convocatoria.

Cada trabajo deberá acompañarse de un documento con los datos personales del autor y los detalles del material, como título, categoría, medio y fecha de publicación.

Habrá un solo galardón por categoría, que incluye diploma y un premio económico.

El jurado, formado por profesionales de los medios en Cuba, podrá otorgar menciones y su decisión no admitirá apelación.

Los resultados se darán a conocer en enero de 2027, en una gala pública en el Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Saíz y el concurso se enmarca en el aniversario 40 de la organización de creadores.