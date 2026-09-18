Autoridades académicas, diplomáticas y de diversos sectores de Cuba y Vietnam establecieron hoy que el legado del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, labra el futuro de las relaciones bilaterales.

En el Seminario científico internacional El pensamiento de Fidel Castro: de la teoría a la práctica, el presidente de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, Le Van Loi, deseó que la amistad, los lazos entre Vietnam y Cuba continúen desarrollándose de manera sostenible, sustancial y den grandes frutos en el próximo periodo.

“Que este espacio sirva para estrechar la solidaridad internacional y reafirmar esa relación pura, ejemplar y consecuente entre los dos partidos, Estados y pueblos de Vietnam y Cuba: un lazo que se mantiene vivo y perdurable”, expresó Van Loi, también vicepresidente del Consejo Teórico Central del Partido Comunista. seminario-sobre-fidel-castro-labra-futuro-de-lazos-cuba-vietnam

Adelantó que las conclusiones del seminario, que contó con cuatro ponencias sobre distintas facetas del líder revolucionario, se consolidarán en un informe final para presentarlo a las autoridades competentes de ambos países.

La idea, dijo, es que los debates de la cita aporten argumentos científicos y bases prácticas para la aplicación del acervo teórico del pensamiento de Fidel Castro de cara al futuro.

El también vicejefe de la Comisión de Política y Estrategia del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam puntualizó que los lazos establecidos entre el líder histórico de la Revolución, cuyo centenario se conmemora este año, y el Presidente Ho Chi Minh constituyen una base fundamental para guiar el desarrollo sostenible de los lazos entre Hanoi y La Habana.

Su pensamiento, añadió, va más allá de lo meramente teórico y encierra importantes valores en los ámbitos de la política exterior, la economía, la cultura, la sociedad, la educación, la capacitación, el bienestar social y la emancipación nacional, de clase y del ser humano.

En tanto, el embajador cubano aquí, Rogelio Polanco, aseguró que el seminario constituye una relevante contribución al estudio, la investigación y la difusión del pensamiento y la obra del líder histórico de la Revolución cubana.

Recordó que desde los momentos fundacionales de los vínculos entre los dos países, Fidel Castro se identificó plenamente con el pensamiento y la acción revolucionaria del presidente Ho Chi Minh.

Tal coincidencia convirtió al líder cubano en un paradigma de lealtad y consecuencia hacia la causa de Vietnam, añadió Polanco al afirmar que se consagró con una inclaudicable determinación a enaltecer la heroica resistencia del pueblo y la dirección vietnamitas por la liberación y la reunificación nacional.

“La nación a la que tanto admiró y a la que consagró buena parte de sus energías de combatiente revolucionario, le rinde homenaje con una patria independiente, soberana, próspera, solidaria, socialista y feliz”, subrayó.

En las circunstancias de bloqueo económico recrudecido por parte de Estados Unidos aseguro que Cuba agradece la invariable solidaridad de Vietnam que representa un invaluable estímulo a nuestra lucha y una demostración elocuente de que la hermandad forjada por Fidel Castro y Ho Chi Minh continúa guiando el común destino histórico.