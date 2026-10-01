Asfixiar al pueblo de Cuba: la intención que la Casa Blanca ya no se molesta en disimular

«Las nuevas medidas coercitivas unilaterales aprobadas por el Gobierno de EE. UU., además de reforzar aún más la asfixia contra Cuba, le quitan las máscaras a quienes dicen que solo son contra el Gobierno cubano y sus empresas», expresó, este miércoles, por medio de X, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

«Esas acciones contra el sector privado cubano demuestran claramente que su única intención es provocar el máximo sufrimiento a nuestro pueblo y limitar la puesta en marcha de las transformaciones económicas y sociales», significó.

En la propia red social, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, manifestó: «El Gobierno de EE. UU. emitió otra oleada de medidas de bloqueo contra el pueblo cubano. Entre ellas, eliminan los intercambios pueblo a pueblo y limitan aún más los académicos e investigativos».

«También, se refuerzan las prohibiciones para que entidades privadas de Cuba realicen negocios directos con EE. UU. y bancos estadounidenses, además de la prohibición de las transacciones U-Turn. Se prohíben las operaciones indirectas con las entidades en la unilateral lista de entidades restringidas del Departamento de Estado», indicó.

En ese sentido, el Canciller aseveró: «Hace menos de 24 horas, el Secretario de Estado dijo que “Cuba ya ha caído”, y resulta que ahora necesita aplicar medidas adicionales».

Al respecto, afirmó que, «con estas nuevas medidas de bloqueo se pretende obstaculizar el proceso de transformaciones económicas en curso. Se ataca de forma abierta tanto al sector público como al sector privado, ese que algunos funcionarios estadounidenses dicen que quieren ayudar a su desarrollo».

Tales acciones de Washington llegan como parte de un recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero, ampliado por un cerco energético que tiene como fin provocar –según han dicho figuras de la actual administración– el llamado «cambio de régimen» en la Isla.