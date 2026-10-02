Articulación Abya Yala Soberana solidaria con Brasil ante injerencia

Ciudad de Guatemala, 2 oct.- El espacio de articulación de comunidades y pueblos en movimiento, Abya Yala Soberana, expresó su solidaridad a Brasil, que hoy atraviesa una gesta histórica ante injerencias de la ultraderecha fascista e imperialista.

Mediante un comunicado, los pueblos originarios que luchan por el Buen Vivir en toda América consideraron que las elecciones generales del próximo domingo en aquella nación definirán no solo la presidencia y vicepresidencia, sino además el rumbo del continente.

El imperialismo estadounidense, bajo la égida de la llamada doctrina “Donroe” desplegó una estrategia abierta de intervencionismo neocolonial para impulsar a la ultraderecha en las urnas y tejer alianzas con gobiernos afines en toda la región, expusieron.

Las organizaciones sociales, sindicales, feministas, indígenas y populares de más de 16 países describieron que en el gigante de Sudamérica el intervencionismo se ha manifestado por medio de presiones arancelarias y amenazas de impugnación de resultados.

La abierta campaña de desestabilización busca favorecer la candidatura del heredero político de un expresidente autoritario (Jair Bolsonaro) que, tras perder las elecciones, intentó un golpe de Estado en 2023, subrayaron.

Denunciaron y condenaron enérgicamente las maniobras políticas, guerreristas y las campañas mediáticas que buscan favorecer los intereses neocoloniales e imperiales de las redes de complicidad entre corporaciones, élites nacionales y el crimen organizado.

Las palabras del mandatario estadounidense Donald Trump ante la Asamblea de las Naciones Unidas, en días recientes, ponen en evidencia que las redes mafiosas del poder mundial están dispuestas a quebrantar las reglas de convivencia nacional e internacional, señalaron.

Incluso, acotó la articulación, habló de recurrir a la fuerza militar para someter y subordinar a nuestro continente.

Frente a esta ofensiva antipopular, la organización ratificó su respaldo a todas las fuerzas colectivas democráticas y populares que luchan por impedir el retorno del fascismo al Palacio del Planalto.

Rechazó la injerencia extranjera y exigió el respeto total al voto popular en los comicios del 4 de octubre.

Recordó y condenó que las maniobras sucias comunicacionales y cibernéticas han sido utilizadas ya para sabotear y manipular procesos electorales recientes en Argentina, Bolivia, Honduras, Colombia, Ecuador y Perú.

Pidió respeto a la soberanía y autodeterminación y reafirmó su exigencia irrestricta de respeto a los derechos territoriales, la autonomía y las decisiones soberanas de los pueblos de Brasil.

Asimismo, de todos aquellos que resisten al avance del modelo extractivista y autoritario en la región.

La resistencia de los pueblos es continental y la victoria de uno es la de todos. Ni un paso atrás, concluyó Abya Yala Soberana.